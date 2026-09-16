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Ο διευθύνων σύμβουλος της Revolut, Νικ Στορόνσκι, απέκτησε ένα πολυτελές γιοτ αξίας 350 εκατ. ευρώ αφού εντόπισε μέσω του ChatGPT τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο βρετανικό δικαστήριο.

Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο δικαστικής διαμάχης με τη ναυλομεσιτική εταιρεία Cecil Wright & Partners, η οποία υποστηρίζει ότι ο Στορόνσκι απέφυγε την καταβολή προμήθειας περίπου 17,5 εκατ. ευρώ, παρακάμπτοντας την εταιρεία και ολοκληρώνοντας την αγορά απευθείας.

Οι δικηγόροι του CEO της Revolut απορρίπτουν τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι η ναυλομεσιτική εταιρεία δεν είχε ουσιαστική συμβολή στη συμφωνία, ούτε έφερε σε επαφή τον Στορόνσκι με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Η αναζήτηση μέσω ChatGPT και η αγορά του γιοτ

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο Στορόνσκι γνώριζε ήδη την ταυτότητα του προηγούμενου ιδιοκτήτη του σκάφους, καθώς την είχε εντοπίσει μέσω αναζήτησης στο ChatGPT, χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.

Το υπό κατασκευή γιοτ είχε αρχικά παραγγελθεί από τον Πάτρικ Ντόβιγκι, Καναδό επιχειρηματία και πρώην επαγγελματία παίκτη χόκεϊ επί πάγου. Στη συνέχεια πωλήθηκε, ενώ βρισκόταν ακόμη στη φάση κατασκευής, σε Βραζιλιάνο αγοραστή, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Μετά τη σύλληψη του Βραζιλιάνου ιδιοκτήτη τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί απάτης, ο Ντόβιγκι φέρεται να επαναγόρασε το σκάφος και στη συνέχεια να το πούλησε στον Στορόνσκι.

Η διαμάχη για την προμήθεια

Η Cecil Wright & Partners υποστηρίζει ότι ο Στορόνσκι και ο Ντόβιγκι προχώρησαν σε απευθείας συμφωνία με στόχο να αποφύγουν την καταβολή της προμήθειας που αντιστοιχούσε στη μεσιτική εταιρεία.

Από την πλευρά του, ο CEO της Revolut υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν διαπραγματεύτηκε τη συναλλαγή, δεν τον έφερε σε επαφή με τον πωλητή και δεν είχε ρόλο στην τελική συμφωνία.

Οι δικηγόροι του αναφέρουν επίσης ότι η ταυτότητα του Βραζιλιάνου ιδιοκτήτη έγινε γνωστή στον Στορόνσκι μόνο όταν η ναυλομεσιτική εταιρεία τον ενημέρωσε, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή του.

Οι συμφωνίες εκατοντάδων εκατομμυρίων στον κόσμο των superyachts

Η υπόθεση αποκαλύπτει τον ιδιαίτερα κλειστό κόσμο των αγοραπωλησιών υπερπολυτελών γιοτ, όπου συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων πραγματοποιούνται μέσω οικογενειακών γραφείων, εξειδικευμένων συμβούλων και εταιρικών δομών.

Ο Νικ Στορόνσκι, με περιουσία που εκτιμάται περίπου στα 20,4 δισ. δολάρια, βρίσκεται μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στη Βρετανία. Η αγορά του συγκεκριμένου γιοτ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προσωπικές επενδύσεις στον χώρο της πολυτελούς ναυτιλίας.

Η Revolut απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ εκπρόσωποι της Cecil Wright, του Ντόβιγκι και του ναυπηγείου Lürssen δεν απάντησαν σε αιτήματα για δηλώσεις.

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