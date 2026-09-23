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Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι πολύωρες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη ενίσχυσαν τις προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ πρόσθετη πίεση στην αγορά ασκεί η σταδιακή αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών από τη Σαουδική Αραβία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσαν κατά 0,90% στα 98,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε πτώση 1,40% στα 89,25 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent είχε ήδη κλείσει την Τρίτη κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς οι αγορές άρχισαν να αποτιμούν τόσο την πιθανότητα διπλωματικής προόδου όσο και τη βελτίωση της εικόνας στην προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Τρίωρη συνάντηση ΗΠΑ–Ιράν στη Νέα Υόρκη

Καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των τιμών διαδραμάτισαν οι εξελίξεις στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ καλή συνάντηση» με την ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία, όπως ανέφερε, διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν παραγωγικές συνομιλίες με μεσολαβητές του Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική για να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν παρά τη σκληρή ρητορική που είχε προηγηθεί. Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Τραμπ ανέφερε ότι βρίσκεται μπροστά σε μια «μεγάλη απόφαση», μεταξύ της επίτευξης συμφωνίας με την Τεχεράνη και της συνέχισης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, χρησιμοποιώντας ακόμη και την απειλή «αφανισμού» του Ιράν.

Παρά τις απειλές, οι αγορές φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα αυτή τη στιγμή στην πιθανότητα συνέχισης των συνομιλιών.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις διπλωματικές επαφές, καθώς οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο.

Οι προσπάθειες του Πακιστάν να μεσολαβήσει στις επαφές με την Τεχεράνη θα μπορούσαν επίσης να περιορίσουν τον κίνδυνο ευρύτερης κλιμάκωσης, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της BankPro, Πάολο Μπροκάρντο.

Όπως σημείωσε, οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σχεδόν 12% σε πέντε διαδοχικές συνεδριάσεις, απομακρυνόμενες εκ νέου από τη ζώνη άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Κατά τον ίδιο, κάθε φορά που οι τιμές κινούνται πάνω από αυτό το επίπεδο, έχουν παρατηρηθεί εντονότερες προσπάθειες και από τις δύο πλευρές για αποκλιμάκωση της έντασης.

Επανεκκίνησε ο κρίσιμος αγωγός της Σαουδικής Αραβίας

Πέρα από τη διπλωματική κινητικότητα, σημαντικός παράγοντας για την πτώση των τιμών είναι η βελτίωση των προοπτικών προσφοράς από τη Μέση Ανατολή.

Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε την Τρίτη τη λειτουργία του East-West Pipeline, του στρατηγικού αγωγού που μεταφέρει αργό πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ο αγωγός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας στις 11 Σεπτεμβρίου, έπειτα από επιθέσεις με drones, για τις οποίες το Ριάντ έχει κατηγορήσει ιρακινές πολιτοφυλακές. Η διακοπή είχε σταματήσει τις φορτώσεις αργού από το σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού.

Μετά τις διαταραχές στις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών του Κόλπου μέσω των Στενών του Ορμούζ, το Ριάντ χρησιμοποιούσε τον συγκεκριμένο αγωγό για να διοχετεύει περίπου 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως προς το Γιανμπού, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η δυναμικότητα του αγωγού φθάνει τα 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ωστόσο η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του ενδέχεται να χρειαστεί αρκετές εβδομάδες, καθώς τρεις σταθμοί άντλησης υπέστησαν ζημιές από την επίθεση.

Αυξάνει τις εξαγωγές και το Ιράκ

Στην εικόνα αυξημένης προσφοράς προστίθεται και το Ιράκ. Ο υπουργός Πετρελαίου της χώρας, Μπασίμ Μοχάμεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι ιρακινές εξαγωγές έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η Βαγδάτη αναμένει να αυξήσει τις εξαγωγές μέσω Τουρκίας σε περισσότερα από 600.000 βαρέλια ημερησίως.

Προσωρινά στοιχεία των εταιρειών παρακολούθησης πλοίων Vortexa και Kpler τοποθετούσαν τις ιρακινές εξαγωγές αργού τον Αύγουστο στα 2,3 εκατ. και 2,17 εκατ. βαρέλια ημερησίως αντίστοιχα.

Οι ποσότητες ήταν αυξημένες σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά παρέμεναν αισθητά χαμηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα του Φεβρουαρίου, όταν οι δύο εταιρείες τις υπολόγιζαν σε 3,7 εκατ. και 3,362 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αντίστοιχα.

Αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων

Πρόσθετη πίεση στις τιμές ασκούν τα στοιχεία για τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της πετρελαϊκής βιομηχανίας, τα αμερικανικά αποθέματα αυξήθηκαν κατά 1,8 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα έως τις 18 Σεπτεμβρίου, την ώρα που οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μείωση.

Τα επίσημα εβδομαδιαία στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA) αναμένονται στις 10:30 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με έναν συνδυασμό εξελίξεων που περιορίζουν, τουλάχιστον προς το παρόν, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές: τις επαφές ΗΠΑ–Ιράν στη Νέα Υόρκη, τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση, την επανεκκίνηση του σαουδαραβικού αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα και την αύξηση των ροών από το Ιράκ.

«Η αγορά αισθάνεται αυτή τη στιγμή πιο αισιόδοξη για την εικόνα της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες», ανέφερε ο επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ.

Όπως πρόσθεσε, η συνάντηση των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Νέα Υόρκη έδωσε στους traders μια πρώτη ελπίδα για διπλωματική πρόοδο. Παρά τη συνεχιζόμενη σκληρή ρητορική, η αγορά αρχίζει να ενσωματώνει στις τιμές το ενδεχόμενο ουσιαστικών συνομιλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

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