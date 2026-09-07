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Η εισροή κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία σε τουρκική λίρα δημιουργεί ένα δίλημμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι εξετάζουν πώς να περιορίσουν τις κερδοσκοπικές βραχυπρόθεσμες ροές χωρίς να αποκόψουν μια σημαντική πηγή στήριξης για το νόμισμα.

Οι ξένοι έχουν επενδύσει περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράγωγα νομισμάτων υψηλής απόδοσης και αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, προσελκυόμενοι από το επιτόκιο αναφοράς της Τουρκίας στο 37%, ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο. Οι ροές αυτές αποτελούν μέρος του «carry trade», στο πλαίσιο του οποίου οι επενδυτές δανείζονται φθηνά στο εξωτερικό και επενδύουν σε αγορές με υψηλότερες αποδόσεις.

Σε συνδυασμό με παρόμοιες επενδύσεις από εγχώριους αποταμιευτές, ο όγκος των κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία βραχυπρόθεσμης διάρκειας αποτελεί πηγή ανησυχίας. Οι αξιωματούχοι επιθυμούν να αποφύγουν την επανάληψη προηγούμενων περιστατικών όταν οι επενδυτές ξεφορτώθηκαν μαζικά περιουσιακά στοιχεία σε λίρες, αναγκάζοντας τις αρχές να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια και να αυξήσουν τα επιτόκια για να περιορίσουν τις επιπτώσεις των κινήσεων αυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής φόρου στις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Τα εν λόγω επενδυτικά μέσα διαχειρίζονται επενδύσεις αξίας τριών τρισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών (62 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας χρηματοοικονομικής ανάλυσης Fon Turkey.

Ο φόρος θα επηρεάσει εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, των οποίων τα κέρδη — σε αντίθεση με αυτά των ιδιωτών αποταμιευτών — δεν φορολογούνται.

Η πρόταση για φορολογία «πιθανώς στοχεύει στον περιορισμό των ταχέων εκροών κεφαλαίων και στην αποφυγή του κινδύνου διακύμανσης της ισοτιμίας», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της QNB Turkey, Ερκίν Ισίκ, εκτιμώντας ότι οι ξένοι επενδυτές που ασκούν «carry trade» κατέχουν το ισοδύναμο περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς σε λίρες, ενώ τα υπόλοιπα 65 δισεκατομμύρια δολάρια βρίσκονται σε προθεσμιακές συναλλαγές συναλλάγματος.

Το φορολογικό σχέδιο θα αποσκοπούσε ουσιαστικά στη μείωση της ελκυστικότητας των βραχυπρόθεσμων μέσων και στην κατεύθυνση των κεφαλαίων προς πιο σταθερά, μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Λαμβάνει χώρα μετά την εισαγωγή μεγαλύτερης διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας από τις αρχές, ώστε οι συμβάσεις προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος να μην αποτελούν πλέον τόσο μονόδρομη επένδυση.

Ο στρατηγικός αναλυτής της Goldman Sachs Group Inc., Καμακσιά Τριβέντι, σημείωσε ότι οι αρχές επέτρεψαν έναν «ελαφρώς επιταχυνόμενο» ρυθμό υποτίμησης της λίρας τον Αύγουστο. Η ταχύτερη υποτίμηση μείωσε τις μηνιαίες αποδόσεις από το carry σε λιγότερο από 1%, ανέφερε, περίπου το μισό από ό,τι κέρδιζαν οι επενδυτές πέρυσι.

Η Τουρκία πρέπει να κινηθεί με προσοχή. Οι ίδιες ροές carry έχουν συμβάλει στην αναπλήρωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και έχουν στηρίξει τη λίρα, έναν βασικό πυλώνα της στρατηγικής αποπληθωρισμού των νομισματικών αρχών. Ερωτηθείς πρόσφατα για τις εισροές «καυτού» κεφαλαίου, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, δήλωσε ότι διστάζει να χαρακτηρίσει την τάση ως επικίνδυνη.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν μπορούν επίσης να διακινδυνεύσουν την αντιστροφή των εγχώριων επενδυτικών ροών. Τα υψηλά επιτόκια και η σταδιακή ανατίμηση του νομίσματος σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, ή «πραγματικούς» όρους, έχουν ενθαρρύνει τους Τούρκους αποταμιευτές να διατηρούν τα χρήματά τους σε περιουσιακά στοιχεία σε λίρες και όχι σε δολάρια. Η αύξηση των φόρων και η μείωση των επιτοκίων θα αποδυνάμωναν αυτό το κίνητρο.

Η κεντρική τράπεζα έχει ήδη χαλαρώσει αποτελεσματικά τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, μετατρέποντας τη χρηματοδότηση των τραπεζών στο βασικό επιτόκιο του 37% από το υψηλότερο επιτόκιο του 40% στο οποίο είχε μεταβεί μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Αυτό έχει αναζωπυρώσει τις προσδοκίες για πιθανή μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, παρόλο που ο πληθωρισμός παραμένει αρκετά πάνω από τον στόχο.

Ο Ναφέζ Ζουκ, στρατηγικός αναλυτής χρέους στην Aviva Investors, εκτιμά ότι οι προτεινόμενες φορολογικές αλλαγές από μόνες τους ενδέχεται να μην προκαλέσουν σημαντική μετατόπιση από τους ξένους επενδυτές, καθώς στοχεύουν σε συγκεκριμένες ροές της αγοράς χρήματος από το εξωτερικό. Ωστόσο, η πρόωρη χαλάρωση της πολιτικής θα ήταν επικίνδυνη.

Προς το παρόν, το συνολικό carry της λίρας παραμένει σε υψηλά επίπεδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο. Τα περιουσιακά στοιχεία σε λίρα έχουν αποφέρει στους επενδυτές αποδόσεις περίπου 11,2% από την αρχή του έτους, υστερώντας μόνο έναντι της Βραζιλίας, της Αργεντινής και της Κολομβίας, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Τα επιτόκια, ακόμη και αν μειωθούν κατά 200 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, όπως προβλέπουν οι περισσότεροι, θα παραμείνουν μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο.

«Εξακολουθώ να είμαι ικανοποιημένος με τη διαχείριση του carry trade», δήλωσε ο Κίραν Κέρτις, επικεφαλής του τμήματος χρέους αναδυόμενων νομισμάτων στην Aberdeen. «Το ύψος της απόδοσης που χρειαζόμαστε εξαρτάται τόσο από τις αποδόσεις που έχουμε στη διάθεσή μας αλλού στον κόσμο όσο και από την αναμενόμενη μεταβλητότητα».

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