Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι «τιτάνες» της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώθηκαν στη Σκωτία για να ακούσουν τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ να τους καλεί να διασφαλίσουν ότι θα έχουν τον έλεγχο των δημιουργημάτων τους.

Ο Βρετανός μονάρχης συγκάλεσε μια σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή ηγετών της τεχνολογίας και άλλων προσωπικοτήτων με επιρροή, με επίκεντρο τους αυξανόμενους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη (AI), ένα θέμα που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης αυτή την εβδομάδα.

Παρότι τα στελέχη που συμμετείχαν στη συνάντηση δεν δεσμεύτηκαν δημόσια για συγκεκριμένες αλλαγές, ορισμένοι αναφέρθηκαν άμεσα στις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της τεχνολογίας.

«Όσοι από εμάς κατασκευάζουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να τα δοκιμάζουμε αυστηρά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Corp, Γιάνσεν Χουάνγκ, στην τοποθέτησή του. «Όταν ένα προϊόν δεν είναι αρκετά ασφαλές, θα πρέπει να το κρατάμε πίσω».

Στη συνάντηση του Ντάμφρις Χάουζ συμμετείχαν περίπου 30 προσωπικότητες από τον χώρο της τεχνολογίας, της επιστήμης, της πολιτικής και της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ αυτών ήταν ο Ντέμις Χασάμπις, συνιδρυτής της Google DeepMind και επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet, ο οποίος έχει ζητήσει διεθνή συνεργασία και κοινά πρότυπα για την αντιμετώπιση των κινδύνων της AI, καθώς και η Σάρα Φράιαρ, οικονομική διευθύντρια της OpenAI, που βρίσκεται στο επίκεντρο των προετοιμασιών της εταιρείας για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Παρόντες ήταν επίσης ο Τίνο Κουεγιάρ, επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων της Anthropic, ο ιστορικός και συγγραφέας Γιουβάλ Νόα Χαράρι, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις της AI στην κοινωνία και την ανθρώπινη εμπιστοσύνη, καθώς και επιφανείς ακαδημαϊκοί της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης από όλο τον κόσμο.

«Όσοι στον κόσμο μας εκτιμούν την ανθρωπότητα και το ζωτικής σημασίας ηθικό της στοιχείο αναζητούν με αγωνία τη διαβεβαίωσή σας ότι δεν θα χάσουμε τον έλεγχο της μοίρας μας», δήλωσε ο βασιλιάς στην εναρκτήρια ομιλία του.

Η συνάντηση είχε σχεδιαστεί προκειμένου να εξεταστεί πώς η τεχνολογία μπορεί να «αξιοποιηθεί με τρόπους που θα ωφελήσουν την κοινωνία και τον φυσικό κόσμο», σύμφωνα με ανακοίνωση των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Η παγκόσμια ανησυχία για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της AI

Η χρονική συγκυρία της συνόδου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, πυροδότησε μια παγκόσμια συζήτηση για τους αυξανόμενους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, με δοκίμιό του το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο οποίο ζητούσε επιβράδυνση στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, συμφώνησε με τα βασικά συμπεράσματα του κειμένου, ενώ ο Χασάμπις το χαρακτήρισε «τον σωστό δρόμο προς τα εμπρός».

Αντίθετα, ο Χουάνγκ της Nvidia διαφώνησε με την ιδέα μιας επιβράδυνσης ή της επιβολής επιπλέον ρυθμίσεων στην τεχνολογία.

Την ίδια περίοδο, δύο ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης αποχώρησαν από τις Google DeepMind και Anthropic, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε θανατηφόρα απειλή.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν προκαλέσει νευρικότητα τόσο μεταξύ των νομοθετών όσο και στην κοινή γνώμη διεθνώς.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δέχεται πιέσεις από βουλευτές του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την πολιτική της χώρας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν απορρίψει τις προειδοποιήσεις του Αμοντέι ως «κινδυνολογία», ενώ παράλληλα έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους που δημιουργεί η AI.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ταχθεί κατά οποιασδήποτε επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνολογίας, ενώ νομοθέτες και από τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, οι ψηφοφόροι εμφανίζονται ολοένα και πιο προβληματισμένοι για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας.

«Έχει γίνει πολύς, θα έλεγα, έντονος διάλογος πρόσφατα σχετικά με τον καταστροφικό κίνδυνο αυτής της τεχνολογίας», δήλωσε ο Χασάμπις στη σύνοδο.

Ο γνωστός επιστήμονας, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από τον ρόλο του επικεφαλής των δραστηριοτήτων τεχνητής νοημοσύνης της Google, ανέφερε ότι έχει δύο βασικές ανησυχίες για την ισχυρή AI: τα αυτόνομα συστήματα που μπορεί να παρουσιάσουν δυσλειτουργίες και τους «κακόβουλους παράγοντες» που θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για επιβλαβείς σκοπούς.

Ωστόσο, δήλωσε αισιόδοξος ότι η βιομηχανία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. «Πιστεύω βαθιά στην ανθρώπινη ευρηματικότητα», ανέφερε στην τοποθέτηση του.

Οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Βασιλιάς Κάρολος έθεσε δύο βασικά ερωτήματα: «Πρώτον, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας την ασφάλεια στο επίκεντρο; Και δεύτερον, πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε διεθνή συνεργασία και συναίνεση για να το επιτύχουμε, ώστε κανένα έθνος να μη μείνει πίσω και να προστατευτεί το μέλλον της ανθρωπότητας;»

Ο μονάρχης έχει μιλήσει και στο παρελθόν δημόσια για την τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιώντας στη βρετανική πρώτη Σύνοδο Κορυφής για την Ασφάλεια της AI το 2023 ότι οι κίνδυνοι της τεχνολογίας πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως.

Ο Βασιλιάς Κάρολος έχει επίσης αναφερθεί επανειλημμένα στις ανησυχίες του για την κλιματική αλλαγή και τον αρνητικό αντίκτυπο από την ταχύτατη ανάπτυξη της ΑΙ.

Οι εκπομπές των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών έχουν αυξηθεί σημαντικά καθώς στράφηκαν σε ενεργοβόρα data centers για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με ορισμένες να εξακολουθούν να βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα.

Σημειωτέον ότι την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο της Σκωτίας ψήφισε την αυστηροποίηση των κανόνων για την κατασκευή νέων data centers, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή σύγκρουση με τη βρετανική κυβέρνηση, μετά την απόρριψη από τον Μπέρναμ της ιδέας για μορατόριουμ στις νέες κατασκευές.

Οι Σκωτσέζοι βουλευτές υποστήριξαν ότι οι νέες αιτήσεις για δημιουργία data centers θα πρέπει να συνοδεύονται από αξιολογήσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζες: Ξεκλειδώνει η εποπτεία για τις διασυνοριακές συναλλαγές – Βίβλο απλουστευμένων κανόνων επεξεργάζεται ο SSM

ΕΕ: Γιατί βάζει μπλόκο στην εξαγορά της Anglo American από την MMG

Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Το 2025 ήταν ένα από τα πιο ξηρά έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ