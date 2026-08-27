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Η TotalEnergies ολοκλήρωσε την αποχώρησή της από το Arctic LNG 2 στη Ρωσία, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα να ανακτήσει περίπου 1,3 δισ. δολάρια από δάνεια που είχε χορηγήσει στο project.

Ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι, στο πλαίσιο της μεταβίβασης του ποσοστού 10% που κατείχε στο Arctic LNG 2 σε θυγατρική της ρωσικής Novatek, διατηρεί τα δικαιώματά του για αποζημίωση αναφορικά με το μερίδιό του στα δάνεια που είχαν παράσχει οι μέτοχοι του έργου.

Η ενδεχόμενη επιστροφή των κεφαλαίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συμβατή με το ισχύον καθεστώς κυρώσεων.

Η TotalEnergies είχε ήδη προχωρήσει σε απομείωση της αξίας της συμμετοχής της στο Arctic LNG 2 εξαιτίας των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παράλληλα, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν έχει εισπράξει έσοδα από το συγκεκριμένο έργο.

Οι αμερικανικές κυρώσεις και ο «σκιώδης στόλος»

Το Arctic LNG 2 τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις στα τέλη του 2023, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να αυξήσει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Παρά τις κυρώσεις, η μονάδα άρχισε τον επόμενο χρόνο να πραγματοποιεί εξαγωγές LNG χρησιμοποιώντας πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Έκτοτε η παραγωγή αυξάνεται σταδιακά, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από την προβλεπόμενη δυναμικότητα του έργου.

Η αποχώρηση της TotalEnergies ενισχύει πλέον τον ρωσικό έλεγχο στο μεγαλύτερο έργο θαλάσσιων εξαγωγών φυσικού αερίου της χώρας από πλευράς δυναμικότητας, την ώρα που η Μόσχα επιχειρεί να διοχετεύσει μεγαλύτερες ποσότητες LNG προς τις ασιατικές αγορές.

Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει από το 2027 τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου.

Παραμένει στη Ρωσία μέσω Yamal LNG και Novatek

Η TotalEnergies ήταν μία από τις λίγες μεγάλες δυτικές ενεργειακές εταιρείες που διατήρησαν συμμετοχές σε στρατηγικά ρωσικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σε αντίθεση με άλλους διεθνείς ομίλους που επέλεξαν να αποχωρήσουν.

Η έξοδος από το Arctic LNG 2, πάντως, δεν σημαίνει πλήρη αποχώρηση της TotalEnergies από τη Ρωσία. Ο γαλλικός όμιλος εξακολουθεί να κατέχει συμμετοχές σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων το Yamal LNG, το οποίο δεν βρίσκεται άμεσα υπό κυρώσεις, καθώς και στην ίδια τη Novatek.

Η TotalEnergies είχε συμφωνήσει να αποκτήσει το 10% του Arctic LNG 2 το 2018, όταν η Ρωσία επιχειρούσε να διευρύνει δυναμικά την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά LNG.

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