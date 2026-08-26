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Μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τους πλουσιότερους επενδυτές των σκανδιναβικών χωρών επεξεργάζονται πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου, ενοποιημένου χρηματιστηρίου για ολόκληρη την περιοχή.

Η πρόταση αποτελεί μία από τις ιδέες που εξετάζει η συμμαχία Nordic Compass, με στόχο τη στενότερη ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της περιοχής, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Σημειωτέον ότι η Nordic Compass είναι μια πανσκανδιναβική επιχειρηματική συμμαχία, η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2026 και συγκεντρώνει περισσότερες από 25 μεγάλες εταιρείες, ιδρύματα και οργανισμούς από τη Σουηδία, τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία και την Ισλανδία, με ευρύτερη εκπροσώπηση και από άλλες περιοχές του σκανδιναβικού χώρου. Στόχος της είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας της Σκανδιναβίας, μέσω στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας και συγκεκριμένων κοινών πρωτοβουλιών σε τέσσερις βασικούς τομείς: κεφαλαιαγορές, προηγμένη τεχνολογία (deep tech), άμυνα και ενέργεια.

Η επιχειρηματική συμμαχία, η οποία άντλησε έμπνευση από την έκθεση του Μάριο Ντράγκι για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα πριν από δύο χρόνια, εξετάζει τρόπους για να καταστήσει τη σκανδιναβική οικονομία πιο δυναμική, περιορίζοντας τα εθνικά εμπόδια και επιτρέποντας στις χώρες της περιοχής να αξιοποιήσουν πληρέστερα την οικονομική και βιομηχανική τους ισχύ.

Μεταξύ των εταίρων της πρωτοβουλίας βρίσκονται οι Wallenberg Investments AB, EQT AB, Nordea Bank Abp, Nasdaq Inc, SEB AB και Novo Nordisk Foundation.

Οι κεφαλαιαγορές αποτελούν έναν από τους τέσσερις βασικούς άξονες στους οποίους επικεντρώνεται η πρωτοβουλία, με τα μέλη της να διερευνούν τρόπους εναρμόνισης των κανονιστικών πλαισίων σε Σουηδία, Δανία, Νορβηγία και Φινλανδία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς τα σχέδια δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Παράλληλα, οι αρχικές δημόσιες προσφορές στις σκανδιναβικές αγορές δυσκολεύονται να επιστρέψουν στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την πανδημία.

Μία από τις επιλογές που βρίσκονται υπό εξέταση προβλέπει ένα πολύ πιο φιλόδοξο βήμα: τη συγχώνευση των υφιστάμενων εθνικών χρηματιστηρίων σε ένα ενιαίο σκανδιναβικό χρηματιστήριο.

Στόχος μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν η προσέλκυση περισσότερων κεφαλαίων, η ενθάρρυνση περισσότερων αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) και η ενίσχυση της θέσης της περιοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία θεωρείται πιθανή η περαιτέρω ενοποίηση των χρηματιστηριακών αγορών στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ωστόσο, η δημιουργία μιας ενιαίας σκανδιναβικής κεφαλαιαγοράς θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικά εμπόδια, μεταξύ των οποίων και η εξασφάλιση της υποστήριξης άλλων παρόχων χρηματοπιστωτικών υποδομών που δεν συμμετέχουν σήμερα στην πρωτοβουλία.

Παρότι η Nasdaq ελέγχει τα περισσότερα εθνικά χρηματιστήρια της περιοχής, άλλοι όμιλοι, όπως η Euroclear Holding NV, παρέχουν μεγάλο μέρος της απαραίτητης υποδομής για τον διακανονισμό των συναλλαγών και την ανταλλαγή τίτλων έναντι μετρητών.

Παράλληλα, η Euronext NV είναι ιδιοκτήτρια του χρηματιστηρίου του Όσλο, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε τη συνεργασία πολλών διαφορετικών πλευρών.

Εκπρόσωποι της Nasdaq και της Euronext δεν απάντησαν σε αιτήματα του Bloomberg για σχολιασμό.

Η συμμαχία σχεδιάζει να παρουσιάσει το όραμά της σε σύνοδο στο Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία και η τελική πρόταση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Ο άξονας Κεφαλαιαγορών του Nordic Compass εργάζεται για τη βελτίωση των δυνατοτήτων άντλησης κεφαλαίων με στόχο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας σε όλα τα στάδια, από τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, την ανάπτυξη και την επέκταση, έως τις αρχικές δημόσιες προσφορές, καθώς και για το οικοσύστημα των σκανδιναβικών χρηματιστηριακών εισαγωγών», δήλωσε ο Κρίστιαν Κλάουσεν, πρόεδρος της BlackRock Inc στις σκανδιναβικές χώρες και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nordea, ο οποίος προεδρεύει της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας.

«Αυτό περιλαμβάνει αναλύσεις για μια σειρά πιθανών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με τη ρευστότητα», ανέφερε.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι «οι εργασίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε διερευνητικό στάδιο και δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή συμπεράσματα».

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σκανδιναβικές χώρες δυσκολεύονται να διοχετεύσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια προς τη χρηματοδότηση ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει ορισμένες από τις πλέον υποσχόμενες εταιρείες της περιοχής να αναζητήσουν χρηματοδότηση ή χρηματιστηριακή εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή ακόμη και να μεταφέρουν αλλού τις δραστηριότητές τους.

Οι σκανδιναβικοί συνταξιοδοτικοί επενδυτικοί φορείς και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία διαχειρίζονται συνολικά σχεδόν 4 τρισ. δολάρια, ενώ δέχονται ετήσιες εισροές άνω των 175 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την Nordic Compass.

Παρά την τεράστια αυτή χρηματοοικονομική ισχύ, η περιοχή δυσκολεύεται να δημιουργήσει μια κεφαλαιαγορά ικανή να χρηματοδοτεί αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις καθώς αυτές μεγαλώνουν και επεκτείνονται διεθνώς.

Μεταξύ των σκανδιναβικών εταιρειών που επέλεξαν να στραφούν προς τις ΗΠΑ καθώς αυξάνονταν σε μέγεθος περιλαμβάνονται ο κολοσσός του μοντέλου «αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα» Klarna Group Plc, η πλατφόρμα μουσικής streaming Spotify Technology SA και η Oura Inc., η οποία κατασκευάζει δαχτυλίδια παρακολούθησης της υγείας και ιδρύθηκε στη Φινλανδία.

Αντί να περιοριστεί στη σύνταξη μιας σειράς γενικών συστάσεων για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η Nordic Compass σκοπεύει να επικεντρωθεί σε περιορισμένο αριθμό πρωτοβουλιών που μπορούν να εφαρμοστούν και να επεκταθούν σχετικά γρήγορα.

«Οι σκανδιναβικές χώρες διαθέτουν τα κεφάλαια, τις επιχειρήσεις και την καινοτομία. Η ευκαιρία βρίσκεται στην αποτελεσματικότερη σύνδεση όλων αυτών μεταξύ τους», ανέφερε η Nordic Compass σε ανάρτησή της στο LinkedIn. «Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται συντονισμένη δράση», πρόσθεσε.

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