Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ryanair Holdings Plc περιόρισε τον στόχο της για την επιβατική κίνηση του τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους σχεδιάζει μικρότερο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων προκειμένου να περιορίσει την έκθεσή της στις αυξημένες τιμές πετρελαίου που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η εταιρεία αναμένει πλέον να μεταφέρει 214 εκατομμύρια επιβάτες στο οικονομικό έτος 2027, έναντι του προηγούμενου στόχου για 216 εκατομμύρια επιβάτες, σύμφωνα με ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Η κίνηση κατά τη χειμερινή περίοδο, από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, χωρίς αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Πίεση από τα καύσιμα και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από την άνοδο του κόστους καυσίμων αεροσκαφών, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στον έκτο μήνα.

Η Ryanair προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη άνοδος των τιμών πετρελαίου θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των αεροπορικών ναύλων μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη, δημιουργώντας επιπλέον προκλήσεις για αρκετές εταιρείες του κλάδου.

Η απόφαση για περιορισμό του χειμερινού προγράμματος πτήσεων αναμένεται να μειώσει τις ζημιές της Ryanair κατά τη χειμερινή περίοδο κατά 70 έως 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Ryanair εκτιμά ότι βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να διατηρήσει την κερδοφορία της κατά το τρέχον έτος, ωστόσο αναμένει ότι τα κέρδη θα διαμορφωθούν χαμηλότερα από τα περυσινά επίπεδα μετά φόρων.

Η αεροπορική εταιρεία, η οποία βασίζει μεγάλο μέρος του μοντέλου της στις χαμηλές τιμές εισιτηρίων και στην υψηλή πληρότητα αεροσκαφών, επιχειρεί να περιορίσει το κόστος σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές πιέσεις και η γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζουν έντονα τον κλάδο των αερομεταφορών.

Διαβάστε ακόμη

Μισθοί: Η μεγάλη «ψαλίδα» με το κόστος ζωής – Γιατί οι νέοι δυσκολεύονται να φύγουν από το πατρικό (vid)

Χαλκός: Ο νέος «χρυσός» στην παγκόσμια οικονομία – Η μάχη για τον έλεγχο της προσφοράς

Saint Laurent: Οι «χρυσές» μπίζνες σε Μύκονο και Αθηναϊκή Ριβιέρα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ