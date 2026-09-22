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Η Saudi Aramco ενημέρωσε ανεπίσημα αρκετά ασιατικά διυλιστήρια ότι σύντομα θα μπορούν να παραλάβουν φορτία πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με traders που γνωρίζουν την υπόθεση.

Τουλάχιστον τρεις εταιρείες διύλισης έχουν λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις από στελέχη της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να έχει αποσταλεί επίσημη ενημέρωση ή να έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των φορτώσεων.

Οι φορτώσεις από το Γιανμπού έχουν ουσιαστικά σταματήσει μετά την επίθεση με drones στον αγωγό East-West στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο αγωγός μετέφερε περίπου 4 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως προς το λιμάνι.

Η Σαουδική Αραβία επιδίωκε να επαναφέρει μέσα σε λίγες ημέρες περίπου το ήμισυ της δυναμικότητας του αγωγού, χωρίς ωστόσο η Aramco να έχει δώσει έκτοτε νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Ορισμένα από τα ασιατικά διυλιστήρια που επικοινώνησε η Aramco έχουν ήδη χάσει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες φόρτωσης στο Γιανμπού εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας του αγωγού. Κάποια από τα πλοία τους βρίσκονται ήδη κοντά στο λιμάνι ή κατευθύνονται προς αυτό, αναμένοντας την επανεκκίνηση των φορτώσεων.

Περισσότερες εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο

Μετά την επίθεση στον αγωγό, η Σαουδική Αραβία αύξησε τις εξαγωγές προς την Ασία από το Ρας Τανουρά στον Περσικό Κόλπο.

Το πετρέλαιο αυτό μπορεί να μεταφερθεί στη συνέχεια μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, αφού πρώτα διασχίσει τα αμφισβητούμενα Στενά του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη σημασία των εναλλακτικών διαδρομών για τις σαουδαραβικές εξαγωγές, καθώς η λειτουργία των υποδομών που συνδέουν τα κοιτάσματα και τα λιμάνια της χώρας έχει αποκτήσει αυξημένη σημασία υπό τις συνθήκες της περιφερειακής κρίσης.

Οι Ευρωπαίοι πελάτες δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση

Παρά το ενδιαφέρον των ασιατικών διυλιστηρίων για την επανέναρξη των φορτώσεων από το Γιανμπού, οι Ευρωπαίοι πελάτες της Aramco είναι εκείνοι που έχουν επηρεαστεί περισσότερο μέχρι στιγμής από τη διακοπή.

Η σαουδαραβική εταιρεία ενημέρωσε τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά διυλιστήρια την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα τους διατεθεί καθόλου πετρέλαιο τον Οκτώβριο στο πλαίσιο των μακροχρόνιων συμβολαίων τους, λόγω των επιθέσεων στον αγωγό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση αφορά στο σύνολο των Ευρωπαίων αγοραστών της Aramco.

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