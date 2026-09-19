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Mε αφορμή τη διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από Moody’s και Scope, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τόνισε σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ότι «οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα», υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν διαρθρωτικοί περιορισμοί που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

O ίδιος, σημείωσε ότι στο παρελθόν «πολλοί άνθρωποι είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα δεν θα τα κατάφερνε». Ωστόσο, όπως ανέφερε, σήμερα η χώρα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καταγράφει ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ και προχωρά σε μεταρρυθμίσεις, αν και απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια.

«Αυτό είναι επίσης ένα ενθαρρυντικό συμπέρασμα για πολλές χώρες σήμερα», ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ, προσθέτοντας ότι η επιτυχία προϋποθέτει πολιτική βούληση και κυβερνήσεις που κατανοούν τα σημαντικά ζητήματα. «Φυσικά, χρειάζεται πολιτική βούληση και κυβερνήσεις που αντιλαμβάνονται τα κρίσιμα ζητήματα», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται, ότι χθες η Scope προχώρησε σε αναβάθμιση της χώρας στο επίπεδο της Ιταλίας, ενώ η Moody’s έδωσε θετικό σήμα για μια μελλοντική αναβάθμιση, διατηρώντας ωστόσο την αξιολόγηση στη χαμηλότερη βαθμίδα της επενδυτικής κατηγορίας. Συγκεκριμένα, η Scope αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+, επίπεδο αντίστοιχο με την αξιολόγηση που δίνει στην Ιταλία. Πρόκειται για την υψηλότερη βαθμολογία που έχει λάβει η Ελλάδα από μεγάλο οίκο αξιολόγησης.

Παράλληλα, η Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση της χώρας στο Baa3, που αποτελεί το τελευταίο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά αναθεώρησε το outlook από σταθερό σε θετικό, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή αναβάθμιση στο μέλλον.

Scope: Η πτώση του χρέους και τα πρωτογενή πλεονάσματα στηρίζουν την αναβάθμιση

Η Scope απέδωσε την αναβάθμιση στη γρήγορη αποκλιμάκωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ και στην ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, η οποία υποστηρίζεται από μεγάλα και διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της συμμόρφωσης, καθώς και από το ιστορικό συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο οίκος επισήμανε επίσης ότι η συνεχιζόμενη προσπάθεια των ελληνικών αρχών για διαρθρωτικές οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις αρχίζει να αποδίδει, ενισχύοντας την οικονομική και δημοσιονομική ανθεκτικότητα της χώρας περισσότερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι δύο ανακοινώσεις της Παρασκευής αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μεταμόρφωση της Ελλάδας ως δανειολήπτη, αφήνοντας πίσω την περίοδο της κρίσης χρέους, όταν τα δημόσια οικονομικά της χώρας είχαν φτάσει στο σημείο να απειλούν ακόμη και την παραμονή της στην Ευρωζώνη.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να ξεπεράσει την Ιταλία στο χρέος προς ΑΕΠ

Η δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας είναι πλέον τόσο έντονη, ώστε η χώρα αναμένεται να καταφέρει μέσα στο έτος να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κάτω από το επίπεδο της Ιταλίας.

Αυτό σημαίνει ότι η Ιταλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει την πορεία αποκλιμάκωσης μέσω ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων και πρόωρων αποπληρωμών υποχρεώσεων.

Οι αγορές επιβραβεύουν την Ελλάδα

Η βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας αποτυπώνεται και στις αγορές ομολόγων. Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων έχουν υποχωρήσει πλέον κάτω από τις αντίστοιχες της Γαλλίας, της Ιταλίας και των ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν θετικά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει στην περιοχή λόγω της υπεραπόδοσης στον προϋπολογισμό, σε μια περίοδο όπου οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Παράλληλα, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα συνεχίζουν να ξεπερνούν τους στόχους.

Ως αποτέλεσμα, η Αθήνα συνεχίζει τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους προς τους πιστωτές. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει την αποπληρωμή περίπου 13 δισ. ευρώ χρέους από τα προγράμματα διάσωσης μέσα στο 2026, με τη διαδικασία να συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια.

Η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει εκλογών

Ένας παράγοντας που σύμφωνα με το Bloomberg μπορεί να δημιουργήσει μεταβλητότητα είναι οι επόμενες εκλογές, λόγω του κατακερματισμού του πολιτικού σκηνικού. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο το ενδεχόμενο μη επίτευξης αυτοδυναμίας δημιουργεί ερωτήματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η Scope σημείωσε ότι, παρότι οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο σχηματισμός κυβέρνησης μπορεί να γίνει πιο σύνθετος, ο κίνδυνος σημαντικών αλλαγών στην οικονομική πολιτική εμφανίζεται περιορισμένος.

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