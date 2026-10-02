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Οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο βλέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των καταναλωτών να στενεύουν, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και οι παράλληλες διεθνείς κρίσεις διατηρούν τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα. Το κόστος των επιδοτήσεων καυσίμων ενδέχεται να ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια μέσα στο 2026, σύμφωνα με νέα μελέτη των Ηνωμένων Εθνών.

Οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας θα είναι ολοένα δυσκολότερο να διατηρηθούν, εξαιτίας του υψηλού κόστους δανεισμού αλλά και του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με έκθεση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Το UNDP προειδοποιεί ότι οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι για τις κυβερνήσεις που έχουν επιστρατεύσει πλαφόν στις τιμές, επιδοτήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς το πετρέλαιο παραμένει γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το υψηλό κόστος δανεισμού ασκεί ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις σε ήδη επιβαρυμένους κρατικούς προϋπολογισμούς.

«Οι προοπτικές για τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες είναι αβέβαιες, καθώς δεν βλέπουμε μια ξεκάθαρη διέξοδο από αυτή την τριπλή κρίση», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του UNDP, Τζορτζ Γκρέι Μολίνα, αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν, στο κόστος δανεισμού και στο Ελ Νίνιο.

Διπλασιάστηκαν σχεδόν οι χώρες που λαμβάνουν μέτρα

Η ανάλυση του UNDP, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, διαπίστωσε ότι ο αριθμός των χωρών που εφαρμόζουν διαφορετικές μορφές στήριξης σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου διευρύνονταν.

Οι κυβερνήσεις αύξησαν μέσα σε διάστημα πέντε μηνών τη χρήση μέτρων όπως οι μειώσεις φόρων στα καύσιμα, οι επιδοτήσεις και τα ανώτατα όρια στις τιμές, επιχειρώντας να περιορίσουν το πλήγμα στα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την έκθεση, χωρίς αυτά τα μέτρα στήριξης, επιπλέον 130 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί φέτος κάτω από το όριο φτώχειας των 6,85 δολαρίων ημερησίως.

Η κορύφωση των πιέσεων αναμένεται στις αρχές του 2027

Οι πιέσεις, ωστόσο, αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω. Το UNDP εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις των κρίσεων θα μπορούσαν να κορυφωθούν στις αρχές του 2027, ιδιαίτερα λόγω των αναμενόμενων συνεπειών του φετινού Ελ Νίνιο.

Το φαινόμενο συνδέεται με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των υδάτων των ωκεανών και μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες και ξηρασίες, επιδεινώνοντας την επισιτιστική ανασφάλεια και ασκώντας νέες ανοδικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων.

Η ενεργειακή ακρίβεια έχει ήδη αρχίσει να αποκτά και έντονες κοινωνικές διαστάσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, τον Σεπτέμβριο οι υψηλότερες τιμές ενέργειας συνέβαλαν σε διαδηλώσεις και κοινωνικές αναταραχές σε τουλάχιστον δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Συρία, η Γουατεμάλα, οι Φιλιππίνες, η Γαλλία και η Πορτογαλία.

Παράλληλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο σε 26 γραφεία του UNDP ανά τον κόσμο έδειξε ότι τα 25 από τα 26 αναμένουν πως η κρίση στη Μέση Ανατολή είτε θα παραμείνει είτε θα εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι όλα τα γραφεία του οργανισμού που συμμετείχαν στην έρευνα εκτίμησαν ότι, όσον αφορά στις επιπτώσεις της κρίσης, «τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη».

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