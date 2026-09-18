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Η TotalEnergies ανακοίνωσε συμφωνία με την Global Infrastructure Partners (GIP) της BlackRock για επένδυση κεφαλαίου ύψους 1,8 δισ. δολαρίων σε συγκεκριμένα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αφρική.

Με βάση τη συμφωνία, η GIP θα καταβάλει την αρχική επένδυση και σε αντάλλαγμα θα λαμβάνει αμοιβή που θα υπολογίζεται με βάση τη διακίνηση (throughput) των συγκεκριμένων υποδομών για περίοδο έως και 15 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής ενεργειακής εταιρείας.

Η TotalEnergies δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται στη συμφωνία.

Επενδύσεις της TotalEnergies στην αφρικανική ενέργεια

Η γαλλική εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας στην Αφρική, με ένα από τα σημαντικότερα έργα της να βρίσκεται στην Ανατολική Αφρική.

Πρόκειται για τον αγωγό East Africa Crude Oil Pipeline (EACOP), ένα πολυετές έργο που αφορά την ανάπτυξη πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην περίκλειστη Ουγκάντα και τη μεταφορά του αργού πετρελαίου μέσω αγωγού προς τις ακτές της Τανζανίας, ώστε να εξαχθεί στις διεθνείς αγορές.

Το έργο έχει δεχθεί έντονη κριτική από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει εκστρατείες προκειμένου να αποθαρρύνουν τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση της επένδυσης, συνολικού ύψους 5,6 δισ. δολαρίων.

Χρηματοδότηση του αγωγού στην Ανατολική Αφρική

Μεταξύ των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στην πρώτη φάση χρηματοδότησης του αγωγού περιλαμβάνονται η African Export Import Bank, η Standard Bank of South Africa, η Stanbic Bank Uganda, η KCB Bank Uganda και η Islamic Corporation for the Development of the Private Sector.

Αντίθετα, η Standard Chartered —ένας από τους σημαντικούς χρηματοδότες έργων υποδομής στην Αφρική— είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει στη χρηματοδότηση του EACOP.

Η νέα συμφωνία με την GIP της BlackRock εντάσσεται στη στρατηγική της TotalEnergies για την ενίσχυση των ενεργειακών της δραστηριοτήτων στην Αφρική, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην ήπειρο παραμένουν στο επίκεντρο της συζήτησης για την ενεργειακή ασφάλεια και τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

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