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Οι οικονομικές αρχές της Τουρκίας θα πραγματοποιήσουν διήμερες συνομιλίες για τον τρόπο αποπληρωμής των επενδυτών σε 131 επενδυτικά funds που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, μετά το κύμα αποτυχημένων αιτημάτων εξαγοράς μεριδίων που προκάλεσε αναταραχή στις αγορές της χώρας.

Ο υπουργός Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου Μεχμέτ Σιμσέκ θα προεδρεύσει της συνάντησης που ξεκινά την Πέμπτη, σύμφωνα με το υπουργείο.

Οι αξιωματούχοι θα συζητήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας εκκαθάρισης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης των πληρωμών προς τους επενδυτές. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν και την Παρασκευή.

Στις συναντήσεις θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών θεσμών της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο Κεφαλαιαγορών (SPK), η Αρχή Ρύθμισης και Εποπτείας Τραπεζών (BDDK), η κεντρική τράπεζα και η Takasbank, η εταιρεία εκκαθάρισης και θεματοφυλακής του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης.

Η κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων και η παρέμβαση των αρχών

Οι συνομιλίες αποτελούν την τελευταία προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την κρίση στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα.

Η αναταραχή ξεκίνησε όταν ορισμένες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν αιτήματα επενδυτών για την επιστροφή των χρημάτων τους, προκαλώντας μαζικές πωλήσεις στις τουρκικές μετοχές.

Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγορών της Τουρκίας (SPK) διέταξε στις 17 Σεπτεμβρίου την εκκαθάριση περίπου 20 δισ. δολαρίων σε 131 επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Για την εποπτεία της διαδικασίας, ορίστηκε η Türkiye İş Bankası AS για τα κεφάλαια που διαχειριζόταν η Tera Portföy Yönetimi AS, ενώ η κρατική Ziraat Bankası AS ανέλαβε τα κεφάλαια έξι ακόμη εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Pusula, Hedef και Bulls.

Σχεδόν 456.000 επενδυτές επηρεάζονται

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής, τα συγκεκριμένα κεφάλαια έχουν σχεδόν 456.000 μοναδικούς επενδυτές.

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο συγκέντρωσης των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν τα κεφάλαια σε μια κοινή «δεξαμενή», προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αποπληρωμής των επενδυτών.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν διευρύνει τις έρευνες για την υπόθεση.

Η Τουρκία προχώρησε αυτή την εβδομάδα σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στελεχών επενδυτικών εταιρειών, μετά την έναρξη ερευνών από εισαγγελείς για πιθανή χειραγώγηση αγοράς και άλλες παρατυπίες.

Ο Μεχμέτ Σιμσέκ έχει δηλώσει ότι τα προβλήματα περιορίζονται σε ένα μικρό τμήμα της αγοράς και δεν αποτελούν συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι η Τουρκία διαθέτει περισσότερα από 2.000 επενδυτικά κεφάλαια και ότι οι αρχές έχουν ουσιαστικά «θέσει σε καραντίνα» το προβληματικό τμήμα της αγοράς.

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