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Ο χρυσός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη δοκιμασία, καθώς η προοπτική αυξήσεων επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες περιορίζει προσωρινά τη δυναμική του πολύτιμου μετάλλου, αν και οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες στήριξης παραμένουν ισχυροί.

Η UBS, σε νέο σημείωμα της, εκτιμά ότι μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed μέσα στον μήνα μπορεί να προκαλέσει μια βραχυπρόθεσμη υποχώρηση στις τιμές του χρυσού, χωρίς όμως να ανατρέψει τη συνολική ανοδική τάση του πολύτιμου μετάλλου.

Η στρατηγική αναλύτρια της UBS, Τζόνι Τιβς, επισημαίνει ότι η ανθεκτικότητα του χρυσού μετά τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δεν σημαίνει ότι τα επιτόκια έχουν πάψει να επηρεάζουν την αγορά. Αντίθετα, όπως σημειώνει, οι επενδυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής.

«Μια αύξηση τον Σεπτέμβριο πιθανότατα θα προκαλέσει μια άμεση διόρθωση, αλλά όχι εκτροχιασμό της ευρύτερης ανάκαμψης», ανέφερε η Τιβς, προσθέτοντας ότι μια απόφαση διατήρησης των επιτοκίων σταθερών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερη ανοδική αντίδραση του χρυσού.

Σε περίπτωση αύξησης επιτοκίων από τη Fed, η πρώτη αντίδραση του χρυσού αναμένεται να είναι αρνητική, καθώς οι πραγματικές αποδόσεις και το δολάριο θα ενισχυθούν. Ωστόσο, η UBS θεωρεί ότι η πτώση θα περιοριστεί, καθώς η εποχική ζήτηση για φυσικό χρυσό, αλλά και οι αγορές από θεσμικούς επενδυτές και κεντρικές τράπεζες, αναμένεται να λειτουργήσουν ως στήριγμα στις τιμές.

Η αντίδραση του χρυσού συνδέεται άμεσα με το νέο σκηνικό στα επιτόκια διεθνώς. Η πρόσφατη αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων έχει οδηγήσει τους αναλυτές σε αναθεώρηση των προβλέψεών τους, με την αγορά να προεξοφλεί ότι οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να διατηρήσουν πιο περιοριστική στάση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στην Ευρώπη, το κύμα νέων εκτιμήσεων για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει μετατοπίσει τις προσδοκίες προς υψηλότερα επιτόκια. Μερίδα μεγάλων διεθνών οίκων βλέπει πλέον πιθανή νέα αύξηση έως το τέλος του έτους, με το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ να κινείται προς υψηλότερα επίπεδα από αυτά που αναμένονταν αρχικά.

Παρόμοια εικόνα διαμορφώνεται και στις ΗΠΑ, όπου τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα ενίσχυσαν τις προσδοκίες για νομισματική σύσφιξη από τη Fed, ίσως και από την ερχόμενη εβδομάδα. Οι αγορές έχουν αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες μιας νέας κίνησης στα επιτόκια, εξέλιξη που αποτελεί βραχυπρόθεσμη πίεση για ένα περιουσιακό στοιχείο όπως ο χρυσός, το οποίο δεν προσφέρει τόκο.

Ωστόσο, η UBS θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για τον χρυσό είναι πλέον συμμετρικοί, με την ανοδική πλευρά να εμφανίζεται ισχυρότερη. «Ο χρυσός μπορεί να παραμένει ευάλωτος σε επιθετικές εκπλήξεις από τις κεντρικές τράπεζες, αλλά φαίνεται ολοένα πιο ευαίσθητος σε θετικούς καταλύτες», σημείωσε η Τιβς.

Καθοριστικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη πορεία του μετάλλου παραμένουν οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες. Σύμφωνα με την UBS, η Κίνα πρόσθεσε περίπου 20 τόνους χρυσού τον Αύγουστο στα αποθέματα της, ανεβάζοντας τις συνολικές αγορές της για τη χρονιά περίπου στους 80 τόνους, στην ισχυρότερη επίδοση από τα τέλη του 2023.

Παράλληλα, η σταδιακή ανάκαμψη των επενδυτικών κεφαλαίων που τοποθετούνται στον χρυσό μέσω ETFs, η βελτίωση της δραστηριότητας στην κινεζική αγορά και η προσέγγιση της εποχικής περιόδου αυξημένης ζήτησης από την Ινδία δημιουργούν ένα πιο θετικό ισοζύγιο κινδύνου για το πολύτιμο μέταλλο έως το τέλος του έτους.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι ο χρυσός βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίθετες δυνάμεις: από τη μία πλευρά τα υψηλότερα επιτόκια και το ισχυρότερο δολάριο που περιορίζουν τη βραχυπρόθεσμη άνοδο και από την άλλη η ζήτηση από κεντρικές τράπεζες, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό που εξακολουθούν να στηρίζουν το επενδυτικό αφήγημα.

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