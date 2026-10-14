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Στο στόχαστρο των Χούθι της Υεμένης βρέθηκαν την Τρίτη τα κεντρικά διοικητικά γραφεία της Saudi Aramco, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης που προκάλεσε πυρκαγιά σε τμήμα των εγκαταστάσεων του μεγαλύτερου πετρελαϊκού ομίλου του βασιλείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, το πλήγμα σημειώθηκε σε συγκρότημα γραφείων στην πόλη Νταχράν, προκαλώντας περιορισμένης έκτασης φωτιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η επίθεση εντάσσεται σε ένα νέο κύμα πυραυλικών πληγμάτων των Χούθι εναντίον σαουδαραβικών στόχων, το οποίο εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Πυραυλικές επιθέσεις σε πολλές πόλεις – Στο στόχαστρο και το Ριάντ

Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικός συνασπισμός που επιχειρεί στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν την Τρίτη πυραύλους εναντίον αρκετών πόλεων της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Ριάντ.

Στο Νταχράν, θραύσματα από αναχαίτιση πυραύλου έπεσαν σε τμήμα κατοικημένης περιοχής, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η Saudi Aramco δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την επίθεση στις εγκαταστάσεις της.

Οι τελευταίες εκτοξεύσεις αποτελούν συνέχεια των επιθέσεων που έχουν σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, με στόχους που περιλαμβάνουν και αεροδρόμια σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο απολογισμός αυτών των επιθέσεων έχει φτάσει τους τουλάχιστον 18 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Κλιμάκωση μετά τις προειδοποιήσεις για πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Υεμένη

Η νέα επίθεση των Χούθι σημειώθηκε μετά από προειδοποίηση του σαουδαραβικού συνασπισμού προς τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, η οποία ελέγχεται από τους αντάρτες.

Ο συνασπισμός είχε καλέσει τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή «για τη δική τους ασφάλεια».

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών, με τις ενεργειακές εγκαταστάσεις να βρίσκονται ολοένα συχνότερα στο επίκεντρο των επιθέσεων.

Η Σαουδική Αραβία, ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς και εξαγωγείς πετρελαίου παγκοσμίως, αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις στην προστασία των υποδομών που στηρίζουν την παραγωγή, τη διύλιση και τη μεταφορά αργού προς τις διεθνείς αγορές.

Πλήγματα σε διυλιστήριο, λιμάνι και πετρελαιαγωγό

Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται στα διοικητικά γραφεία της Aramco, καθώς κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές του βασιλείου έχουν ήδη υποστεί τις συνέπειες της κλιμάκωσης.

Το διυλιστήριο της Τζαζάν, στη δυτική Σαουδική Αραβία, παραμένει εκτός λειτουργίας μετά από προηγούμενη επίθεση.

Παράλληλα, στο στόχαστρο έχει βρεθεί και σημαντικό λιμάνι εξαγωγής πετρελαίου στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις διεθνείς αποστολές αργού.

Επιπλέον, τον προηγούμενο μήνα διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία ενός στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγού που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία, έπειτα από επίθεση η οποία εξαπολύθηκε από το Ιράκ.

Ο συγκεκριμένος αγωγός αποτελεί βασική οδό μεταφοράς του πετρελαίου της Aramco προς τις διεθνείς αγορές, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακές θαλάσσιες διαδρομές της περιοχής αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους.

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία της ενεργειακής αλυσίδας εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τη δυνατότητα του βασιλείου να διατηρήσει απρόσκοπτες τις εξαγωγές του.

Γιατί το Νταχράν έχει στρατηγική σημασία

Το Νταχράν, στις ακτές του Περσικού Κόλπου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πόλεις για την πετρελαϊκή οικονομία της Σαουδικής Αραβίας.

Εκεί βρίσκεται η διοικητική έδρα της Saudi Aramco, ενώ στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν σημαντικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με την ενεργειακή βιομηχανία.

Η πόλη φιλοξενεί επίσης πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στη μηχανική πετρελαίου, καθώς και μεγάλη στρατιωτική αεροπορική βάση.

Τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Σαουδικής Αραβίας βρίσκονται στις ερημικές εκτάσεις της Ανατολικής Επαρχίας και στον Περσικό Κόλπο, γεγονός που καθιστά την περιοχή κομβικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια του βασιλείου.

Παρότι η επίθεση στα γραφεία της Aramco προκάλεσε μόνο περιορισμένη πυρκαγιά και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, το πλήγμα υπογραμμίζει την ευπάθεια ακόμη και των πλέον σημαντικών εγκαταστάσεων της σαουδαραβικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η συνέχιση των επιθέσεων των Χούθι, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα πλήγματα σε διυλιστήρια, λιμάνια και αγωγούς, διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο νέων διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

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