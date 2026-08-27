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Σε εμπλοκή με εχθρικά μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAVs) προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ελληνικά Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) εκτόξευσε τρία βλήματα, ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η ΕΛΔΥΣΑ βρίσκεται στη χώρα στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», με αποστολή την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

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