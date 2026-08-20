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Αμετάβλητο στο 1,75% διατήρησε το βασικό της επιτόκιο η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας (Riksbank) για δωδέκατο συνεχόμενο μήνα, παραμένοντας στο χαμηλότερο επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επανέλαβε την ετοιμότητά της να προχωρήσει σε αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής εντός του έτους, εάν ο πόλεμος στο Ιράν προκαλέσει νέο γύρο πληθωριστικών πιέσεων.

Η απόφαση ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις προβλέψεις και των 19 οικονομικών αναλυτών που συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση του Bloomberg.

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους, οι αξιωματούχοι της Riksbank, υπό τον διοικητή Erik Thedéen, επεσήμαναν ότι «η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων αργότερα φέτος παραμένει στο τραπέζι». Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο η κεντρική τράπεζα είχε αποτιμήσει στο 50% την πιθανότητα μιας αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης εντός του 2026.

«Εάν ο απρόσμενα υψηλός πληθωρισμός κατά τους θερινούς μήνες αποτελέσει την απαρχή μιας ευρύτερης και πιο διαρκούς ανοδικής τροχιάς, η Riksbank θα προσαρμόσει τη νομισματική της πολιτική προς μια αυστηρότερη κατεύθυνση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Σκανδιναβίας δυσκολεύεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική φέτος, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί και στη συνέχεια ο πόλεμος στο Ιράν έχουν πλήξει το ηθικό νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ενόψει των γενικών εκλογών της 13ης Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση —η οποία καταγράφει χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις— έχει εφαρμόσει εκτεταμένα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των φοροελαφρύνσεων σε τρόφιμα και καύσιμα, προκειμένου να επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη.

Η απόφαση διατήρησης των επιτοκίων ακολουθεί τις αυξήσεις που πραγματοποίησε η Νορβηγία τον Μάιο, καθώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Εθνική Τράπεζα της Δανίας τον Ιούνιο, την ώρα που η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατηρούν στάση αναμονής.

Αιτιολογώντας την απόφασή τους, οι Σουηδοί αξιωματούχοι επικαλέστηκαν τον σχετικό με τον πόλεμο (war-related) κίνδυνο εκτίναξης των τιμών, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και η αγορά εργασίας εμφανίζεται ελαφρώς ασθενέστερη του αναμενομένου. Στη συνεδρίαση της Πέμπτης δεν παρουσιάστηκαν νέες προβλέψεις ούτε νέο χρονοδιάγραμμα για την τροχιά των επιτοκίων.

Ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε μικρή άνοδο τον Ιούλιο, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προβλέψεις του Ιουνίου. Παρά ταύτα, διατηρείται σαφώς κάτω από τον στόχο του 2%.

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