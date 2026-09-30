Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η εκρηκτική άνοδος των χρηματιστηρίων τα τελευταία χρόνια δεν αύξησε απλώς την απόσταση μεταξύ των πλουσιότερων Αμερικανών και του μέσου νοικοκυριού, αλλά διεύρυνε το χάσμα ακόμη και μέσα στην ίδια την ελίτ του πλούτου.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Federal Reserve, το πλουσιότερο 0,1% των Αμερικανών έχει υπερδιπλασιάσει τη συνολική του περιουσία από το τέλος του 2019. Η περίοδος της πανδημίας αποτέλεσε το σημείο καμπής, καθώς από τότε οι υπερπλούσιοι άρχισαν να απομακρύνονται αισθητά από τις υπόλοιπες ομάδες υψηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

14,5 τρισ. δολάρια νέα περιουσία για το κορυφαίο 0,1%

Σε απόλυτους αριθμούς, οι πλουσιότεροι Αμερικανοί πρόσθεσαν συνολικά 14,5 τρισ. δολάρια στην περιουσία τους από το τέλος του 2019, με περίπου 10 τρισ. δολάρια να προέρχονται από την άνοδο των μετοχών και των αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fed έως το τέλος Ιουνίου.

Το κορυφαίο 0,1% ελέγχει πλέον περίπου 28 τρισ. δολάρια, δηλαδή σχεδόν το 15% του συνολικού πλούτου των ΗΠΑ, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 186 τρισ. δολάρια.

Η μέση περιουσία ενός νοικοκυριού αυτής της κατηγορίας ξεπερνά τα 200 εκατ. δολάρια. Το 2022, το κατώφλι για να ανήκει κάποιος στο κορυφαίο 0,1% ήταν τα 45,8 εκατ. δολάρια, όμως μετά την αύξηση του πλούτου της ομάδας κατά περίπου 50%, το όριο βρίσκεται πλέον πολύ υψηλότερα.

Το χρηματιστήριο ως μηχανή δημιουργίας πλούτου

Οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία σπάνια είναι απλώς υψηλόμισθοι εργαζόμενοι. Συνήθως πρόκειται για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, κληρονόμους ή επενδυτές που αντλούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους από κεφαλαιακά κέρδη.

Η πρόσφατη άνοδος των αγορών δημιούργησε για το κορυφαίο 0,1% περισσότερο πλούτο από τη συνολική περιουσία του κάτω 50% των Αμερικανών, η οποία ανέρχεται περίπου στα 4 τρισ. δολάρια.

Παρότι το χαμηλότερο 50% έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση περιουσίας χάρη στην άνοδο των τιμών κατοικίας, την κρατική στήριξη της περιόδου της πανδημίας και τη μείωση χρεών, η συνολική του συμμετοχή στον αμερικανικό πλούτο παραμένει μόλις στο 2,3%.

Η μέση περιουσία ενός νοικοκυριού στο κάτω μισό του πληθυσμού διαμορφώνεται περίπου στις 63.000 δολάρια, ενώ το μέσο νοικοκυριό του κορυφαίου 0,1% διαθέτει πάνω από 3.000 φορές μεγαλύτερο πλούτο.

Οι μετοχές, τα επιχειρηματικά κέρδη και η νέα ανισότητα

Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων της Fed από τους οικονομολόγους Owen Zidar και Eric Zwick, το 37% των ατόμων στο κορυφαίο 0,1% αντλεί το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του από επιχειρήσεις, ενώ το 26% από κεφαλαιακά κέρδη. Μόλις το 10% βασίζεται κυρίως σε μισθούς και αποδοχές.

Ο βασικός παράγοντας πίσω από τη διεύρυνση του χάσματος είναι η μεγάλη έκθεση των πλουσιότερων νοικοκυριών στις μετοχές. Κατά το δωδεκάμηνο έως τις 30 Ιουνίου, όταν ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 21%, το κορυφαίο 0,1% απέκτησε σχεδόν 4 τρισ. δολάρια νέου πλούτου από τις αγορές.

Η ομάδα αυτή, περίπου 137.000 νοικοκυριά, είχε ήδη αυξήσει τη διαφορά της από τους υπόλοιπους Αμερικανούς τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω υψηλότερων εισοδημάτων και χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης.

Το φαινόμενο της «επίδρασης πλούτου»

Η άνοδος των χρηματιστηρίων έχει επηρεάσει ευρύτερα την αμερικανική οικονομία, καθώς εκατομμύρια πολίτες έχουν επωφεληθεί από αυξημένους μισθούς, επιχειρηματικότητα και υψηλότερες αξίες κατοικιών.

Ωστόσο, πολλοί Αμερικανοί παραμένουν εκτός αυτής της ευημερίας, ενώ ο επίμονος πληθωρισμός πιέζει ακόμη και νοικοκυριά με εξαψήφια εισοδήματα.

Ορισμένοι εύποροι χρησιμοποιούν τα αυξημένα χαρτοφυλάκια μετοχών τους ως εγγύηση για δανεισμό και χρηματοδότηση του τρόπου ζωής τους. Παράλληλα, όταν οι αγορές ανεβαίνουν, πολλοί επενδυτές αυξάνουν τις δαπάνες τους επειδή αισθάνονται οικονομικά ασφαλέστεροι, φαινόμενο που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «wealth effect» (επίδραση πλούτου).

Διαβάστε ακόμη

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έως 50% έκπτωση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε όλα τα μεγάλα δίκτυα

Monte dei Paschi: Το σχέδιο του Λοβάλιο για έναν νέο τραπεζικό πρωταθλητή στην Ιταλία

Χρέος 52 δισ. δολαρίων – Ο μεγάλος πονοκέφαλος της Paramount μετά το deal με τη Warner

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ