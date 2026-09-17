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Η Amazon ανακοίνωσε ότι αυξάνει κατά 1 δολάριο την ώρα την ελάχιστη αμοιβή για τους επιλέξιμους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης στις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ, ανεβάζοντας το κατώτατο ωρομίσθιο στα 20 δολάρια.

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud παρουσίασε παράλληλα ένα νέο πρόγραμμα παροχών με την ονομασία «Day 1 Financial», το οποίο θα προσφέρει σε εργαζομένους που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οικογένειές τους πρόσβαση σε χαμηλού κόστους τραπεζικές υπηρεσίες μέσω της First Tech Federal Credit Union.

Νέες παροχές για τους εργαζομένους

Η Amazon υποστηρίζει ότι το συνολικό πακέτο αποδοχών για τους ωρομίσθιους εργαζομένους θα ξεπερνά πλέον τα 32 δολάρια την ώρα, αν συνυπολογιστεί η αξία των παροχών που προσφέρει.

Η εταιρεία ήδη παρέχει προγράμματα όπως ασφάλιση υγείας με κόστος από 5 δολάρια την εβδομάδα, δωρεάν συνδρομή Prime και προπληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης.

Η αύξηση αφορά εργαζομένους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Amazon στις ΗΠΑ και εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει τις αποδοχές και τις παροχές σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον για την προσέλκυση προσωπικού.

Η σύγκριση με Walmart, Target και Costco

Η Amazon κινείται πλέον σε επίπεδα αμοιβών αντίστοιχα με άλλους μεγάλους εργοδότες λιανικής στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εταιρειών, το κατώτατο ωρομίσθιο για εργαζομένους στη Walmart ξεκινά από τα 14 δολάρια, ενώ η Target προσφέρει ελάχιστη ωριαία αμοιβή 15 δολαρίων.

Η Costco είχε αυξήσει πέρυσι τον κατώτατο μισθό για εργαζομένους εισαγωγικού επιπέδου στα 20 δολάρια την ώρα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της.

Η απόφαση της Amazon έρχεται καθώς οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής και οι εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα σε αποθήκες, logistics και κέντρα διανομής.

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