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Οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο η Federal Reserve να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο πάνω από το 5%, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Bank of America.

Η αγορά επιτοκίων εξακολουθεί να υποτιμά το τελικό επίπεδο στο οποίο θα φτάσει ο νέος κύκλος αυξήσεων της Fed, ο οποίος ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με ομάδα αναλυτών της BofA με επικεφαλής τον Μαρκ Καμπάνα και τη Μέγκαν Σουάιμπερ.

Οι στρατηγικοί αναλυτές προτρέπουν τους πελάτες τους να τοποθετηθούν υπέρ υψηλότερων αποδόσεων στα διετή αμερικανικά ομόλογα. Τα συμβόλαια swaps προεξοφλούν σήμερα τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, κάτι που θα οδηγούσε το πραγματικό επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο εύρος 4,5%-4,75%.

Ωστόσο, η Bank of America εκτιμά ότι το κόστος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού μπορεί να επιστρέψει στα υψηλά επίπεδα του προηγούμενου κύκλου αυξήσεων της περιόδου 2022-2023, όταν το βασικό επιτόκιο της Fed έφτασε έως και το 5,5%.

Η πρόβλεψη της BofA ότι η απόδοση των 2ετών αμερικανικών τίτλων θα ανέλθει στο 5% μέσα στο 2026, από περίπου 4,7% την Παρασκευή, διαφοροποιείται σημαντικά από τις εκτιμήσεις της πλειονότητας της αγοράς.

Οι αναλυτές της τράπεζας υποστήριξαν ότι τα σχόλια του Προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, σύμφωνα με τα οποία η τελευταία αύξηση επιτοκίων αφαίρεσε μια «δόση χαλαρότητας» από τη νομισματική πολιτική, δείχνουν ότι τα στελέχη της κεντρικής τράπεζας δεν θεωρούν ακόμη ότι η πολιτική έχει καταστεί περιοριστική για την αμερικανική οικονομία.

Η Fed θα συνεχίσει τις αυξήσεις

«Μια Fed που δεν θεωρεί ότι η πολιτική της είναι περιοριστική είναι πιθανό να συνεχίσει τις αυξήσεις μέχρι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες να καταστούν περιοριστικές», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές σε σημείωμά τους.

Με βάση τη νέα τους πρόβλεψη, η Bank of America συστήνει στους πελάτες της να προχωρήσουν σε πωλήσεις 2ετών αμερικανικών ομολόγων, με στόχο απόδοση 5,25%, επίπεδο αντίστοιχο με την κορυφή του 2023.

Παρότι ο Γουόρς απέφυγε να δεσμευτεί για τις επόμενες κινήσεις της Fed, επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του για την πορεία του πληθωρισμού και τόνισε τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας στη σταθερότητα των τιμών.

Η καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων έχει γίνει πιο επίπεδη τις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις αυξάνονται ταχύτερα από τις μακροπρόθεσμες, με τους επενδυτές να ενισχύουν τα στοιχήματά τους για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της BofA που καλύπτουν την αγορά ομολόγων και εντοπίζουν επενδυτικές ευκαιρίες για πελάτες αποτελούν διαφορετική ομάδα από τους οικονομολόγους της τράπεζας, οι οποίοι επικεντρώνονται στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας. Σε σημείωμά του την Τετάρτη, ο οικονομολόγος της Bank of America για τις ΗΠΑ, Αντίτια Μπάβε, ανέφερε ότι η ομάδα του διατηρεί την πρόβλεψή της για δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, ενώ δεν αναμένει αλλαγές στη νομισματική πολιτική το 2027.

Οι ενδείξεις από τον πληθωρισμό και ο κανόνας Taylor

Οι στρατηγικοί αναλυτές της BofA επικαλέστηκαν επίσης τις τελευταίες προβλέψεις της Fed για την οικονομία, οι οποίες έδειξαν ότι τα στελέχη της κεντρικής τράπεζας βλέπουν σημαντικά μεγαλύτερο ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό σε σχέση με τον κίνδυνο για την ανεργία.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν σε έναν δείκτη που βασίζεται στον κανόνα Taylor, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μαθηματική προσέγγιση που υποδεικνύει το κατάλληλο επίπεδο επιτοκίων ανάλογα με την απόκλιση του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας από τους στόχους. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέτρηση, το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα έπρεπε να βρίσκεται περίπου στο 5,3%.

«Απλά μοντέλα δείχνουν ότι το επιτόκιο της Fed θα πρέπει να είναι υψηλότερο από 5%», ανέφεραν οι αναλυτές της BofA.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται, αλλά η μετάδοση στις μεγαλύτερες διάρκειες θα είναι πιο περιορισμένη. Για την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου προβλέπουν ότι θα ολοκληρώσει το έτος κοντά στο 5%, περίπου στα επίπεδα όπου βρισκόταν τη Δευτέρα.

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