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Η Revolut υπέβαλε επίσημα αίτηση στη FINMA για τη χορήγηση τραπεζικής άδειας στην Ελβετία. Η διαδικασία αδειοδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκβασή της παραμένει ανοιχτή. Με περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια πελάτες, η Revolut είναι ήδη η κορυφαία neobank στην Ελβετία. Εφόσον η άδεια χορηγηθεί, θα αποτελέσει το επόμενο λογικό βήμα για τη διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρει η Revolut στους Ελβετούς πελάτες της, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη χώρα σε μακροπρόθεσμη βάση.

Μια ελβετική τραπεζική άδεια θα θέσει τα θεμέλια για ένα ολοκληρωμένο πακέτο τραπεζικών υπηρεσιών, συνδυάζοντας την τεχνολογική υπεροχή της Revolut με τα υψηλά κανονιστικά πρότυπα της Ελβετίας. Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη καινοτομία της Revolut σε παγκόσμιο επίπεδο, η ελβετική τραπεζική οντότητα θα επιτρέψει ένα νέο επίπεδο προσαρμογής των υπηρεσιών στις ανάγκες των Ελβετών πελατών, συμπεριλαμβανομένων ελβετικών IBAN, λογαριασμών μισθοδοσίας, της υπηρεσίας eBill, υπηρεσιών αποδοχής πληρωμών για επιχειρήσεις (merchant acquiring) και πρόσβασης στο ελβετικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Παράλληλα, εξετάζεται η διάθεση επιπλέον τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως το Pillar 3a και το TWINT.

Ο David Tirado, Chief Commercial Officer της Revolut, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο για την ευρωπαϊκή στρατηγική της Revolut. Με την υποβολή αίτησης για τραπεζική άδεια στην Ελβετία, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισχυρότερης ενσωμάτωσής μας σε μία από τις σημαντικότερες και πλέον ανεπτυγμένες χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως. Σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες τραπεζικές άδειες και τη ρυθμιστική υποδομή που διαθέτουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω το πλαίσιο συμμόρφωσης, εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής λειτουργίας μας. Θα μας προσφέρει την κατάλληλη δομή, ώστε να βρισκόμαστε πιο κοντά στους πελάτες, τις ρυθμιστικές αρχές και το ανθρώπινο δυναμικό στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές μας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να αναπτυσσόμαστε με υπεύθυνο τρόπο.»

Ο Julian Biegmann, General Manager για την Ελβετία, πρόσθεσε: «Η Revolut είναι ήδη η κορυφαία neobank στην Ελβετία. Με τη δική μας τραπεζική άδεια, θα εξελισσόμασταν σε μια πραγματικά ελβετική τράπεζα, με τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια πελάτες μας το κορυφαίο τραπεζικό προϊόν της Revolut, προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά της ελβετικής αγοράς. Οι πελάτες μας θα μπορούν να λαμβάνουν τον μισθό τους απευθείας στον λογαριασμό Revolut και να διαχειρίζονται το σύνολο των οικονομικών τους, από τις καθημερινές συναλλαγές και τις επενδύσεις έως και πολλά ακόμη, μέσα από την εμπειρία χρήσης της Revolut που ήδη γνωρίζουν και εμπιστεύονται.»

Για την υλοποίηση αυτού του οράματος, η Revolut ανακοίνωσε επίσης σήμερα σχέδια για επένδυση περισσότερων από 150 εκατ. ελβετικών φράγκων στην Ελβετία κατά την επόμενη πενταετία. Η επένδυση θα στηρίξει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας, ενώ οι προγραμματισμένοι διορισμοί σε επίπεδο Εκτελεστικού Συμβουλίου και ανώτατης διοίκησης θα ενισχύσουν περαιτέρω τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης τραπεζικής δομής με ισχυρή τοπική παρουσία.

Σε περίπτωση έγκρισης της άδειας, οι υφιστάμενοι πελάτες θα μεταφερθούν στη νέα ελβετική τραπεζική οντότητα μέσω μιας απλής διαδικασίας, σχεδιασμένης ώστε να διασφαλίζει την απρόσκοπτη μετάβαση των πελατών, με παράλληλη συμμόρφωση προς τις ελβετικές κανονιστικές απαιτήσεις. Η εμπειρία χρήσης της Revolut που γνωρίζουν σήμερα οι πελάτες θα παραμείνει αμετάβλητη, με τη διάθεση τοπικών IBAN από την πρώτη στιγμή και την προσθήκη επιπλέον τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στη συνέχεια.

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