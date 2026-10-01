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Άλλες χώρες θα πρέπει να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), καθώς η Ουάσινγκτον αποσύρεται, σύμφωνα με τον Φιλ Χόγκαν, πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι υποψήφιος για την ηγεσία του μεγαλύτερου οργανισμού τροφίμων στον κόσμο.

«Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε οικονομικά τον οργανισμό καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από ορισμένα από αυτά τα προγράμματα, άλλα κράτη-μέλη της FAO θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν ότι όλα τα ζητήματα σχετικά με τις νόσους των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων θα παραμείνουν υπό έλεγχο», δήλωσε ο Χόγκαν στο CNBC σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στη Σιγκαπούρη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει δραστικά την αμερικανική εξωτερική βοήθεια, καταργώντας την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID), που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο.

Ο Χόγκαν, πρώην επίτροπος της ΕΕ για τη γεωργία και το εμπόριο από την Ιρλανδία, είναι πλέον ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη θέση του γενικού διευθυντή του οργανισμού με έδρα τη Ρώμη, ο οποίος εποπτεύει τους παγκόσμιους κανόνες για την επισιτιστική ασφάλεια και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για επικείμενες λιμοκτονίες.

Βρίσκεται σε περιοδεία αρκετών εβδομάδων στην Ασία για να συναντήσει ηγέτες της περιοχής, εν όψει της ψηφοφορίας μεταξύ των κρατών-μελών το επόμενο καλοκαίρι, όταν λήγει η θητεία του νυν επικεφαλής Κου Ντονγκ-γιου τον Ιούλιο.

Οι οργανισμοί του ΟΗΕ και σχεδόν όλες οι διεθνείς ΜΚΟ ανθρωπιστικής βοήθειας και οι ερευνητικοί οργανισμοί αγωνίζονται για χρηματοδότηση, καθώς οι δωρητές, κυρίως αλλά όχι μόνο οι ΗΠΑ, έχουν μειώσει δραστικά την εξωτερική βοήθεια, δήλωσε ο Κρις Μπάρετ, ειδικός στα θέματα οικονομίας γεωργίας και ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ.

Η έλλειψη χρηματοδότησης σημαίνει «λιγότερη παρακολούθηση και επιτήρηση για την έγκαιρη προειδοποίηση επικείμενων προβλημάτων» και περιορίζει την ικανότητα του κόσμου να αμβλύνει τα πλήγματα στις φτωχές οικογένειες που αντιμετωπίζουν ξαφνικά υψηλότερες τιμές τροφίμων», δήλωσε ο Μπάρετ.

Αυτό τελικά οδηγεί σε πιο σοβαρά προβλήματα πείνας και κοινωνικοπολιτικές αναταραχές, καθώς οι πληθυσμοί απογοητεύονται από τις κυβερνήσεις που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την επισιτιστική τους ασφάλεια, προειδοποίησε.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια το 2025, ενώ πάνω από 266 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία πείνα φέτος, σύμφωνα με το WHO και το FAO.

Η σύγκρουση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και ο πόλεμος στην Ουκρανία «συμβάλλουν σε πιθανές καταστροφές το 2027 σε πολλά μέρη του κόσμου», δήλωσε ο Χόγκαν, προσθέτοντας ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα επιδεινώσει τον κίνδυνο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη κρίση στα στρατηγικά ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ έχουν πυροδοτήσει φόβους για μια παγκόσμια καταστροφή στον τομέα των γεωργικών τροφίμων, καθώς οι ροές εξαγωγών λιπασμάτων και ενέργειας έχουν ουσιαστικά σταματήσει.

Ο FAO σήμανε συναγερμό ότι οι φτωχές χώρες είναι οι πιο εκτεθειμένες, καθώς η καθυστέρηση στην προμήθεια βασικών εμπορευμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής, αύξηση του πληθωρισμού και εξασθένιση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία έχει επίσης παρεμποδίσει το παγκόσμιο εμπόριο σιταριού μέσω της Μαύρης Θάλασσας, επιδεινώνοντας τις οικονομικές επιπτώσεις και υπονομεύοντας την επισιτιστική ασφάλεια σε ευάλωτες χώρες. Οι προβλέψεις για ένα ισχυρό καιρικό φαινόμενο «Ελ Νίνιο» ενδέχεται να απειλήσουν περαιτέρω την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Οποιοδήποτε σχέδιο μεταρρύθμισης για τον οργανισμό πρέπει να λάβει υπόψη έναν πιο περιορισμένο προϋπολογισμό, δήλωσε ο Χόγκαν. «Πρέπει να έχουμε συνείδηση του γεγονότος ότι διαθέτουμε λιγότερα χρήματα». Οι πρώτες 100 ημέρες της θητείας του θα επικεντρωθούν στη μετακίνηση προσωπικού από την έδρα προς γραφεία στις λεγόμενες «εστίες πείνας», που χαρακτηρίζονται από σοβαρή έλλειψη τροφίμων.

Ο υποψήφιος τόνισε επίσης την αποδοτικότητα των δαπανών και τις συνεργασίες με άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ για την υλοποίηση της αποστολής του οργανισμού, η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση τακτικής πρόσβασης σε επαρκή ποσότητα τροφίμων υψηλής ποιότητας και στην εξάλειψη της πείνας και του υποσιτισμού.

Υποστήριξε ότι ο οργανισμός είχε παραμείνει υπερβολικά αδρανής όσον αφορά την «Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας» — μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Τουρκίας και του ΟΗΕ, με στόχο την επανέναρξη των εξαγωγών τροφίμων και λιπασμάτων από την Ουκρανία, έχει πλέον ανασταλεί αφού οι επιθέσεις της Ρωσίας από το 2022 είχαν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω των λιμανιών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία προηγουμένως ήταν υπεύθυνα για περίπου το 90% των γεωργικών εξαγωγών της Ουκρανίας.

«Ίσως η FAO να υστερούσε κάπως, καθώς δεν ανέδειξε αυτό το ζήτημα και δεν συμμετείχε πιο ενεργά στην εξεύρεση λύσεων για την επισιτιστική ασφάλεια στο πλαίσιο της οικογένειας των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε. Ο ΟΗΕ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας, αλλά η FAO «δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις».

Οι κλιματικές διαταραχές, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και η παγκόσμια κρίση καυσίμων, σε συνδυασμό με τα ραγδαία αυξανόμενα επιτόκια και τις περικοπές στις δωρεές, αφήνουν τον κόσμο σε δυσμενή θέση να ανταποκριθεί, τόνισε ο Κρις Νιούτον, αναλυτής επισιτιστικής ασφάλειας στο International Crisis Group.

«Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή ενώ δεν έχουμε σαφή πορεία και έχουμε το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη, όσον αφορά την παγκόσμια ικανότητα πρόβλεψης και αντίδρασης σε μεγάλες επισιτιστικές κρίσεις». προσέθεσε.

Ορισμένοι ειδικοί δεν εκφράζουν τόσο έντονη ανησυχία. Ακόμη και με ένα «εξαιρετικά ισχυρό» φαινόμενο Ελ Νίνιο, «αυτή τη στιγμή απέχουμε πολύ από τις συνθήκες που θα οδηγούσαν σε παγκόσμια επισιτιστική κρίση», δήλωσε ο Ίαν Μίτσελ, ανώτερος ερευνητής πολιτικής στο Center for Global Development.

Τα παγκόσμια αποθέματα σιτηρών παραμένουν ικανοποιητικά σε σχέση με τα ιστορικά πρότυπα, και οι αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης δεν δείχνουν σημάδια έλλειψης προσφοράς, προσέθεσε.

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