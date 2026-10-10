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Σε μια από τις πιο αυστηρές ρυθμιστικές παρεμβάσεις παγκοσμίως στον ψηφιακό χώρο προχωρά η Τουρκία, απαγορεύοντας επίσημα στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων να παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος υλοποιεί τη νομοθεσία που ψηφίστηκε από το τουρκικό κοινοβούλιο, οι τεχνολογικοί κολοσσοί υποχρεούνται πλέον να εφαρμόσουν αυστηρούς μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας κατά την εγγραφή νέων χρηστών. Η διαδικασία αυτή θα συνδέεται απευθείας με το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας, διασφαλίζοντας ότι κάθε αίτηση από άτομα κάτω του ορίου ηλικίας θα απορρίπτεται αυτόματα.

Το νέο πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου, ενώ προβλέπει μια μεταβατική περίοδο έως τις 31 Μαρτίου 2027 για τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς, οι οποίοι θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία ταυτοποίησης και, εφόσον ανήκουν σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών, να διαγραφούν οριστικά. Παράλληλα, αυστηροί περιορισμοί επιβάλλονται και για την ηλικιακή ομάδα 15 έως 17 ετών. Οι λογαριασμοί των εφήβων θα μετατρέπονται εξ ορισμού σε ιδιωτικούς, θα λειτουργούν υπό ειδικά φίλτρα περιεχομένου, ενώ απαγορεύονται ρητά οι εξατομικευμένες διαφημίσεις, οι ζωντανές μεταδόσεις (live streaming), αλλά και η δυνατότητα λήψης στιγμιότυπων οθόνης (screenshots) από το περιεχόμενό τους.

Γονικός Έλεγχος και Εξοντωτικά Πρόστιμα για τους Τεχνολογικούς Κολοσσούς

Πέρα από τους περιορισμούς στη χρήση, ο νέος κανονισμός υποχρεώνει τις πλατφόρμες να παρέχουν διευρυμένα εργαλεία γονικού ελέγχου για τους χρήστες 15 έως 17 ετών. Οι γονείς αποκτούν την πλήρη διαχείριση των ρυθμίσεων απορρήτου, τη δυνατότητα επιβολής χρονικών ορίων καθημερινής χρήσης, καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα έγκρισης για οποιαδήποτε πληρωμένη συναλλαγή πραγματοποιείται εντός των εφαρμογών.

Η Άγκυρα ξεκαθαρίζει ότι η συμμόρφωση των εταιρειών δεν θα είναι προαιρετική, θεσπίζοντας εξοντωτικές κυρώσεις για όσους αγνοήσουν το νέο πλαίσιο. Οι πλατφόρμες που δεν θα εφαρμόσουν τους κανόνες ταυτοποίησης και προστασίας αντιμετωπίζουν διοικητικά πρόστιμα που μπορούν να αγγίξουν έως και το 3% των συνολικών παγκόσμιων εσόδων τους. Σε περίπτωση υποτροπής ή αρνήσεως προσαρμογής, ο τουρκικός νόμος για το διαδίκτυο προβλέπει ακόμη και πλήρη απαγόρευση διαφημίσεων, καθώς και δραστικό περιορισμό στο εύρος ζώνης (bandwidth throttling), καθιστώντας τις εφαρμογές τους πρακτικά μη λειτουργικές εντός της χώρας.

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