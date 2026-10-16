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Η αναταραχή στην αγορά γαλλικών ομολόγων μπορεί τελικά να αποδειχθεί σύμμαχος της κυβέρνησης στην προσπάθειά της να περάσει τον προϋπολογισμό του 2027. Αυτό τουλάχιστον εκτιμά ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, ο οποίος εμφανίζεται αισιόδοξος ότι οι πολιτικές δυνάμεις θα αναγκαστούν να καταλήξουν σε συμβιβασμό, υπό την πίεση των επενδυτών και του αυξημένου κόστους δανεισμού.

Μιλώντας στο Bloomberg Television από την Μπανγκόκ την Παρασκευή, ο Λεσκίρ υποστήριξε ότι οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν καταστήσει σαφές σε μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος πως η δημοσιονομική εξυγίανση δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί.

«Ο κόσμος μάς παρακολουθεί. Επομένως, όλοι στο πολιτικό φάσμα, εκτός από τους ακραίους της άκρας Αριστεράς, αντιλαμβάνονται ότι χρειαζόμαστε δημοσιονομική προσαρμογή», δήλωσε.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι οι πιέσεις από την αγορά ομολόγων διευκολύνουν την προσπάθειά του να πείσει τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης.

«Οφείλω να παραδεχθώ ότι η αγορά ομολόγων με βοηθά λίγο να κρατώ τους πάντες προσγειωμένους στην πραγματικότητα, επειδή τα επιτόκια είναι υψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προϋπολογισμός 43 δισ. ευρώ υπό την πίεση των αγορών

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας και αυξανόμενης ανησυχίας για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα συνολικού ύψους 43 δισ. ευρώ, ή περίπου 48,2 δισ. δολαρίων, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Η προσπάθεια, ωστόσο, συναντά σημαντικά εμπόδια σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο, όπου η εξασφάλιση πολιτικών συναινέσεων παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι προεδρικές εκλογές απέχουν μόλις έξι μήνες, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια συμβιβασμού μεταξύ των κομμάτων.

Παρά τις δυσκολίες, ο Λεσκίρ εκτιμά ότι η πίεση των αγορών θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίτευξη συμφωνίας.

Κατά την άποψή του, κανένα από τα κόμματα που φιλοδοξούν να αναλάβουν την εξουσία δεν επιθυμεί να κληρονομήσει μια χώρα χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό και με ακόμη μεγαλύτερη δημοσιονομική αβεβαιότητα.

Το άρθρο 49.3 και το ενδεχόμενο παράκαμψης της Βουλής

Σε περίπτωση που οι κοινοβουλευτικές διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο, η γαλλική κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει θεσμικά εργαλεία για την υιοθέτηση του προϋπολογισμού.

Το πρώτο είναι το άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να προωθήσει νομοθεσία χωρίς κανονική ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντικό πολιτικό κίνδυνο, καθώς μπορεί να προκαλέσει πρόταση δυσπιστίας και ενδεχομένως την πτώση της κυβέρνησης.

Μια δεύτερη δυνατότητα είναι η χρήση ειδικού διατάγματος, γνωστού ως ordonnance, για την υιοθέτηση του σχεδίου προϋπολογισμού.

Ο Λεσκίρ χαρακτήρισε τις δύο αυτές επιλογές «δικλίδες ασφαλείας», οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν ότι η δημοσιονομική διαδικασία δεν θα εκτροχιαστεί.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει πρώτα την κοινοβουλευτική συνεννόηση.

Εάν όμως οι διαπραγματεύσεις αρχίσουν να οδηγούνται εκτός πορείας, δεν απέκλεισε την αξιοποίηση των συγκεκριμένων μηχανισμών.

«Εάν αισθανθούμε ότι αρχίζουμε να εκτροχιαζόμαστε, θα τους χρησιμοποιήσουμε για έναν πολύ καλό λόγο: επειδή εμείς κάνουμε τη δύσκολη δουλειά για εκείνον που θα με διαδεχθεί στο υπουργείο Οικονομικών μετά τις εκλογές του επόμενου έτους», δήλωσε.

Και έθεσε το δίλημμα με μια χαρακτηριστική φράση:

«Τι προτιμάτε να κληρονομήσετε; Έναν προϋπολογισμό ή ένα χάος;»

«Θα υπάρξουν εντάσεις, αλλά στο τέλος θα επικρατήσει η λογική»

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών αναγνωρίζει ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία θα είναι δύσκολη και πιθανότατα θα συνοδευτεί από έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ωστόσο, θεωρεί ότι η προοπτική ανάληψης της εξουσίας μετά τις προεδρικές εκλογές θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την επίτευξη συμβιβασμού.

«Προφανώς θέλουν έναν προϋπολογισμό, επειδή δεν επιθυμούν να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα χάος όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Λεσκίρ, το επικρατέστερο σενάριο είναι να ακολουθήσει μια μακρά περίοδος διαβουλεύσεων στην Εθνοσυνέλευση, με συνεχείς διακυμάνσεις, αντιπαραθέσεις και έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

«Θα έχουμε πολλές συζητήσεις στο κοινοβούλιο, με σκαμπανεβάσματα και πολύ θόρυβο», εκτίμησε.

Ωστόσο, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι τελικά οι πολιτικές δυνάμεις θα αναγνωρίσουν την ανάγκη να υπάρξει αποτέλεσμα.

«Στο τέλος της ημέρας, όταν φτάσουμε στο κρίσιμο σημείο, θα επικρατήσει η σύνεση, επειδή γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή κάποιος θα πρέπει να παραλάβει αυτή την κατάσταση», σημείωσε.

«Οι αγορές κάνουν τη δουλειά τους» – Τι λέει για τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του Λεσκίρ απέναντι στην αυξανόμενη πίεση που δέχεται η Γαλλία από τους επενδυτές.

Αντί να επικρίνει τις αγορές για την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, ο υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε ότι η αντίδρασή τους αντανακλά τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

«Οι αγορές κάνουν τη δουλειά τους. Σε τελική ανάλυση, αυτό που συμβαίνει είναι δίκαιο», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η ευθύνη της κυβέρνησης είναι να πείσει τους επενδυτές ότι εφαρμόζει την κατάλληλη οικονομική πολιτική και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα τους πείσουμε πως κάνουμε το σωστό», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες ότι η αναταραχή στη γαλλική αγορά χρέους θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ομόλογοί του υπουργοί Οικονομικών δεν εκφράζουν καμία ανησυχία για μετάδοση της κρίσης.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία ανησυχία για μετάδοση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λεσκίρ χρησιμοποίησε μάλιστα μια ναυτική μεταφορά για να περιγράψει τη στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στις σημερινές οικονομικές προκλήσεις.

«Βρισκόμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Κάποιοι από εμάς κωπηλατούν λίγο πιο δυνατά από άλλους, αλλά στο τέλος όλοι καταλαβαίνουν ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει την προσπάθεια της γαλλικής κυβέρνησης να μετατρέψει την πίεση των αγορών από παράγοντα πολιτικής αποσταθεροποίησης σε εργαλείο επίτευξης δημοσιονομικής συναίνεσης.

Το κρίσιμο τεστ, ωστόσο, παραμένει η ψήφιση του προϋπολογισμού. Με τις προεδρικές εκλογές να πλησιάζουν, τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά επίπεδα και την Εθνοσυνέλευση κατακερματισμένη, η κυβέρνηση καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να προχωρήσει στη δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς να προκαλέσει νέα πολιτική κρίση.

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