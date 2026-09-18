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Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές αναμένεται να αποκτήσουν νέα δυναμική μετά την εντυπωσιακή ανάκαμψη των τελευταίων ετών, καθώς οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας επιστρέφουν στον κορυφαίο ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Europe 600 από τη Δευτέρα.

Η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank θα ενταχθούν ξανά στον βασικό ευρωπαϊκό δείκτη, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση του οίκου Stoxx να αναταξινομήσει την Ελλάδα από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η αναβάθμιση αυτή έρχεται περίπου δέκα χρόνια μετά την υποβάθμιση της χώρας σε καθεστώς αναδυόμενης αγοράς και ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο νέων επενδυτών, μεταξύ των οποίων παθητικά κεφάλαια που ακολουθούν μεγάλους δείκτες αλλά και ενεργοί διαχειριστές κεφαλαίων που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές.

Από την κρίση χρέους στην επιστροφή των επενδυτών

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει πραγματοποιήσει μια από τις μεγαλύτερες ανακάμψεις στην Ευρώπη μετά την κρίση χρέους.

Το 2015, η χρηματιστηριακή αγορά παρέμεινε κλειστή για πέντε εβδομάδες λόγω των capital controls, ενώ οι τραπεζικές μετοχές κατέρρευσαν κατά 94%.

Έκτοτε, η ελληνική οικονομία κατάφερε να αντιστρέψει την πορεία της, με την Ελλάδα να ανακτά την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης.

Ο δείκτης FTSE ATHEX Banks έχει ενισχυθεί περισσότερο από 400% την τελευταία δεκαετία, αποτυπώνοντας τη θεαματική αλλαγή εικόνας του κλάδου.

«Σταδιακά αλλά σταθερά η Ελλάδα πέρασε από την κρίση στην ανάπτυξη και πλέον δεν αποτελεί ιστορία αναδιάρθρωσης», ανέφερε η Έγκλε Φρέντρικσον, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην East Capital Group.

Όπως σημείωσε, ο συνδυασμός παρόμοιων αποτιμήσεων με την Ευρώπη και υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης δημιουργεί ένα ελκυστικό προφίλ για τις ελληνικές μετοχές έναντι των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών αγορών.

Οι ελληνικές τράπεζες ξεπερνούν τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν καταγράψει καλύτερες επιδόσεις από τις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες μέσα στο 2026, με τις μετοχές τους να ενισχύονται περισσότερο από 30%.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης Euro Stoxx Banks, στον οποίο θα ενταχθούν, έχει σημειώσει άνοδο περίπου 22%.

Ο Τζο Φάραντεϊ, επικεφαλής ευρωπαϊκών μετοχών στην Baillie Gifford, ξεχωρίζει την Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της ταχείας ανάπτυξης στις εταιρικές χορηγήσεις και στα έσοδα από προμήθειες.

«Τα χρόνια που πέρασαν αντιμετωπίζοντας την επιβίωση δημιούργησαν μια κουλτούρα απόδοσης που είναι σπάνια στον τραπεζικό κλάδο και πλέον συνδυάζεται με μια πολύ πιο υγιή ελληνική οικονομία», ανέφερε.

Αναλυτές της Jefferies υπογράμμισαν ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις πιο ελκυστικές τραπεζικές αγορές στην Ευρώπη, στηριζόμενη στην ανάπτυξη που προκαλούν οι επενδύσεις και στους υψηλούς ρυθμούς αύξησης των χορηγήσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις συναίνεσης του Bloomberg, το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2026, έναντι ανάπτυξης 1,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εισροές 2,2 δισ. δολαρίων από τα passive funds

Η ένταξη στον Stoxx Europe 600 αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον ζήτηση για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές, καθώς υποχρεώνει τα κεφάλαια που παρακολουθούν τον δείκτη να τοποθετηθούν στις νέες συμμετοχές.

Σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της JPMorgan, οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν συνολικές εισροές περίπου 2,2 δισ. δολαρίων.

Παρά τη μεγάλη άνοδο των τελευταίων ετών, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με χαμηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές τους.

Ο μέσος δείκτης τιμής προς λογιστική αξία (price-to-book) διαμορφώνεται στις 1,3 φορές, επίπεδο πάνω από 20% χαμηλότερο από τις ιταλικές τράπεζες και σχεδόν 30% χαμηλότερο από τις ισπανικές.

Θετικές αξιολογήσεις από τους αναλυτές

Η ανάκαμψη του κλάδου αντικατοπτρίζεται και στις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες να διαθέτουν στη συντριπτική πλειονότητα θετικές συστάσεις.

Ο αναλυτής της Deutsche Bank, Αλφρέντο Αλόνσο, διατηρεί σύσταση αγοράς και για τις τέσσερις τράπεζες, επικαλούμενος τα ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου και τις αναβαθμίσεις των στόχων κερδοφορίας.

«Ο κλάδος προσφέρει ξεκάθαρη ορατότητα στα κέρδη, η οποία κατά την άποψή μας δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με αρκετούς ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές», ανέφερε.

Ωστόσο, οι επενδυτές παρακολουθούν και τους πιθανούς κινδύνους. Αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι οι παράγοντες που στηρίζουν το επενδυτικό story της αναβάθμισης στις αγορές ενδέχεται σταδιακά να εξασθενήσουν ενόψει του 2027, ενώ οι πολιτικές εξελίξεις θα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Επόμενος σταθμός η αναβάθμιση από τον MSCI

Πέρα από την ένταξη στον Stoxx Europe 600, οι ελληνικές μετοχές έχουν μπροστά τους ακόμη έναν σημαντικό καταλύτη, καθώς ο δείκτης MSCI αναμένεται να αναβαθμίσει επίσημα την Ελλάδα σε ανεπτυγμένη αγορά τον Μάιο του 2027.

Η Morgan Stanley χαρακτηρίζει αυτή την εξέλιξη ακόμη σημαντικότερη για τους μακροπρόθεσμους ευρωπαϊκούς επενδυτές.

Παράλληλα, πέντε ακόμη ελληνικές εταιρείες θα ενταχθούν στον Stoxx Europe 600, μεταξύ των οποίων η Metlen Energy & Metals, η ΔΕΗ, η ΓΕΚ Τέρνα, η Motor Oil και η Jumbo.

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