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Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Τζεφ Μπέζος, μετά την παρέμβαση του ιδρυτή της Amazon στη ολοένα εντονότερη συζήτηση για το αυξανόμενο κόστος στέγασης στη χώρα.

Ο Μπέζος τάχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο υπέρ της κριτικής που δέχεται ο Σάντσεθ ότι δεν κάνει αρκετά για να αυξηθεί η προσφορά νέων κατοικιών, την ώρα που η κυβέρνησή του έχει υποδεχθεί περισσότερους από 3 εκατομμύρια μετανάστες στην Ισπανία.

«Αναρωτιέμαι γιατί αυτοί οι ολιγάρχες παίρνουν θέση σε συζητήσεις που είναι κάπως μακριά από αυτούς», δήλωσε ο Σάντσεθ σε συνέντευξή του στην El Diario, την πρώτη μετά την προκήρυξη των εκλογών τη Δευτέρα. «Δεν είναι μόνο ότι ζουν σε ρετιρέ, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν στον Άρη».

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο Σάντσεθ οδεύει προς ήττα στις 29 Νοεμβρίου, η προεκλογική του στρατηγική βασίζεται στην προσπάθεια να πείσει τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να κάνει περισσότερα για να καταστήσει τη στέγαση οικονομικά προσιτή σε σχέση με τη δεξιά αντιπολίτευση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός προκήρυξε εκλογές αφού απέτυχε να περάσει νομοθεσία για τον περιορισμό των ενοικίων και την προστασία των ενοικιαστών, επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των πολιτών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος της κατοικίας.

Η παρέμβαση του Μπέζος

Ο Μπέζος μπήκε στη συζήτηση απαντώντας σε ανάρτηση στο X του διάσημου σεφ Χοσέ Αντρές, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει περισσότερα για την κατασκευή κατοικιών αντί να επιβάλλει ελέγχους στις τιμές.

«Η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι είναι απαραίτητο. Προτιμά να παρεμβαίνει στις λίγες κατοικίες που υπάρχουν, αντί να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να υπάρξουν πολύ περισσότερες», έγραψε ο Αντρές. Πρότεινε, μεταξύ άλλων, περισσότερη προσφορά, περισσότερες κατασκευές και περισσότερα σπίτια, αντί για παρεμβάσεις στις ίδιες κατοικίες.

Ο Μπέζος απάντησε χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση «100% σωστή διάγνωση και συνταγή» και πρόσθεσε ότι το ίδιο πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ισπανία.

Η στεγαστική κρίση

Το κόστος αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας στην Ισπανία έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα οκτώ χρόνια διακυβέρνησης του Σάντσεθ. Ένας από τους παράγοντες είναι οι περιορισμοί στην οικοδομική δραστηριότητα που επιβλήθηκαν μετά την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων το 2008.

Η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης έχει επιδεινωθεί και από την πολιτική μετανάστευσης της σοσιαλιστικής κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή έχει συμβάλει στις ισχυρές επιδόσεις της ισπανικής οικονομίας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές, αλλά ταυτόχρονα έχει εντείνει τα προβλήματα οικονομικής προσιτότητας της κατοικίας.

Το ζήτημα κυριαρχεί στην επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία ζούσε για περίπου 70 χρόνια σε διαμέρισμα με ελεγχόμενο ενοίκιο. Ο θάνατός της την Τετάρτη οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της Μαδρίτης.

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι ο Μπέζος ενδιαφέρεται περισσότερο για τους κανονισμούς που έχει επιβάλει η ισπανική κυβέρνηση στους κατασκευαστές data centers παρά για τα προβλήματα των οικογενειών που δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοίκιό τους.

«Στον Τζεφ Μπέζος μπορεί να μην αρέσουν οι κανονισμοί που έχουμε προτείνει για τα data centers, απαιτώντας να χρησιμοποιούν ανανεώσιμη ενέργεια ώστε να μην αυξάνονται οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το νερό και να διασφαλίζουν ότι η Ισπανία έχει κυριαρχία στα δεδομένα της», δήλωσε.

«Αλλά αυτός είναι ο ρόλος μιας δημοκρατικής κυβέρνησης», πρόσθεσε.

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