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Δύο αδέλφια από τη Σαουδική Αραβία έχουν δημιουργήσει περιουσία περίπου 1,4 δισ. δολαρίων, καθώς η τεχνολογική εταιρεία που ελέγχουν επωφελείται από την επενδυτική έκρηξη πολλών δισεκατομμυρίων για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στο βασίλειο.

Η Al Moammar Information Systems (MIS) κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στο χρηματιστήριο μετά την ανακοίνωση ότι επεκτείνεται σημαντικά έργο data center που υλοποιεί με τη Humain, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται πλέον σε περισσότερα από 8,76 δισ. ριάλ (2,34 δισ. δολάρια), ποσό ελάχιστα χαμηλότερο από τη χρηματιστηριακή αξία της MIS, η οποία έφτασε τα 9,75 δισ. ριάλ, μετά το εντυπωσιακό ράλι 87% της μετοχής μέσα στο 2026.

Η MIS ιδρύθηκε το 1979 και ξεκίνησε ως πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής, προτού στρέψει σταδιακά το ενδιαφέρον της στα κέντρα δεδομένων. Τα αδέλφια Ιμπραχίμ Αλ Μοαμάρ και Χαλίντ Αλ Μοαμάρ κατέχουν από κοινού λίγο περισσότερο από το 50% της εταιρείας, με τη συνολική περιουσία τους να υπολογίζεται πλέον σε περίπου 1,4 δισ. δολάρια.

Η εκτόξευση της αξίας της συμμετοχής τους αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πλούτου που δημιουργεί η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να τοποθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της στρατηγικής οικονομικής διαφοροποίησης.

Ένα data center ισχύος 250 MW

Το έργο της MIS με τη Humain προβλέπει πλέον τη δημιουργία κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ισχύος 250 μεγαβάτ, έναντι μόλις 50 MW που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Η διεύρυνση είναι εντυπωσιακή και σε οικονομικούς όρους: η αξία της νέας σύμβασης αντιστοιχεί περίπου σε επτά φορές τα έσοδα που είχε η MIS το 2025.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν αυτή την εβδομάδα ξεχωριστή συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης σε data centers, ενισχύοντας περαιτέρω τη μεταξύ τους συνεργασία.

Πέρα από τη Humain, στο πελατολόγιο της MIS περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σαουδαραβικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων η Aramco, η STC και η Al Rajhi, καθώς και υπουργεία και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα.

Ο Κόλπος ρίχνει δισεκατομμύρια στην AI

Η άνοδος της MIS εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο επενδυτικό κύμα για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στον Περσικό Κόλπο. Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 4 τρισ. δολαρίων.

Οι πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες της περιοχής επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν μέρος αυτών των κεφαλαίων για να μετατραπούν σε παγκόσμιους κόμβους τεχνητής νοημοσύνης, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη εξάρτηση των οικονομιών τους από τους υδρογονάνθρακες.

Η στρατηγική αυτή έχει μετατρέψει τον Κόλπο σε έναν από τους σημαντικότερους νέους παίκτες στην παγκόσμια κούρσα της AI, με τεράστιες επενδύσεις σε data centers, υπολογιστική ισχύ, chips και ψηφιακές υποδομές.

Τα μεγάλα κατασκευαστικά σχέδια συνεχίζονται, παρά το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί κέντρα δεδομένων στο πλαίσιο του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η κρατικά υποστηριζόμενη Khazna Data Center συνεχίζει την ανάπτυξη ενός τεράστιου campus τεχνητής νοημοσύνης στο Άμπου Ντάμπι. Στη Σαουδική Αραβία, η Center3, θυγατρική του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού ομίλου της χώρας, έχει ήδη κατασκευάσει σχεδόν τα μισά data centers του βασιλείου.

Την ίδια στιγμή, το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ συνεργάζεται με την Brookfield Asset Management σε επενδυτικό σχήμα ύψους 20 δισ. δολαρίων, με στόχο επενδύσεις σε υποδομές AI.

Η Humain και η μεγάλη σαουδαραβική κούρσα

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική του Ριάντ έχει αναλάβει η Humain, η οποία δημιουργήθηκε το 2025 με τη στήριξη του Public Investment Fund (PIF).

Έκτοτε έχει προχωρήσει σε σειρά συμφωνιών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει την υπολογιστική ισχύ και τις υποδομές που απαιτούνται για την εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Για την MIS και τους βασικούς μετόχους της, αυτή η σαουδαραβική επενδυτική επίθεση αποδεικνύεται εξαιρετικά προσοδοφόρα. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί από έναν παραδοσιακό πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής σε έναν από τους μεγάλους ωφελημένους της κούρσας για data centers, οδηγώντας ταυτόχρονα τα αδέλφια στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων.

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