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Για δεκαετίες η Starbucks ταυτίστηκε με τον καφέ και τη συνήθεια των καταναλωτών να περνούν από ένα κατάστημά της για ένα ζεστό ρόφημα στο χέρι. Ωστόσο, οι νεότερες γενιές φαίνεται πως αλλάζουν τους κανόνες της αγοράς, μετατρέποντας το ποτήρι του καφέ σε ένα εργαλείο προσωπικής έκφρασης, εμπειρίας και κοινωνικής εικόνας.

Η Generation Z απομακρύνεται σταδιακά από την παραδοσιακή αντίληψη του καφέ και στρέφεται περισσότερο σε πολύχρωμα κρύα ροφήματα, επιλογές με πρωτεΐνη, φρουτώδεις συνδυασμούς και προϊόντα που μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές της προτιμήσεις. Την ίδια στιγμή, ο καφές υψηλότερης ποιότητας από μικρά, τοπικά καταστήματα κερδίζει έδαφος, αφήνοντας στις μεγάλες αλυσίδες έναν διαφορετικό ρόλο: αυτόν της εμπειρίας και του lifestyle.

Στις ΗΠΑ, περίπου τρία στα τέσσερα ροφήματα που πωλεί πλέον η Starbucks είναι κρύες επιλογές, όπως παγωμένα φρουτώδη ροφήματα, πρωτεϊνικά ποτά και τα λεγόμενα «dirty sodas», δηλαδή αναψυκτικά με προσθήκες σιροπιών και χυμών. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η κατανάλωση ροφημάτων δεν αφορά πλέον μόνο τη γεύση ή την ανάγκη για καφεΐνη, αλλά και την εικόνα που συνοδεύει το προϊόν.

Το ρόφημα ως μορφή αυτοέκφρασης

Οι νεότεροι καταναλωτές αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο τα ροφήματα ως προϊόντα που μπορούν να «σχεδιάσουν» οι ίδιοι, ανάλογα με τη διάθεση, τη στιγμή ή τον τρόπο ζωής τους. Η δυνατότητα επιλογής υλικών, χρωμάτων, γεύσεων και επιπέδου γλυκύτητας δημιουργεί μια αίσθηση ελέγχου και εξατομίκευσης.

Παρότι η Generation Z είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις τιμές, εμφανίζεται διατεθειμένη να πληρώσει περισσότερο όταν ένα προϊόν δείχνει ξεχωριστό, μεγαλύτερο ή προσφέρει κάποια επιπλέον λειτουργική αξία. Η οπτική εμφάνιση παίζει πλέον σημαντικό ρόλο στη δικαιολόγηση μιας υψηλότερης τιμής.

Αναλυτές της αγοράς συγκρίνουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με άλλες μορφές καταναλωτικής ταυτότητας, όπως τα ρούχα ή η εμφάνιση. Το προϊόν δεν αγοράζεται μόνο για τη χρησιμότητά του, αλλά και για το μήνυμα που μεταφέρει.

Η λογική αυτή έχει βοηθήσει τη Starbucks να διατηρήσει ένα ισχυρό premium προφίλ. Όπως επισημαίνουν ειδικοί του μάρκετινγκ, οι καταναλωτές δεν πληρώνουν μόνο για το περιεχόμενο του ποτηριού, αλλά και για τον σχεδιασμό, την εμπειρία και το σύμβολο που συνοδεύει το brand.

Τα social media έφεραν νέα γενιά προϊόντων

Καθοριστικό ρόλο στη νέα τάση έχουν διαδραματίσει τα κοινωνικά δίκτυα, ιδιαίτερα το TikTok, όπου η εικόνα ενός προϊόντος μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ώρες παγκόσμιο trend.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Unicorn Frappuccino της Starbucks, ένα έντονα χρωματιστό ρόφημα με αποχρώσεις ροζ, μπλε και μοβ, το οποίο διατέθηκε για περιορισμένο χρονικό διάστημα και προκάλεσε μεγάλη απήχηση online. Η συγκεκριμένη καμπάνια ενίσχυσε σημαντικά την επισκεψιμότητα στα καταστήματα, επιβεβαιώνοντας ότι η σπανιότητα και η δυνατότητα κοινοποίησης στα social media αποτελούν πλέον ισχυρά εργαλεία πωλήσεων.

Η Starbucks έχει επενδύσει σημαντικά στη δημιουργία προϊόντων που δεν είναι απλώς γευστικά, αλλά και «φωτογενή», καθώς μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να λειτουργήσει ως δωρεάν διαφήμιση για εκατομμύρια χρήστες.

Οι μεγάλες αλυσίδες ακολουθούν τη νέα τάση

Η αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών δεν περιορίζεται στη Starbucks. Ανταγωνιστές όπως η Dunkin’ πειραματίζονται με κρύα ροφήματα, προϊόντα εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη και επιλογές που επιτρέπουν περισσότερη προσαρμογή από τον πελάτη.

Παράλληλα, η συνεργασία με πρόσωπα υψηλής αναγνωρισιμότητας, όπως η Kylie Jenner, αποτελεί μέρος της προσπάθειας των εταιρειών να προσεγγίσουν ένα νεότερο κοινό και να μετατρέψουν ένα απλό προϊόν καθημερινής κατανάλωσης σε πολιτισμικό trend.

Αντίστοιχη στρατηγική ακολουθούν και μεγάλες αλυσίδες γρήγορου φαγητού, όπως η McDonald’s, η Chick-fil-A και η Taco Bell, οι οποίες έχουν εντάξει στα μενού τους φρουτώδη κρύα ροφήματα και επιλογές χωρίς καφεΐνη που απευθύνονται στο ίδιο κοινό.

Η νέα κατηγορία αποδεικνύεται ιδιαίτερα κερδοφόρα. Για τη Starbucks, τα κρύα ροφήματα αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα ανάκαμψης μετά από μια περίοδο πιέσεων στις πωλήσεις, καθώς πλέον αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των πωλήσεων ροφημάτων της στις ΗΠΑ.

Η αγορά του καφέ, επομένως, αλλάζει μορφή. Το μέλλον δεν ανήκει μόνο στο άρωμα ενός espresso, αλλά σε προϊόντα που συνδυάζουν γεύση, προσωπικότητα, εικόνα και την ανάγκη των νεότερων καταναλωτών να μοιράζονται τις επιλογές τους με τον κόσμο.

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