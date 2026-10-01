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Το Netflix δεν αναπτύσσεται με τον ρυθμό που θα επιθυμούσε η διοίκησή της, όπως παραδέχθηκε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τεντ Σαράντος, την ώρα που ο αμερικανικός κολοσσός του streaming επιχειρεί να διευρύνει το αποτύπωμά του πέρα από τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές.

«Συνολικά, δεν αναπτυσσόμαστε τόσο γρήγορα όσο θα ήθελα και εργαζόμαστε ώστε να επιταχύνουμε αυτή την πορεία», δήλωσε ο Σαράντος στο συνέδριο Bloomberg Screentime στο Λος Άντζελες. Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία προχωρά παράλληλα σε κινήσεις που δημιουργούν σημαντικές αντίρροπες πιέσεις στους σχετικούς δείκτες.

Η αλληλεπίδραση των χρηστών με την πλατφόρμα αυξήθηκε κατά 2% κατά την τελευταία περίοδο, ακόμη και καθώς τα έσοδα κατέγραψαν διψήφια ποσοστιαία άνοδο σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, σύμφωνα με τον Σαράντο.

Προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξή της, η Netflix επεκτείνεται πέρα από τον βασικό της πυρήνα, δηλαδή τις ταινίες και τις σειρές. Περίπου το 5% του προϋπολογισμού περιεχομένου ύψους 20 δισ. δολαρίων κατευθύνεται πλέον σε ζωντανό πρόγραμμα.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει ευρύτερη κινηματογραφική διανομή για ορισμένες από τις μεγαλύτερες παραγωγές της. Ο Σαράντος ανέφερε ότι το Narnia θα κυκλοφορήσει ευρέως στις κινηματογραφικές αίθουσες το επόμενο έτος, όπως και το Charlie and the Chocolate Factory αργότερα μέσα στη χρονιά. Αντίστοιχα, ένα σίκουελ του KPop Demon Hunters αναμένεται να έχει «πολύ ευρεία διανομή». Το Netflix διένειμε περισσότερες από 30 ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες την περασμένη χρονιά.

Πτώση 24% για τη μετοχή

Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει περίπου 24% από τις αρχές του έτους, με το Netflix να προβλέπει επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων και των κερδών, καθώς οι δαπάνες για περιεχόμενο συνεχίζουν να αυξάνονται.

To Netflix αναζητεί τρόπους ώστε οι 325 εκατ. συνδρομητές της να περνούν περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αυξήσει τα διαφημιστικά της έσοδα εν μέσω επιβράδυνσης της ανάπτυξης.

Καθώς αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να διατηρήσει το ενδιαφέρον των θεατών για σειρές πέρα από την πρώτη σεζόν, η εταιρεία έχει επεκταθεί στα ζωντανά αθλητικά γεγονότα και άλλες εκδηλώσεις, στα video podcasts και σε προγράμματα από ορισμένους από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του YouTube. Η στρατηγική αυτή εντείνει τον ανταγωνισμό με την πλατφόρμα της Google τόσο για ταλέντα όσο και για το κοινό.

Η χαμένη μάχη για τη Warner Bros. Discovery

Ο Σαράντος υπερασπίστηκε επίσης την προσπάθεια του Netflix να αποκτήσει τη Warner Bros. Discovery, τονίζοντας ότι δεν μετανιώνει για τη διεκδίκηση της εταιρείας, παρότι τελικά επικράτησε η Paramount Skydance, καταθέτοντας υψηλότερη προσφορά.

Το Netflix είχε αρχικά συμφωνήσει να αποκτήσει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros., καθώς και την υπηρεσία streaming HBO Max, σε μια συμφωνία με enterprise value περίπου 83 δισ. δολαρίων. Τον Φεβρουάριο, ωστόσο, αποφάσισε να μη συναγωνιστεί την υψηλότερη προσφορά της Paramount.

Σύμφωνα με τον Σαράντο, το Netflix είχε φτάσει στο ανώτατο τίμημα στο οποίο θεωρούσε ότι η συναλλαγή θα μπορούσε να δημιουργήσει αποδόσεις για τους μετόχους του. Η εταιρεία δεν αναζητεί άλλη εξαγορά ως υποκατάστατο της Warner Bros. Discovery, καθώς εκτιμά ότι η ανάπτυξή της θα παραμείνει κυρίως οργανική.

«Πιστεύω ότι το σχέδιο ήταν ισχυρό», δήλωσε. «Με το μέγεθος που έχουμε, αυτό ήταν το ανώτατο τίμημα στο οποίο πίστευα ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας με αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Οτιδήποτε περισσότερο θεωρούσα ότι θα μας οδηγούσε σε αρνητικό έδαφος, ακόμη και με τη δική μας κλίμακα».

Οι αποχωρήσεις δημιουργών

Ο Σαράντος υποβάθμισε επίσης τις ανησυχίες σχετικά με γνωστούς σκηνοθέτες και δημιουργούς που αποχωρούν από το Netflix για ανταγωνιστικά στούντιο, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αντανακλούν μεμονωμένες συνθήκες και όχι μια ευρύτερη αλλαγή στις σχέσεις της εταιρείας με τα δημιουργικά ταλέντα.

Όπως εξήγησε, οι αδελφοί Ντάφερ, δημιουργοί του Stranger Things, επιθυμούσαν να επικεντρωθούν σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ οι υποχρεώσεις του Σον Λέβι στο Star Wars καθιστούσαν τη Walt Disney φυσική επιλογή. Πρόσθεσε ακόμη ότι το Netflix αναμένει να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φίντσερ, παρά τη λήξη της συνολικής συμφωνίας του με την εταιρεία.

Μεγαλύτερη επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη

Την ίδια στιγμή, το Netflix αυξάνει τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Μάρτιο απέκτησε έναντι 587 εκατ. δολαρίων την InterPositive, εταιρεία τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης για κινηματογραφικές παραγωγές, την οποία ίδρυσε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπεν Άφλεκ.

Ο Σαράντος είχε αναφέρει κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη έχει χρησιμοποιηθεί σε περίπου 300 τίτλους, κυρίως στο στάδιο του post-production.

Το Netflix αξιοποιεί την τεχνολογία σε εργασίες που εκτείνονται από την προ-οπτικοποίηση και τα οπτικά εφέ έως σύνθετα πλάνα και ολόκληρες σκηνές. Σύμφωνα με τον Σαράντο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τον χρόνο παραγωγής και το κόστος, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα.

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