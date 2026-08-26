Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα χρειαστεί να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η μεγαλύτερη του αναμενομένου ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης ενισχύουν τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με την Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Η Γερμανίδα αξιωματούχος εκτιμά ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει πάνω από το 2% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, κυρίως εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι εάν η ΕΚΤ περιμένει μέχρι οι αυξήσεις των τιμών να περάσουν στους μισθούς, κινδυνεύει να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις.

«Με το σημερινό επίπεδο των επιτοκίων, ο πληθωρισμός είναι απίθανο να επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα και, επομένως, θα χρειαστεί περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε η Σνάμπελ στο Bloomberg.

Όπως εξήγησε, η ανθεκτική συνολική ζήτηση καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έγκαιρη αποτροπή δευτερογενών πληθωριστικών επιδράσεων, καθώς μια καθυστερημένη αντίδραση θα μπορούσε τελικά να απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων.

Οι αγορές «βλέπουν» επιτόκιο 2,5%

Η ΕΚΤ ήταν η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που αύξησε το κόστος δανεισμού μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν, ενώ οι αξιωματούχοι της έχουν χαρακτηρίσει την επόμενη συνεδρίαση κρίσιμη για το εάν θα απαιτηθούν πρόσθετες κινήσεις.

Οι αγορές έχουν σχεδόν πλήρως προεξοφλήσει νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, η οποία θα οδηγήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%. Παράλληλα, αναμένουν ακόμη μία αύξηση έως την άνοιξη του 2027, ενδεχομένως ακόμη και τον Δεκέμβριο.

Η Σνάμπελ απέφυγε να προσδιορίσει πόσο υψηλότερα θα πρέπει να κινηθούν τα επιτόκια, σημειώνοντας ότι οι αγορές φαίνεται να κατανοούν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η ΕΚΤ στα οικονομικά δεδομένα.

Ισχυρότερη του αναμενομένου η οικονομία

Τα επιχειρήματα υπέρ μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής ενισχύονται και από την εικόνα της οικονομίας. Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ η οικονομία της Ευρωζώνης κατέγραψε ανάπτυξη 0,4%, μετά τη στασιμότητα στις αρχές του 2026.

«Η οικονομία εξακολουθεί να είναι ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν και τα εισερχόμενα στοιχεία έχουν επανειλημμένα εκπλήξει θετικά», ανέφερε η Σνάμπελ.

Μεταξύ των παραγόντων που στηρίζουν την ανάπτυξη ξεχώρισε τη δημοσιονομική πολιτική, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την παγκόσμια έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ανησυχία για το φυσικό αέριο

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, με τη Σνάμπελ να προειδοποιεί ότι οι πιέσεις από την ενέργεια δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο πετρέλαιο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το φυσικό αέριο, καθώς τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων στην Ευρώπη αυξάνουν τους κινδύνους νέων ανατιμήσεων.

Όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές να περάσουν ευρύτερα στην οικονομία και να προκαλέσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν η ΕΚΤ θα χρειαστεί να οδηγήσει τα επιτόκια σε επίπεδα που θα αρχίσουν να περιορίζουν ουσιαστικά την οικονομική δραστηριότητα. Η Σνάμπελ άφησε ανοικτό το εύρος των επόμενων κινήσεων, τονίζοντας ότι το πόσο ακόμη θα χρειαστεί να αυξηθούν τα επιτόκια θα εξαρτηθεί από τα νέα οικονομικά στοιχεία.

Διαβάστε ακόμη

Τέντι Σάντις: Ο περιζήτητος Ελληνας που έχει γίνει παγκόσμιο brand

Πλειστηριασμοί: Προς νέο σφυρί και με μειωμένη τιμή η εφοπλιστική έπαυλη στο Πανόραμα (pic)

Ακίνητα: Τελευταία… «κλήση» για επιδοτήσεις και φθηνά στεγαστικά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ