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Η μηχανή επιβατικής αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο–Βαρσοβία χτυπήθηκε από ρωσικό drone το πρωί της Κυριακής, σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, την ώρα που οι αεροπορικές επιθέσεις της Μόσχας πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά αφότου άλλο τρένο, στο οποίο επέβαιναν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, είχε αναχωρήσει από τον σταθμό για το ταξίδι της επιστροφής, μετά τη συμμετοχή τους σε ετήσιο συνέδριο στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο πρώην διευθυντής της CIA Ντέιβιντ Πετρέους βρισκόταν στον σταθμό την ώρα που σημειώθηκε το πλήγμα.

Η επίθεση αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο κλιμάκωσης από τη Ρωσία στον πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο, καθώς περιστατικά δολιοφθοράς, εμπρησμών και εισβολών drones πολλαπλασιάζονται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Αυτή είναι η τρομοκρατία του Πούτιν που “χτυπά” απευθείας τις πόρτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα, καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Όπως τόνισε, τα ρωσικά πλήγματα στην περιοχή των ουκρανοπολωνικών συνόρων στο Γιαχοντίν δεν αποτελούν απλώς συνέχεια των επιθέσεων στα σύνορα της Ουκρανίας. «Οι Ρώσοι βάρβαροι βρίσκονται στις πύλες σας, αγαπητοί εταίροι», ανέφερε, ζητώντας άμεση αντίδραση.

Μόλις δύο χιλιόμετρα από την Πολωνία

Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι τρένο στη Βολίν χτυπήθηκε σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από τα σύνορα Ουκρανίας–Πολωνίας, στη βορειοδυτική Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει το περιστατικό.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε ότι δεν υπήρξε παραβίαση των πολωνικών συνόρων, χαρακτήρισε ωστόσο το περιστατικό «κλιμάκωση» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό ήταν Geran-5 με κινητήρα τζετ.

Οι ρωσικές δυνάμεις «έπληξαν τη μηχανή επιβατικής αμαξοστοιχίας», ανακοίνωσε η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia. Όπως διευκρίνισε, η ομάδα παρακολούθησης είχε προειδοποιήσει εγκαίρως το πλήρωμα για την απειλή και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο τρένο επέβαιναν 208 άνθρωποι. Σύμφωνα με τους πολωνικούς σιδηροδρόμους, η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει το ταξίδι της προς την Πολωνία έπειτα από καθυστέρηση περίπου έξι ωρών στα σύνορα.

Russia’s barbaric strikes at the Ukraine-Poland border in Yahodyn are not just a continuation of its attacks on our state borders. This is Putin’s terror “knocking” directly on the doors of the EU and NATO. Russian barbarians are at your gate, dear partners. Act now: throw the full weight of your sanctions at Putin’s aggressive regime. Make Moscow feel the consequences of its terror. Not just half-decisions, but uncompromising, powerful steps. Full trade embargo. Full entry bans. Full sanctions on the military-industrial complex. Putin needs to understand that his barbarism will be met with decisive action that increases the cost of war for him to an unacceptable level. This is the only way to stop him. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 13, 2026

Δεύτερο πλήγμα στο σιδηροδρομικό δίκτυο μέσα στο Σαββατοκύριακο

Η Ukrzaliznytsia ανακοίνωσε ότι η επίθεση της Κυριακής ήταν η δεύτερη εναντίον του ουκρανικού σιδηροδρομικού δικτύου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αργά το Σάββατο, ο Σιμπίχα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν στο Λουτσκ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, καθώς και στο Φαστίβ, νοτιοδυτικά του Κιέβου.

«Αδυνατώντας να πετύχει τους στόχους της στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία επιχειρεί να μετατρέψει ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας σε πεδίο μάχης και καταφεύγει σε συστηματικές επιθέσεις εναντίον αμάχων, τρένων και των υποδομών που κρατούν τη χώρα σε λειτουργία», ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Τουσκ: Δεν αποκλείεται κλιμάκωση σε πολωνικό έδαφος

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, μιλώντας μετά από έκτακτη σύσκεψη με κορυφαία πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη της χώρας, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η Ρωσία να κλιμακώσει τις ενέργειές της σε πολωνικό έδαφος μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια κλιμάκωση θα μπορούσε να περιλαμβάνει προσπάθειες διατάραξης ή ακόμη και παράλυσης των συνοριακών διελεύσεων.

Η Πολωνία θα εξετάσει τρόπους κινητοποίησης των συμμάχων της, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για κοινή αντίδραση εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, πρόσθεσε.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν επίσης μεγάλη πυρκαγιά σε πρατήριο καυσίμων κοντά στη συνοριακή διάβαση μεταξύ Γιαχοντίν στην Ουκρανία και Ντορόχουσκ στην Πολωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάχκνα ανέφερε στο X ότι μέλη της ομάδας του είχαν εγκλωβιστεί στην ίδια συνοριακή διάβαση και δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία εξαιτίας της απειλής από τα ρωσικά drones.

«Οι επιθέσεις της Ρωσίας γίνονται εντονότερες και πλησιάζουν όλο και περισσότερο στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ», ανέφερε.

Ξεχωριστά, την Κυριακή, το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε προσωρινά, καθώς το ΝΑΤΟ απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά από αναφορά για πιθανή παρουσία drone στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, σύμφωνα με το Reuters. Αργότερα έγινε γνωστό ότι το πιθανό drone ήταν τελικά ένα σμήνος πουλιών.

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