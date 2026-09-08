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Η πρόσφατη επίσκεψη του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Παρίσι ανέδειξε το βάθος της σχέσης που έχει οικοδομήσει η Γαλλία με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και τον ευρύτερο ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει το Παρίσι στη Μέση Ανατολή.

Η εικόνα του Σαουδάραβα πρίγκιπα δίπλα στον Εμανουέλ Μακρόν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Esports –το οποίο μεταφέρθηκε εκτός Ριάντ λόγω του πολέμου με το Ιράν– συνοδεύτηκε από μια σειρά συμφωνιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων: από την τεχνολογία και την άμυνα έως τις υποδομές, την τεχνητή νοημοσύνη και ένα θεματικό πάρκο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η επίσκεψη ήρθε περίπου ενάμιση χρόνο μετά την αντίστοιχη υψηλού επιπέδου συνάντηση του Μακρόν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάιντ Αλ Ναχάν, η οποία κατέληξε σε σημαντικές επενδυτικές δεσμεύσεις από το Αμπού Ντάμπι.

Οι δύο αυτές κινήσεις αποτυπώνουν τη μοναδική θέση που έχει αποκτήσει ο Γάλλος πρόεδρος απέναντι στις δύο ισχυρότερες οικονομίες του Κόλπου. Η Γαλλία έχει καταφέρει να ενισχύσει τους δεσμούς της τόσο με το Ριάντ όσο και με το Αμπού Ντάμπι, δύο χώρες που ανταγωνίζονται για περιφερειακή επιρροή αλλά ταυτόχρονα επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις διεθνείς συνεργασίες τους πέρα από την παραδοσιακή εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

Η «προσωπική διπλωματία» του Μακρόν στον Κόλπο

Ο συγκεντρωτικός και προσωποκεντρικός τρόπος με τον οποίο ο Μακρόν ασκεί διπλωματία φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά με τους ηγέτες του Κόλπου. Η Γαλλία προσφέρει αυτό που αναζητούν σήμερα τα κράτη της περιοχής: έναν ισχυρό ευρωπαϊκό εταίρο με στρατηγική παρουσία, αμυντική βιομηχανία, τεχνολογικές δυνατότητες και πολιτική αυτονομία.

Η σχέση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα γύρω από τη στάση της Ουάσινγκτον ενισχύει την ανάγκη των χωρών του Κόλπου να διευρύνουν το δίκτυο των διεθνών τους συνεργασιών.

Για τον Μακρόν, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομικής του πολιτικής. Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έχουν αναδειχθεί σε βασικούς εταίρους, καθώς διαθέτουν τεράστια κεφάλαια και αναζητούν πρόσβαση σε τεχνογνωσία, καινοτομία και ευρωπαϊκές αγορές.

Η Γαλλία, από την πλευρά της, προσφέρει ισχυρά πλεονεκτήματα σε τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια, οι μεταφορές, η αεροναυπηγική, η πολυτέλεια, ο πολιτισμός και οι υποδομές.

Από την Airbus έως την τεχνητή νοημοσύνη

Το εύρος των συμφωνιών που ανακοινώθηκαν κατά την επίσκεψη του Σαουδάραβα ηγέτη δείχνει ότι η συνεργασία δεν περιορίζεται πλέον στους παραδοσιακούς τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Στο τραπέζι βρίσκονται συνεργασίες για τη χρηματοδότηση νέων αεροσκαφών της Airbus, η ανάπτυξη τερματικού σταθμού στο Ισλαμικό Λιμάνι της Τζέντα από τον όμιλο CMA CGM, αλλά και συμφωνία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ της γαλλικής Mistral και της σαουδαραβικής Humain.

Παράλληλα, η συμφωνία για ένα μεγάλο θεματικό πάρκο αποτυπώνει τη νέα κατεύθυνση των σαουδαραβικών επενδύσεων, οι οποίες πλέον επεκτείνονται πέρα από την ενέργεια σε τομείς όπως η ψυχαγωγία, ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες.

Οι διαφορετικές σχέσεις με Ριάντ και Αμπού Ντάμπι

Η σχέση της Γαλλίας με τη Σαουδική Αραβία δεν ήταν πάντοτε τόσο στενή. Ο Μακρόν και ο de facto ηγέτης του βασιλείου είχαν στο παρελθόν διαφωνήσει σε σειρά θεμάτων, όμως οι επαφές υψηλού επιπέδου των τελευταίων ετών επανέφεραν τη συνεργασία σε νέα βάση.

Αντίθετα, οι δεσμοί με τα ΗΑΕ χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο βάθος και σταθερότητα, καθώς στηρίζονται σε ισχυρή προσωπική σχέση μεταξύ Μακρόν και Μοχάμεντ μπιν Ζάιντ.

Η συνεργασία Παρισιού – Αμπού Ντάμπι περιλαμβάνει την άμυνα, την ενέργεια, την τεχνολογία και τον πολιτισμό, ενώ η Γαλλία διατηρεί στρατιωτική παρουσία στα Εμιράτα. Παράλληλα, το διμερές εμπόριο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τη θέση της Γαλλίας ως ενός από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς εταίρους της χώρας.

Το επενδυτικό βάρος του Κόλπου στη Γαλλία

Η οικονομική διάσταση των σχέσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το επενδυτικό ταμείο των ΗΑΕ Mubadala, με τεράστια κεφάλαια υπό διαχείριση, έχει τοποθετήσει σημαντικά ποσά σε γαλλικά επενδυτικά κεφάλαια και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, μεγάλες γαλλικές εταιρείες διατηρούν ισχυρή παρουσία στον Κόλπο. Η TotalEnergies δραστηριοποιείται στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, ενώ γαλλικές επιχειρήσεις επεκτείνουν συνεχώς τις δραστηριότητές τους σε ενέργεια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τεχνολογία.

Η συνεργασία δεν είναι όμως μονόπλευρη. Τα κράτη του Κόλπου βλέπουν τη Γαλλία ως έναν τρόπο να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές αγορές και τεχνολογίες, ενώ το Παρίσι αξιοποιεί τα κεφάλαια της περιοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Το πολιτικό ρίσκο των εκλογών του 2027

Παρά τη δυναμική των σχέσεων, υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας: οι προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027.

Ο Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία και οι υποψήφιοι που διεκδικούν τη διαδοχή του ενδέχεται να υιοθετήσουν διαφορετική προσέγγιση στη διεθνή πολιτική και ειδικά στις σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου.

Μια αλλαγή πολιτικής ηγεσίας θα μπορούσε να επηρεάσει τη συνέχεια μιας στρατηγικής που βασίζεται σε προσωπικές σχέσεις και πολιτικές ισορροπίες.

Η Γαλλία ως εναλλακτικός πόλος ισχύος

Πέρα από τις οικονομικές συμφωνίες, το Παρίσι επιδιώκει να διατηρήσει έναν ανεξάρτητο γεωπολιτικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Η Γαλλία θέλει να εμφανίζεται ως ευρωπαϊκή δύναμη με επιρροή πέρα από τα σύνορα της ηπείρου, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους τόσο με τις χώρες του Κόλπου όσο και με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις.

Για τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία, η στενότερη συνεργασία με το Παρίσι δεν σημαίνει αντικατάσταση των ΗΠΑ, αλλά προσπάθεια περιορισμού της εξάρτησης από έναν μόνο διεθνή εταίρο.

Η νέα σχέση Γαλλίας – Κόλπου εξελίσσεται έτσι σε μια πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία, όπου οι επενδύσεις, η τεχνολογία, η άμυνα και η γεωπολιτική επιρροή λειτουργούν πλέον ως αλληλένδετοι κρίκοι μιας νέας ισορροπίας στη Μέση Ανατολή.

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