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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις στις ενεργειακές τιμές, καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου, του ντίζελ και του φυσικού αερίου αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις και ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ μιας περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων.

Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Ίζαμπελ Σνάμπελ χαρακτήρισε τη Δευτέρα στο Βερολίνο «αρκετά ανησυχητική» την πρόσφατη πορεία των ενεργειακών τιμών, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο πετρέλαιο.

«Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, αλλά και το ντίζελ», δήλωσε η Γερμανίδα αξιωματούχος, εξηγώντας ότι οι δυνατότητες διύλισης έχουν μειωθεί δραστικά και δεν μπορούν να αποκατασταθούν γρήγορα.

Οι πιέσεις από φυσικό αέριο και LNG

Η Σνάμπελ στάθηκε ιδιαίτερα και στην πορεία των τιμών του φυσικού αερίου, την οποία θεωρεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει το πρόβλημα των χαμηλών αποθεμάτων φυσικού αερίου, την ώρα που βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την Ασία για τις διαθέσιμες ποσότητες LNG.

Οι κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι ενόψει του χειμώνα. Η ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά σε περίπτωση νέων διαταραχών στην προσφορά ή εάν ένας ασυνήθιστα ψυχρός χειμώνας συμπέσει με τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης.

Στην Ευρώπη, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν ήδη σχεδόν τριπλασιαστεί από τις αρχές του 2026, ενώ ο χρόνος για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πριν από τον χειμώνα περιορίζεται.

Δεύτερη αύξηση επιτοκίων από την έναρξη του πολέμου

Η ΕΚΤ προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα σε δεύτερη αύξηση του κόστους δανεισμού από τότε που ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε εκτίναξη των ενεργειακών τιμών.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι πλέον στραμμένοι προς τα πάνω, καθώς το ενεργειακό σοκ μπορεί να ενταθεί και να επηρεάσει τις τιμές και τους μισθούς περισσότερο από ό,τι προβλέπεται σήμερα.

Η Σνάμπελ χαρακτήρισε την τελευταία αύξηση επιτοκίων «ένα είδος λογικής αντίδρασης» στην αναμενόμενη απόκλιση του πληθωρισμού από τον στόχο της ΕΚΤ μεσοπρόθεσμα, εφόσον δεν υπάρξει η κατάλληλη αντίδραση από τη νομισματική πολιτική.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν η κίνηση αυτή θα αποδειχθεί επαρκής.

Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων

Παρότι η ΕΚΤ εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν προδεσμεύεται για την πορεία των επιτοκίων και θα λαμβάνει αποφάσεις ανά συνεδρίαση, στο εσωτερικό της τράπεζας ενισχύονται οι προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις.

Η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θεωρείται το πιθανότερο σημείο για μια τρίτη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο κίνησης ήδη από τον Οκτώβριο.

Η Σνάμπελ υπογράμμισε ότι οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα νέα οικονομικά στοιχεία, με ιδιαίτερη έμφαση στον πυρήνα του πληθωρισμού, αλλά και στις τιμές των μη ενεργειακών αγαθών και υπηρεσιών.

«Το αν αυτό είναι αρκετό, θα πρέπει να το δούμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογεί την κατάσταση συνεδρίαση με συνεδρίαση.

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