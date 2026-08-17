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Το δολάριο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν τις εκτιμήσεις για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων από την Fed, μετά από μία σειρά ηπιότερων οικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot κατέγραψε πτώση για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο του από τις 15 Μαΐου. Αυτό συνέβη καθώς οι traders μείωσαν την πιθανότητα μίας αύξησης των επιτοκίων από τη Fed τον επόμενο μήνα μόλις στο ένα προς τρία, από περίπου 75% στα τέλη Ιουλίου.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν τα υποτονικά στοιχεία Ιουλίου για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, καθώς και μια απροσδόκητα αδύναμη έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ. Αν και υπάρχουν λίγες σημαντικές ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια ουσιαστική διάσπαση του δολαρίου, οι παγκόσμιοι δείκτες PMI της Παρασκευής ενδέχεται να αποτελέσουν την επόμενη ουσιαστική δοκιμασία.

Τα ισχυρότερα στοιχεία από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν το δολάριο εάν ενισχύσουν το αναπτυξιακό πλεονέκτημα της Αμερικής, σύμφωνα με τον Elias Haddad, παγκόσμιο επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Brown Brothers Harriman.

Ωστόσο, καθώς οι αγορές τιμολογούν πλέον μόλις περίπου 36 μονάδες βάσης πρόσθετης νομισματικής σύσφιξης σε αυτόν τον κύκλο, η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης (options) δείχνει περαιτέρω πιέσεις στο αμερικανικό νόμισμα βραχυπρόθεσμα. Τα δικαιώματα προαίρεσης διάρκειας ενός μηνός έχουν στραφεί εναντίον του δολαρίου για πρώτη φορά από τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια παραμένουν θετικά για το νόμισμα.

Το γεγονός-κλειδί αυτή την εβδομάδα είναι πιθανό να είναι η δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της FOMC του Ιουλίου την Τετάρτη, δήλωσε ο Chris Turner, παγκόσμιος επικεφαλής αγορών στην ING.

«Πιστεύουμε ότι θα είναι δύσκολο για την αγορά να επιστρέψει σε μια πλήρως αυστηρή (hawkish) νοοτροπία, εάν υπάρχουν μερικές προτάσεις στα πρακτικά που υποδεικνύουν μια απόφαση διατήρησης των επιτοκίων αμετάβλητων, η οποία ήταν πιο οριακή απ’ ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι», σημείωσε.

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