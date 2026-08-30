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Νέο πλήγμα στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές σημειώθηκε την Κυριακή, καθώς ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Κίρισι, κοντά στις ακτές της Βαλτικής, λίγες εβδομάδες αφότου η εγκατάσταση προετοιμαζόταν να επαναλάβει τη λειτουργία της μετά από πολύμηνες επισκευές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 62 drones πάνω από την περιοχή. Ένα από αυτά έπεσε κοντά στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου στο Κίρισι, προκαλώντας πυρκαγιά.

Ο Ντροζντένκο ανακοίνωσε αργότερα ότι η φωτιά κατασβέστηκε και δεν υπήρξαν θύματα.

Το διυλιστήριο του Κίρισι βρίσκεται νοτιοανατολικά της Αγίας Πετρούπολης, περίπου 1.000 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μονάδες διύλισης της Ρωσίας.

Η εγκατάσταση, ιδιοκτησίας της Surgutneftegas, έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 400.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως και παράγει κυρίως ντίζελ, βενζίνη και μαζούτ, μεγάλο μέρος των οποίων προορίζεται για εξαγωγές.

Το διυλιστήριο επρόκειτο να επανεκκινήσει τη λειτουργία του μέσα στον Αύγουστο, έπειτα από μήνες επισκευών. Είχε δεχθεί ουκρανικά πλήγματα τον Μάρτιο και εκ νέου τον Μάιο, όταν είχε επίσης καταγραφεί πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του.

Ρεκόρ επιθέσεων τον Αύγουστο

Η νέα επίθεση εντάσσεται στην εντεινόμενη ουκρανική εκστρατεία κατά των ενεργειακών και πετρελαϊκών υποδομών της Ρωσίας.

Μόνο τον Αύγουστο, η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, αριθμός που αποτελεί μηνιαίο ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πίεση στις μονάδες διύλισης έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή στη ρωσική αγορά καυσίμων. Η Μόσχα ανακοίνωσε το Σάββατο ότι παρατείνει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει επαρκή προσφορά στην εγχώρια αγορά.

Το κύμα επιθέσεων έχει παράλληλα προκαλέσει νέες ελλείψεις βενζίνης σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, εντείνοντας τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων.

494 ουκρανικά drones μέσα σε μία νύχτα

Η επίθεση στο Κίρισι αποτέλεσε μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης επιχείρησης. Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε ότι 13 drones καταρρίφθηκαν ενώ κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Συνολικά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν 494 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας δύο βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M και 130 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων Shahed και μικρούς πυραύλους Banderol. Σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 125 από αυτά.

Η νέα επίθεση στο Κίρισι επιβεβαιώνει ότι τα ρωσικά διυλιστήρια παραμένουν βασικός στόχος του Κιέβου, με τις συνέπειες να επεκτείνονται πλέον πέρα από την παραγωγή και τις εξαγωγές, στην ίδια την τροφοδοσία της ρωσικής εγχώριας αγοράς καυσίμων.

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