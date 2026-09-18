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Η ισχυρή οργανική ανάπτυξη, οι στοχευμένες εξαγορές και η επιταχυνόμενη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης «οδηγούν» την Profile προς την «επόμενη μέρα» της.

Σε αυτό το τρίπτυχο βασίστηκε η νέα, θεαματική αύξηση των εσόδων του εισηγμένου ομίλου πληροφορικής, όπως αναφέρει η διοίκηση, μεταξύ πολλών άλλων, στη μακροσκελή έκθεσή της για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Με το «κοντέρ» να γράφει «+60%», το αξιοσημείωτο είναι ότι οι εκτιμήσεις των υψηλόβαθμων στελεχών της Profile για τους ρυθμούς ανάπτυξης της εταιρείας, που διατυπώθηκαν τους προηγούμενους μήνες, επιβεβαιώθηκαν – για άλλη μια φορά – με κάθε ακρίβεια.

Ο πήχης ήδη ανέβηκε από τα 20,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2025, στα 32,2 εκατ. ευρώ, με guidance για 68 εκατ. ευρώ έως το τέλος της τρέχουσας χρήσης.

Στόχος εφικτός, πόσο μάλλον όταν «εκκρεμεί» μια τουλάχιστον νέα εξαγορά σε άμεσο, σχετικά, χρόνο, στο εξωτερικό, με κατεύθυνση προς τις γερμανόφωνες ή ισπανόφωνες αγορές.

Εάν μάλιστα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί το deal μέσα στο 2026, θα είναι το τρίτο συνεχόμενο, καθώς προηγήθηκαν φέτος αυτά για τις Algosystems στην Ελλάδα (σ.σ. σημειώνεται ότι το ποσοστό της Profile στη μετοχική σύνθεση της συγκεκριμένης αυξήθηκε από 87,23% σε 89,40%) και της λονδρέζικης Contemi Solutions (κατά 100%) στο Ηνωμένο Βασίλειο, που μετονομάστηκε σε Profile Solutions UK Limited.

Παράλληλα, ο εξειδικευμένος στο λογισμικό για τον χρηματοοικονομικό τομέα όμιλος, κατέγραψε σημαντική αύξηση και της κερδοφορίας του, με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 8,004 εκατ. ευρώ (+34%) και τα κέρδη μετά φόρων σε 4,94 εκατ. ευρώ (+63%).

Από τα highlights της «νέας εποχής» για την Profile θεωρούνται η επέκταση της δραστηριότητάς της στη Βρετανία, σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα του κόσμου και η παράλληλη είσοδός της στα έργα πληροφορικής για τη διεθνή αμυντική βιομηχανία.

Παρά το γεγονός ότι ο όμιλος της Profile χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο εξωστρεφείς του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα, με παρουσία σε πάνω από 50 χώρες και γραφεία ή θυγατρικές σε 11 πόλεις, εντός και εκτός συνόρων, με πελάτες του μεγάλες τράπεζες, ισχυρά funds και άλλους οργανισμούς, δεν σταματά να θέτει ανάμεσα στις προτεραιότητές του το «άνοιγμα» και νέων αγορών στο εξωτερικό.

Η ανάπτυξη, δε, των προσεχών ετών – σε βάθος χρόνου το λιγότερο έως το 2028- συμπεριλαμβάνει στους κύριους άξονές της τόσο την υλοποίηση του business plan έως 100 εκατ. ευρώ, που είχαν ανακοινώσει ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος Χαράλαμπος Στασινόπουλος και ο CEO Ευάγγελος Αγγελίδης, όσο και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο και τα εξασφαλισμένα επαναλαμβανόμενα έσοδα από συνεργασίες ύψους 140 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι από την ημερομηνία απόκτησης έως την 30.6.2026, οι εξαγορασθείσες εταιρείες συνεισέφεραν στα ενοποιημένα έσοδα ποσό 8,34 εκατ. ευρώ, με ζημίες ποσού 585.000 ευρώ, ωστόσο εφαρμόζεται σχέδιο για την επαναφορά τους σε κερδοφορία, μέσω ελέγχου στα κόστη και οικονομιών κλίμακος.

Νέες εξαγορές και ΗΠΑ

Στην εκτενή αναφορά της για το πλάνο του δεύτερου εξαμήνου του 2026 η ηγεσία της Profile τονίζει ότι «η στρατηγική της εταιρείας και ευρύτερα του ομίλου θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και στη διεύρυνση της παρουσίας σε υφιστάμενες και νέες αγορές, όπως και στην ενισχυμένη συμμετοχή στην ανάληψη και υλοποίηση εγχώριων έργων πληροφορικής, κυρίως του ευρύτερου δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα», ενώ κάνει λόγο για «αξιοποίηση των δυνατοτήτων και συνεργειών που προκύπτουν από τις πρόσφατες εξαγορές του ομίλου, καθώς και της περαιτέρω διερεύνησης ευκαιριών για στρατηγικές εξαγορές που μπορούν να ενισχύσουν το υφιστάμενο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, την τεχνογνωσία και τη γεωγραφική παρουσία του».

Από τις ειδήσεις που προκύπτουν, πέρα από την αναζήτηση νέων deals, είναι και το επικείμενο υπερατλαντικό ταξίδι των στελεχών του.

Ο όμιλος Profile πρόκειται να συμμετάσχει στο Sibos 2026, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2026 στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει το ProfileOne, τη νέα Governed AI Orchestration Platform «αναδεικνύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με ασφαλή, ελεγχόμενο και επιχειρησιακά προσανατολισμένο τρόπο» και το χαρτοφυλάκιο λύσεων Axia Custody, Finuevo, Acumen.plus και RiskAvert, το οποίο καλύπτει κρίσιμες ανάγκες στους τομείς της τραπεζικής, της διαχείρισης επενδύσεων, του treasury και της διαχείρισης κινδύνων.

Τα έργα για το δημόσιο

Παρότι η εξάρτηση των εσόδων του από ψηφιακά έργα του δημοσίου είναι συγκριτικά μικρή, ο όμιλος Profile συμμετείχε σε σημαντικούς διαγωνισμούς, όπως αυτοί για το ΟΠΣ ΑΠΕ για το Υπουργείο Ενέργειας, τα Web Services για την Κοινωνία της Πληροφορίας, το e-school για το Υπουργείο Παιδείας, η ψηφιοποίηση φακέλων ασύλου για το Υπουργείο Μετανάστευσης, η ψηφιοποίηση Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση αρχείων για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η ψηφιοποίηση φακέλων ασθενών για το Υπουργείο Υγείας, η ψηφιοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ για το Υπουργείο Παιδείας και η αποηχογράφηση πρακτικών για το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αποτίμηση €245+ εκατ.

Αν και η μετοχή της Profile είχε ελαφρά πτώση (-0,90%, στα 9,9 ευρώ) στην τελευταία συνεδρίαση του ελληνικού Χρηματιστηρίου, η γενικότερη πορεία της μετοχής της εκτίναξε την κεφαλαιοποίησή της εισηγμένης στα 245.756.947 ευρώ.

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