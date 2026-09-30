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Την τεχνητή νοημοσύνη σχεδιάζει να αξιοποιήσει Η BMW προκειμένου να καταργήσει περίπου το 20% των διοικητικών θέσεων υψηλού επιπέδου έως τα μέσα του 2027, στο πλαίσιο ενός προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης που αποσκοπεί στη μείωση του κόστους και στην ενίσχυση της κερδοφορίας της.

Οι περικοπές θα προέλθουν από τη συρρίκνωση ορισμένων τμημάτων και των διοικητικών ρόλων που συνδέονται με αυτά, ανακοίνωσε την Τετάρτη η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οι αλλαγές αναμένεται να επεκταθούν και σε χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας, καθώς η BMW επιδιώκει να καταστεί πιο ευέλικτη μέσω της «αποτελεσματικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης».

Όπως μεταδίδει το Bloomberg η κίνηση εντάσσεται στη συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον Ιούλιο για τη μείωση θέσεων εργασίας γραφείου στη Γερμανία. Σύμφωνα με πηγές που είχαν γνώση του σχεδίου, στόχος είναι η κατάργηση περίπου 8.000 θέσεων εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 5% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της BMW.

Το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η BMW αντιμετωπίζει πιέσεις από τη σημαντική επιβράδυνση της κινεζικής αγοράς αυτοκινήτου, αλλά και από τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Βελτιώνουμε τις δομές μας και τη βάση κόστους, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό που θα χαρακτηρίσει τον κλάδο τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της BMW, Μίλαν Νέντελκοβιτς.

Η AI στην καρδιά των αναδιαρθρώσεων

Η BMW αποτελεί μία ακόμη μεγάλη εταιρεία που συνδέει πλέον ανοιχτά τις περικοπές θέσεων εργασίας με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η United Parcel Service (UPS) έχει ήδη ανακοινώσει την κατάργηση 12.000 διοικητικών θέσεων, ενώ η γερμανική Lufthansa έχει παρουσιάσει σχέδιο περικοπής 4.000 διοικητικών θέσεων έως το τέλος της δεκαετίας, με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Στην περίπτωση της BMW, η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για τον εξορθολογισμό της διοικητικής δομής, μέσω μείωσης κατά 20% των ανώτερων αντιπροέδρων και ενοποίησης διοικητικών λειτουργιών.

«Η συστηματική χρήση εφαρμογών agentic AI σε όλους τους τομείς της εταιρείας θα αποτελέσει παράγοντα αλλαγής, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ευελιξία, πιο αποδοτική ανάπτυξη, πιο λιτές δομές και ταχύτερη λήψη αποφάσεων», ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής της BMW, Βάλτερ Μερτλ.

Πίεση για ανάκαμψη κερδών μετά την προειδοποίηση του Ιουνίου

Η BMW παρουσίασε το σχέδιο κατά την ημέρα ενημέρωσης των επενδυτών, την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Νέντελκοβιτς να παρουσιάσει τη στρατηγική ανάκαμψης της κερδοφορίας της μεγαλύτερης εταιρείας πολυτελών αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Η εταιρεία είχε αρχικά αποφύγει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις που αντιμετώπισαν ανταγωνιστές της λόγω της πτώσης στην Κίνα. Ωστόσο, τον Ιούνιο προχώρησε σε προειδοποίηση κερδοφορίας, αναφέροντας ότι το περιθώριο κέρδους της στον κλάδο αυτοκινήτου θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και στο 1% για το τρέχον έτος.

Η BMW ανακοίνωσε ότι στόχος της είναι να επιστρέψει στο μακροπρόθεσμο περιθώριο λειτουργικού κέρδους μεταξύ 8% και 10% έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Ως ενδιάμεσο βήμα, προβλέπει απόδοση μεταξύ 3% και 5% το 2028.

Για την αντιμετώπιση των πιέσεων, ο Νέντελκοβιτς προχωρά σε σειρά κινήσεων περιορισμού δαπανών. Εκτός από τη μείωση θέσεων εργασίας, η BMW αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο επόμενο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, επικαλούμενη «αλλαγή προτεραιοτήτων».

Παράλληλα, αναδιαμορφώνει τη γκάμα των μοντέλων της ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των αγορών. Στην Κίνα, όπου οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε εγχώριες μάρκες όπως η BYD, η BMW επιχειρεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης ένα νέο οικονομικότερο ηλεκτρικό μοντέλο για την Ευρώπη, αλλά και ένα πολυτελές SUV υψηλών επιδόσεων για την αγορά των ΗΠΑ.

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