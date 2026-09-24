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Το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν αποδεικνύεται πιο παρατεταμένο από ό,τι αρχικά αναμενόταν και επεκτείνεται πέρα από το πετρέλαιο, σύμφωνα με το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Ίζαμπελ Σνάμπελ.

«Αρχικά υπήρχε ακόμη το ερώτημα: ίσως πρόκειται για ένα βραχύβιο γεγονός. Όμως δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ πιο επίμονο», δήλωσε η Γερμανίδα αξιωματούχος την Πέμπτη στο Σαλσοματζόρε Τέρμε της Ιταλίας.

«Δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αλλά και το ντίζελ και το φυσικό αέριο», πρόσθεσε.

Η ΕΚΤ ανησυχεί για νέο κύμα πληθωρισμού

Οι δηλώσεις της Σνάμπελ αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη ανησυχία στους κόλπους της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει ήδη οδηγήσει τον πληθωρισμό αρκετά πάνω από τον στόχο του 2%.

Καθώς η οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αυξήσεις τιμών μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 4% αργότερα μέσα στη χρονιά.

Οι επενδυτές στις αγορές χρήματος αύξησαν την Τετάρτη τα στοιχήματά τους για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και των ισχυρότερων στοιχείων για την οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ.

Πλέον, τιμολογούν τέσσερις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ έως τα τέλη του 2027.

Αυξάνονται οι πιέσεις για νέα σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ιρλανδίας Γκάμπριελ Μακλούφ δήλωσε την Τετάρτη ότι αισθάνεται «άβολα» με τις προβλέψεις της ΕΚΤ που δείχνουν τον πληθωρισμό να παραμένει κοντά στο 3%.

Όπως ανέφερε, οι αξιωματούχοι θα πρέπει να δράσουν εάν το αυξημένο ενεργειακό κόστος μεταφερθεί και σε άλλους τομείς του πληθωρισμού.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ, ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι τα επιτόκια ενδέχεται να χρειαστεί να κινηθούν σε μια «ήπια περιοριστική περιοχή».

Η Σνάμπελ υπενθύμισε ότι η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων.

«Αυξήσαμε τα επιτόκια δύο φορές», δήλωσε. «Πρώτα τον Ιούνιο και στη συνέχεια ξανά τον Σεπτέμβριο, επειδή ανησυχούμε για τον πληθωρισμό και γι’ αυτό χρειάστηκε να αντιδράσουμε».

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