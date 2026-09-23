Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι στόχοι του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ για την ενίσχυση της εμπορικής σταθερότητας και την επίτευξη οικονομικών επιτευγμάτων ενδέχεται να ανατραπούν από μια έντονη συζήτηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και από τις μεταβαλλόμενες αμερικανικές δασμολογικές ρυθμίσεις και τις κυρώσεις στο Ιράν.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να αναζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας τους, όταν συναντηθούν αύριο Πέμπτη στην Ουάσινγκτον για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής τους φέτος.

Παρά τις χειρονομίες καλής θέλησης που συνοδεύουν την προετοιμασία της συνόδου κορυφής, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες και εμπορικά μέτρα.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο CNBC, δήλωσε ότι ο «μεγάλος σεβασμός» που τρέφουν ο Τραμπ και ο Σι μεταξύ τους επηρεάζει θετικά τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Στη συνέχεια, σημείωσε: «Υπήρχαν ορισμένες δεσμεύσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί πλήρως» από την Κίνα, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας που συνήψαν ο Τραμπ και ο Σι στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ασυνήθιστα «top-down» διπλωματική ρύθμιση μεταξύ των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων.

«Μια σειρά από ασυνεπείς απόψεις φαίνεται να συγκρούονται μεταξύ τους», καθώς ο Τραμπ υπαγορεύει «τη γενική προσέγγιση» απέναντι στην Κίνα «ενώ επιτρέπει να συμβαίνουν πιο αρνητικές ενέργειες στα περιθώρια», δήλωσε η Κλερ Ριντ του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών.

Η κατάσταση του εμπορίου

Ο εμπορικός πόλεμος του περασμένου έτους οδήγησε τις δύο οικονομικές υπερδυνάμεις να αυξήσουν τους δασμούς στα εμπορεύματα: οι αμερικανικοί δασμοί στις κινεζικές εισαγωγές έφτασαν το 145% στο αποκορύφωμα της διαμάχης, ενώ οι δασμοί αντιποίνων του Πεκίνου έφτασαν το 125%.

Οι δασμοί αυτοί μειώθηκαν δραστικά τον Μάιο του 2025, αφού οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία, η οποία παρατάθηκε στα μέσα Αυγούστου. Στη συνέχεια, ο Τραμπ και ο Σι συνήψαν συμφωνία στο Μπουσάν, η οποία οδήγησε τις χώρες να περιορίσουν περαιτέρω τα μέτρα εμπορικών ανταποδόσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Κίνα συμφώνησε να αναστείλει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και να αγοράσει αμερικανικά γεωργικά προϊόντα, ενώ οι ΗΠΑ μείωσαν ορισμένους δασμούς και ανέστειλαν άλλα εμπορικά αντίποινα. Η συμφωνία αυτή είχε διάρκεια ενός έτους και θα λήξει στις 10 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα μετά τις αμερικανικές εκλογές, εφόσον δεν παραταθεί.

Το εμπόριο των ΗΠΑ με την Κίνα σημείωσε απότομη πτώση το 2025, με το συνολικό εμπόριο αγαθών να μειώνεται κατά σχεδόν 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος — και οι πρώτοι επτά μήνες του 2026 δείχνουν συνεχιζόμενη πτώση. Ωστόσο, το Πεκίνο παραμένει σημαντικός οικονομικός εταίρος της Ουάσιγκτον, δεύτερος μόνο μετά το Μεξικό και τον Καναδά. Μόλις το 2019, η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ.

Προετοιμασία του εδάφους

Ο Τραμπ και ο Σι συναντήθηκαν για τελευταία φορά σε επίσημο δείπνο στο Πεκίνο στα μέσα Μαΐου, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής με μεγάλη επισημότητα, η οποία όμως τελικά δεν απέφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πολλοί αναλυτές αναμένουν παρόμοιο αποτέλεσμα και αυτή τη φορά.

Η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας κατά ένα έτος αποτελεί «το βασικό μας σενάριο», ανέφεραν αναλυτές της Bank of America Global Research. Η παράταση αυτή θα διατηρούσε το στάτους κβο όσον αφορά τους δασμούς και θα απέτρεπε νέους ελέγχους στις εξαγωγές, ένα σημαντικό σημείο τριβής πριν από τη συνάντηση στο Μπουσάν.

Η Κίνα θα μπορούσε επίσης να συμφωνήσει να προβεί σε πρόσθετες αγορές αμερικανικών προϊόντων, «ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων περισσότερων αεροσκαφών της Boeing», τόνισαν. Μετά το Πεκίνο, οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν ότι η Κίνα θα αγοράσει 200 αεροσκάφη της Boeing, αριθμός μικρότερος από αυτόν που περίμεναν ορισμένοι επενδυτές.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Σι «φαίνεται να επιδιώκουν μικρά κέρδη και την αποφυγή συγκρούσεων», δήλωσε ο Ράιαν Χας, διευθυντής του Κέντρου Κίνας «John L. Thornton» του Brookings Institution.

Ο Μπέσεντ φάνηκε να επιβεβαιώνει ορισμένες από αυτές τις προβλέψεις, δηλώνοντας στο CNBC: «Πιστεύω ότι θα διατηρήσουμε» την εκεχειρία στους δασμούς.

«Αυτό ήταν το κεντρικό θέμα» των συνομιλιών το Σαββατοκύριακο με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, είπε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας: «Έχουμε μεγάλη σταθερότητα στη σχέση από το περασμένο φθινόπωρο».

Ο Μπέσεντ ανέφερε επίσης ότι σημειώθηκε πρόοδος σχετικά με μια συμφωνία για αμοιβαία μείωση δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία πρότεινε το Πεκίνο νωρίτερα αυτό το μήνα.

Τεχνητή νοημοσύνη

Ο Μπέσεντ έχει δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για τον Τραμπ και τον Σι. Θα έχουν πολλά να συζητήσουν.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι ανταγωνιστές στην ηγεσία αυτού του κλάδου, ο οποίος αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την παγκόσμια οικονομία. Ο Τραμπ θεωρεί ότι η κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη και η οικονομική υπεροχή των ΗΠΑ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και έχει ενθαρρύνει έντονα την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης με ελάχιστη ρυθμιστική παρέμβαση.

Ορισμένοι επικεφαλής εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, ωστόσο, έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τους ενδεχομένως καταστροφικούς κινδύνους που ενέχουν τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται πολύ γρήγορα.

Αυτές οι προειδοποιήσεις αρχικά προκάλεσαν επικρίσεις από τον Τραμπ. Ωστόσο, σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνηση «θα θέσει τα πράγματα υπό έλεγχο αν χρειαστεί» — υποδηλώνοντας τουλάχιστον μια ελαφρά στροφή μακριά από τη πιο φιλελεύθερη στάση του, η οποία θα μπορούσε να φανεί και στις συνομιλίες με τον Σι.

Ο Μπέσεντ δήλωσε την Κυριακή ότι αυτός και οι Κινέζοι ομόλογοί του συζήτησαν τη δημιουργία ενός διαλόγου που θα επέτρεπε στις δύο χώρες να ενημερώνουν η μία την άλλη για περιστατικά που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Κυρώσεις κατά του Ιράν

Οι τελευταίες κινήσεις του Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την επίσκεψη του Σι.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την προσπάθειά τους να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν, στοχεύοντας τους χρηματοοικονομικούς υποστηρικτές του — ένα σχέδιο που έφερε αμέσως στο προσκήνιο την Κίνα, τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο της Τεχεράνης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι καμία χώρα δεν εξαιρείται από πιθανές κυρώσεις, αλλά δεν έχει ακόμη στοχεύσει άμεσα το Πεκίνο.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι «πράγματι» συζητήσαμε για αυτές τις κυρώσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Σαββατοκύριακου με Κινέζους αξιωματούχους.

«Οι συζητήσεις στα παρασκήνια είναι προτιμότερες από τις δημόσιες επιδείξεις», είπε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι οι κινεζικές χρηματοοικονομικές αρχές «έχουν εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία».

Ποιοι θα παρευρεθούν

Όπως και στο Πεκίνο, πολυάριθμοι κορυφαίοι επιχειρηματίες θα συμμετάσχουν και πάλι στις εκδηλώσεις. Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ότι μεταξύ των διευθυνόντων συμβούλων που θα παρευρεθούν στο επίσημο δείπνο της Πέμπτης θα είναι ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ο Έλον Μασκ της Tesla και της SpaceX , ο Σούνταρ Πιτσάι της Google, ο Μάικλ Ντελ της Dell και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple, Τιμ Κουκ.

Το CNBC είχε αναφερθεί προηγουμένως στην προγραμματισμένη παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον, της επικεφαλής της Citigroup, Τζέιν Φρέιζερ, του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και του Σαμ Άλτμαν της OpenAI.

Διαβάστε ακόμη

Συναγερμός στη βιομηχανία για το νέο κύμα ενεργειακού κόστους

Ιδιωτικό terminal: H νέα First Class των αεροδρομίων

Η ιστορική κατοικία Μεταξά στον Πειραιά γίνεται ξενοδοχείο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ