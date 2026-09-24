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Στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, το σχεδιαζόμενο ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, αλλά και το ζήτημα της στρατιωτικής θωράκισης νησιών του Αιγαίου αναφέρθηκε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, αποκαλύπτοντας για άλλη μια φορά την έντονη ενόχληση της Άγκυρας.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο (MSB) ανέφερε ότι «σε μια περίοδο κατά την οποία οι κρίσεις και οι εντάσεις στην περιοχή μας αυξάνονται, οι στρατιωτικές εξελίξεις στην Κύπρο παρακολουθούνται στενά από εμάς».

Αναφερόμενο στο σύστημα αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το τουρκικό υπουργείο υποστήριξε ότι «οι ισχυρισμοί πως δεν αποτελεί άμεση απειλή για τον τουρκοκυπριακό λαό και την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για την αγνόηση της ασφάλειας, των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του τουρκοκυπριακού λαού».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στην Ανατολική Μεσόγειο, «στα διεθνή ύδατα και τον διεθνή εναέριο χώρο», με εκπαιδευτικές ασκήσεις χωρίς διακοπή.

Αναφορά στο καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε και στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή αγωγών, καθώς και επιστημονικών ερευνών στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα.

«Στο πλαίσιο αυτό, δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στα νησιά του Αιγαίου

Στο θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από «δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή» και να τηρεί, όπως ανέφερε, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.

«Αναμένουμε από την Ελλάδα να αποφύγει τέτοιου είδους ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες» ανέφερε και πρόσθεσε: «Η Τουρκία, ενώ συνεχίζει τη εποικοδομητική της προσέγγιση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας», ανέφερε.

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