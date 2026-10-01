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Navtex για έξοδο του Oruc Reis στην περιοχή μεταξύ Αττάλειας και Μερσίνης, έως τη θαλάσσια περιοχή νοτίως των Κατεχόμενων της Κύπρου εξέδωσε η Τουρκία.

Η Navtex που έχει ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου σχετίζεται με τα σχέδια για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα Κατεχόμενα.

Όπως αναφέρεται στη Navtex 0953/26 από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis θα τα πλοία Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici.

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