Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut, Νικ Στορόνσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο μιας διπλής χρηματιστηριακής εισαγωγής στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχαν προηγηθεί.

Ερωτηθείς για τα σχέδια της εταιρείας σχετικά με την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), ο Στορόνσκι δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Les Echos ότι η Revolut προτιμά την αγορά των ΗΠΑ, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη βάση επενδυτών και πρόσβαση σε ισχυρότερη ρευστότητα, ωστόσο στην πράξη εξετάζει το ενδεχόμενο διπλής εισαγωγής τόσο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου όσο και στον Nasdaq της Νέας Υόρκης.

«Είναι μια πολύ μεγάλη αγορά (των ΗΠΑ). Περιλαμβάνει θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, fund managers και έναν αξιοσημείωτο αριθμό ιδιωτών επενδυτών» τόνισε χαρακτηριστικά ο Στορόνσκι στη γαλλική εφημερίδα.

Ο Στορόνσκι πρόσθεσε δε, ότι η περαιτέρω ενίσχυση του brand της Revolut στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να συμβάλει σε υψηλότερη χρηματιστηριακή αποτίμηση, καθώς οι ίδιοι οι πελάτες της τράπεζας θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην IPO αγοράζοντας μετοχές της εταιρείας.

Αντιστοίχως όσον αφορά το Χρηματιστήριο του Λονδίνο, μια εισαγωγή της Revolut στο LSE θα την τοποθετούσε, μετά την πρόσφατη αποτίμησή της στα 115 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικής δευτερογενούς πώλησης μετοχών, μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αυτή την αποτίμηση, η αξία των μετοχών της θα ξεπερνούσε εκείνη εταιρειών-πυλώνων του δείκτη FTSE, όπως η Barclays, η BP και η GSK.

Εκπρόσωπος της Revolut επιβεβαίωσε τις σχετικές πληροφορίες που αποκάλυψε ο Στορόνσκι. Ωστόσο, οποιαδήποτε εισαγωγή στο χρηματιστήριο, εκτιμάται ότι απέχει τουλάχιστον έναν χρόνο, με προηγούμενα δημοσιεύματα να έχουν κάνει λόγο για πιθανό ορίζοντα το 2028.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία θα εξαρτηθεί και από τις συνθήκες στις αγορές.

Από startup σε ευρωπαϊκό fintech κολοσσό

Η Revolut, με έδρα το Λονδίνο, παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου και δεν διαθέτει φυσικά καταστήματα.

Από την ίδρυσή της το 2015 έχει αναπτυχθεί με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό, φτάνοντας τους 80 εκατομμύρια πελάτες σε περίπου 30 χώρες παγκοσμίως.

Τον Νοέμβριο, η εταιρεία πέτυχε αποτίμηση 75 δισ. δολαρίων μέσω πώλησης μετοχών από υφιστάμενους επενδυτές, γεγονός που την κατέστησε την πολυτιμότερη startup της Ευρώπης, με αξία υψηλότερη από αρκετές από τις μεγαλύτερες παραδοσιακές τράπεζες της ηπείρου.

Η Revolut έχει ενημερώσει επενδυτές ότι στοχεύει σε αποτίμηση έως και 200 δισ. δολάρια μέσω μιας μελλοντικής χρηματιστηριακής εισαγωγής.

Η εταιρεία έλαβε τον Σεπτέμβριο προκαταρκτική έγκριση για εθνική τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε εξασφαλίσει τραπεζικές άδειες στη Βρετανία και τη Γαλλία.

Το ζήτημα της προσέλκυσης της IPO της Revolut έχει εξελιχτεί και σε πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια αρκετές βρετανικές εταιρείες επέλεξαν να εισαχθούν στη Wall Street, εντείνοντας τις πιέσεις προς το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα πολιτικοί αξιωματούχοι και βουλευτές της Βρετανίας έχουν παρέμβει προσωπικά προσπαθώντας να πείσουν την ηγεσία της fintech να «ψηφίσει» Λονδίνο.

Διαβάστε ακόμη

JP Morgan για ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και περιθώρια ανόδου 30%

Ιδιωτικό χρέος: Στα 79,7 δισ. ευρώ τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers (πίνακας)

Μύκονος: Υπό αστυνομική φρούρηση η Πολεοδομία – Εισαγγελικός έλεγχος στα αρχεία της ΥΔΟΜ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ