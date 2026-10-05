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Ο πληθωρισμός στην Τουρκία συνέχισε την πτωτική του πορεία τον Σεπτέμβριο, αυξάνοντας τις πιθανότητες για νέα μείωση των επιτοκίων αργότερα αυτόν τον μήνα, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις στη ρευστότητα που προκλήθηκαν από την εγχώρια κρίση στα επενδυτικά κεφάλαια.

Η ετήσια αύξηση των τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε για τέταρτο διαδοχικό μήνα, στο 29,7% από 31,5% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την τουρκική στατιστική υπηρεσία TurkStat. Η μέση εκτίμηση οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ήταν 30,3%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,84%, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα. Η μέση πρόβλεψη των αναλυτών έκανε λόγο για αύξηση 2,28%.

Παρότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, λόγω του πολέμου στο Ιράν, διατηρούν τις πληθωριστικές πιέσεις στην Τουρκία, που εξαρτάται από τις εισαγωγές ενέργειας, οι πιέσεις αυτές αντισταθμίζονται εν μέρει από την υποχώρηση της καταναλωτικής ζήτησης, την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τη μειωμένη ρευστότητα στην αγορά μετά το πρόσφατο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν το επιχείρημα υπέρ μιας μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 22 Οκτωβρίου.

Οι ανησυχίες για ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια υψηλού προφίλ, τα οποία προσέφεραν ύποπτα υψηλές αποδόσεις, εξελίχθηκαν σε πλήρη πανικό τον Σεπτέμβριο, όταν ορισμένες εταιρείες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς και οι επενδυτές έσπευσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους. Σχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές έχουν έκθεση σε 131 κεφάλαια, τα οποία οι εποπτικές αρχές έχουν έκτοτε διατάξει να τεθούν σε εκκαθάριση.

Η κεντρική τράπεζα, υπό τον διοικητή Φατίχ Καραχάν, έχει λάβει μέτρα για τη στήριξη της ρευστότητας μετά την κατάρρευση, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων ενίσχυσης της χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και χαλάρωσης ορισμένων κανόνων για τα υποχρεωτικά αποθεματικά σε τουρκικές λίρες.

Η περιορισμένη ρευστότητα που προκάλεσε η κρίση ενδέχεται να έχει μέτρια αποπληθωριστική επίδραση. Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα θα παρακολουθεί στενότερα τις πιθανές επιπτώσεις στο επενδυτικό κλίμα για την τουρκική λίρα, έγραψε την Παρασκευή η οικονομολόγος του Bloomberg Economics, Σελβά Μπαχάρ Μπαζίικι.

«Εάν η αναταραχή οδηγήσει σε αυξημένη εγχώρια ζήτηση για ξένο νόμισμα, οι πιέσεις στα συναλλαγματικά αποθέματα και τον πληθωρισμό θα ενταθούν», σημείωσε, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα σε πιο αργό ρυθμό χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

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