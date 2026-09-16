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Η Revolut έκανε αίτηση για τραπεζική άδεια στην Ελβετία, στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής επέκτασής της και της προσπάθειας να ενισχύσει τη θέση της σε αγορές με υψηλή συγκέντρωση ιδιωτικού πλούτου.

Η αίτηση της βρετανικής fintech προς τη FINMA (Ελβετική Αρχή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Αγορών) βρίσκεται υπό εξέταση, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη.

Η απόκτηση άδειας θα επέτρεπε στη Revolut να προσφέρει στους Ελβετούς πελάτες της υπηρεσίες όπως προστασία καταθέσεων με βάση τα ελβετικά πρότυπα, τοπικούς αριθμούς λογαριασμών (IBAN), λογαριασμούς μισθοδοσίας και υπηρεσίες αποδοχής πληρωμών για επιχειρήσεις.

«Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας στην Ελβετία»

«Πρέπει να είμαστε εδώ. Έχουμε πολλούς εύπορους Ελβετούς πελάτες που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε», δήλωσε ο Ντέιβιντ Τιράδο, επικεφαλής εμπορικός διευθυντής της Revolut.

Η είσοδος στην ελβετική αγορά αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική της εταιρείας να μετατραπεί από μια ψηφιακή εφαρμογή πληρωμών σε έναν πλήρη τραπεζικό όμιλο με διεθνή παρουσία.

Η Revolut έχει ήδη εξασφαλίσει ρυθμιστικές εγκρίσεις σε μια σειρά αγορών. Στο Μεξικό έλαβε άδεια πριν από περίπου έναν χρόνο, ενώ τον Μάρτιο απέκτησε τραπεζική άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από διαδικασία που είχε ξεκινήσει το 2021.

Ακολούθησαν η Αυστραλία τον Ιούλιο και η Γαλλία τον Αύγουστο, ενώ τον Σεπτέμβριο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έλαβε υπό όρους έγκριση για να λειτουργήσει ως εθνική τράπεζα στις ΗΠΑ.

Στροφή προς την ιδιωτική τραπεζική

Μια τραπεζική άδεια στην Ελβετία θα ενίσχυε την παρουσία της Revolut σε μία από τις σημαντικότερες αγορές διαχείρισης πλούτου παγκοσμίως, την ώρα που η εταιρεία επεκτείνεται περισσότερο στον χώρο της ιδιωτικής τραπεζικής.

Η fintech έχει ήδη αρχίσει να διευρύνει τις υπηρεσίες της προς πιο εύπορους πελάτες, προσφέροντας προϊόντα που παραδοσιακά ανήκαν στον χώρο των κλασικών τραπεζών.

Στο πλαίσιο της ελβετικής επέκτασης, η Revolut σχεδιάζει να επενδύσει 150 εκατ. ελβετικά φράγκα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2015 στο Λονδίνο, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές fintech, με εκατομμύρια πελάτες διεθνώς και στόχο να ανταγωνιστεί πλέον όχι μόνο τις ψηφιακές πλατφόρμες πληρωμών αλλά και τις παραδοσιακές τράπεζες στις βασικές αγορές τους.

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