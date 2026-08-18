Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το TikTok εξετάζει την ανάπτυξη μιας νέας λειτουργίας που θα επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν χρήματα μεταξύ τους μέσω προσωπικών μηνυμάτων, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και επιχειρώντας να κρατήσει περισσότερες συναλλαγές μέσα στο οικοσύστημά του.

Η λειτουργία βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη και, εφόσον τελικά λανσαριστεί, θα μπορούσε να χρησιμοποιεί το TikTok Pay, την υπηρεσία πληρωμών που είναι ήδη διαθέσιμη σε ορισμένες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών. Ενδείξεις για το νέο χαρακτηριστικό εντοπίστηκαν σε κρυμμένο κώδικα της τρέχουσας έκδοσης της εφαρμογής TikTok για iPhone στις ΗΠΑ.

Ο κώδικας δείχνει ότι οι παραλήπτες θα μπορούν να πατούν για να αποδεχθούν μια πληρωμή πριν από συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, ενώ οι αποστολείς θα μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της συναλλαγής μέσω push notifications ή των εισερχόμενων μηνυμάτων τους.

Υπάρχουν επίσης αναφορές στη δυνατότητα προσθήκης μηνύματος μαζί με την πληρωμή, κατά τρόπο παρόμοιο με τις λεζάντες που συνοδεύουν τις συναλλαγές στο Venmo της PayPal.

Εκπρόσωπος του TikTok διευκρίνισε ότι η λειτουργία δεν δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή σε καμία αγορά, γεγονός που υποδηλώνει ότι βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Το TikTok Pay είναι σήμερα διαθέσιμο μόνο σε Βιετνάμ, Μαλαισία και Ταϊλάνδη και χρησιμοποιείται για αγορές μέσω του TikTok Shop. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η εταιρεία θα προχωρήσει τελικά στην κυκλοφορία της υπηρεσίας πληρωμών μεταξύ χρηστών. Ωστόσο, η τεχνική δουλειά που έχει ήδη γίνει δείχνει ότι η μητρική ByteDance διερευνά σοβαρά αυτή την προοπτική.

Η επέκταση του TikTok στις πληρωμές

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διευρύνουν όλο και περισσότερο τα επιχειρηματικά τους μοντέλα προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, επιδιώκοντας να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από τις καταναλωτικές δαπάνες και περισσότερα δεδομένα γύρω από τις αγοραστικές συνήθειες των χρηστών.

Η ByteDance, με έδρα το Πεκίνο, η οποία διαχειρίζεται την παγκόσμια πλατφόρμα του TikTok και εξακολουθεί να ελέγχει σημαντικά τμήματα των δραστηριοτήτων του στις ΗΠΑ, επενδύει εδώ και χρόνια στον χώρο του fintech, αναπτύσσοντας δικά της εργαλεία πληρωμών με στόχο την αύξηση τόσο των δαπανών όσο και της αλληλεπίδρασης μέσα στην εφαρμογή.

Οι χρήστες παγκοσμίως έχουν δαπανήσει περισσότερα από 2,9 δισ. δολάρια στο TikTok μέχρι στιγμής εφέτος, σύμφωνα με τη Sensor Tower. Από το 2022, μάλιστα, το TikTok βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των εφαρμογών όσον αφορά τα έσοδα από αγορές εντός εφαρμογής.

Στις ΗΠΑ, οι χρήστες δαπανούν περισσότερα χρήματα στο TikTok από ό,τι στο YouTube, το Facebook και το Instagram.

Από το TikTok Shop στις πληρωμές μεταξύ χρηστών

Το TikTok διαθέτει ήδη ένα σημαντικό οικοσύστημα συναλλαγών. Εκτός από τις αγορές προϊόντων μέσω του TikTok Shop, οι χρήστες μπορούν να αγοράζουν ψηφιακά νομίσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποστολή εικονικών δώρων σε δημιουργούς περιεχομένου και παρουσιαστές livestreams και μπορούν τελικά να μετατραπούν σε πραγματικά χρήματα.

Παράλληλα, πολλοί χρήστες αναγράφουν στα προφίλ τους στοιχεία από υπηρεσίες όπως Venmo και Cash App, ώστε όσοι επικοινωνούν μαζί τους μέσω TikTok να μπορούν να τους στέλνουν χρήματα εκτός της πλατφόρμας.

Μια λειτουργία που θα επέτρεπε την απευθείας μεταφορά χρημάτων μέσα από τα προσωπικά μηνύματα θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την πρακτική, κρατώντας τόσο τους χρήστες όσο και μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας εντός του TikTok.

Για την εταιρεία, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, περισσότερα δεδομένα συναλλαγών και δυνητικά νέες πηγές εσόδων.

Στο επίκεντρο το fintech

Τόσο το TikTok όσο και η ByteDance πραγματοποιούν προσλήψεις στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες για θέσεις που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με δημόσιες αγγελίες εργασίας.

Αρκετά από τα στελέχη της ByteDance που συμμετέχουν στην επέκταση του ομίλου στις πληρωμές είναι πρώην στελέχη της JPMorgan Chase, η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την κινεζική εταιρεία για την ανάπτυξη της υποδομής πληρωμών της, παρά τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί στις ΗΠΑ για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Νωρίτερα εφέτος, TikTok και ByteDance ολοκλήρωσαν συμφωνία για τη μεταβίβαση τμημάτων των αμερικανικών δραστηριοτήτων τους σε Αμερικανούς επενδυτές, στο πλαίσιο μιας διευθέτησης που είχε στόχο να αποτρέψει την απαγόρευση της εφαρμογής στις ΗΠΑ και να περιορίσει τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ ήρε τους περιορισμούς για τη χρήση του TikTok σε συσκευές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή δεν αποτελούσε πλέον κίνδυνο ασφαλείας.

Οι νομικές εκκρεμότητες

Η επέκταση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν στερείται κινδύνων. Ορισμένα από τα εργαλεία πληρωμών του TikTok έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αγωγών από γενικούς εισαγγελείς αμερικανικών Πολιτειών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένες λειτουργίες έχουν συμβάλει στην οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν επίσης διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι οι υπηρεσίες παραβίασαν κανόνες σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων ή διευκόλυναν το ξέπλυμα χρήματος.

Το TikTok, πάντως, δεν είναι η μόνη πλατφόρμα που επιχειρεί να συνδυάσει κοινωνική δικτύωση, εμπόριο και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ο Έλον Μασκ έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη του X ως μιας εφαρμογής «για τα πάντα», η οποία θα περιλαμβάνει και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ορισμένοι δημιουργοί στην πλατφόρμα έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε δοκιμαστικές λειτουργίες του X Money, μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές μεταξύ τους.

Διαβάστε επίσης

Προειδοποίηση JPMorgan: Ερχεται νέο παγκόσμιο σοκ στα τρόφιμα – Η «τέλεια καταιγίδα» που απειλεί το τραπέζι του 2027

Aramco: Πώς άλλαξε τον δρόμο για το πετρέλαιο – Τα φορτία εκτός Ορμούζ μέσω Fujairah

Disney και ABC κατά Τραμπ: Στα δικαστήρια για τις τηλεοπτικές άδειες – Ο παράγοντας Τζίμι Κίμελ και η «εκστρατεία αντιποίνων»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ