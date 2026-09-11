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Το ομοσπονδιακό δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ ανήλθε στα 1,97 τρισ. δολάρια στους πρώτους 11 μήνες του οικονομικού έτους 2026, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι το αμερικανικό χρέος κατευθύνεται μέσα στα επόμενα χρόνια σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της χώρας.

Για το διάστημα έως τον Αύγουστο, το έλλειμμα μειώθηκε οριακά κατά 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αφού ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο ημερολόγιο πληρωμών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Μόνο τον Αύγουστο, το δημοσιονομικό κενό διαμορφώθηκε στα 166,8 δισ. δολάρια. Ο τελευταίος μήνας του οικονομικού έτους, ο Σεπτέμβριος, παρουσιάζει συχνά πλεόνασμα λόγω των προθεσμιών καταβολής εταιρικών φόρων.

Εκτόξευση των δαπανών για τόκους

Οι συνολικές δαπάνες των ΗΠΑ στο οικονομικό έτος 2026 ανήλθαν έως σήμερα στα 6,81 τρισ. δολάρια, αυξημένες κατά 3%, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 4,85 τρισ. δολάρια, επίσης αυξημένα κατά 3% σε προσαρμοσμένη βάση σε σχέση με το 2025.

Μεγάλη πίεση στον προϋπολογισμό ασκούν οι αυξημένες πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος, λόγω και της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Ο καθαρός λογαριασμός τόκων για τους πρώτους 11 μήνες έως τον Αύγουστο έφτασε το 1 τρισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις αμυντικές δαπάνες και όλες τις άλλες μεγάλες κατηγορίες δαπανών, με εξαίρεση την Κοινωνική Ασφάλιση και το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, το οποίο εποπτεύει το πρόγραμμα Medicare.

Το μέσο επιτόκιο των διαπραγματεύσιμων αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκε στο 3,48% στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για επίπεδο πάνω από 2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σχέση με πέντε χρόνια πριν και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς ομόλογα χαμηλότερης απόδοσης λήγουν και το υπουργείο πρέπει να αναχρηματοδοτεί το χρέος με υψηλότερο κόστος.

Πιέσεις από επιτόκια και κοινωνικές δαπάνες

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις των ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Οι αποδόσεις των διετών αμερικανικών ομολόγων έφτασαν την Παρασκευή έως το 4,66%, ενώ οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων άγγιξαν το 4,98%.

Παράλληλα, οι δαπάνες για Social Security και Medicare συνεχίζουν να αυξάνουν τις κρατικές εκροές. Τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης αντιμετωπίζουν τη σταθερή αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, ενώ το Κογκρέσο εμφανίζεται απρόθυμο είτε να περιορίσει τις παροχές είτε να αυξήσει τις εισφορές των εργαζομένων.

Οι επιστροφές δασμών επιβαρύνουν το έλλειμμα

Επιπλέον επιβάρυνση στο έλλειμμα έχουν προκαλέσει τους τελευταίους μήνες οι επιστροφές δασμών, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο ότι μεγάλο μέρος των αυξήσεων δασμών που είχε επιβάλει μέχρι τότε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομο.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει δηλώσει ότι αναμένει την αποκατάσταση μεγάλου μέρους των προηγούμενων εσόδων από τελωνειακούς δασμούς, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην επιβολή νέων εισαγωγικών επιβαρύνσεων μέσω άλλης νομοθεσίας.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) είχε προειδοποιήσει τον Φεβρουάριο ότι το αμερικανικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κινείται προς το να ξεπεράσει έως το 2030 το ιστορικό ρεκόρ του 106% του ΑΕΠ που είχε καταγραφεί το 1946, αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, ένας δείκτης του συνολικού δημόσιου χρέους των ΗΠΑ ξεπέρασε τον περασμένο μήνα το όριο των 40 τρισ. δολαρίων.

Νέες δαπάνες παρά τις ανησυχίες

Οι προτάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά και η νέα πρόταση για καταβολή επιταγών 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις εκλογές του Νοεμβρίου, έχουν εντείνει τις ανησυχίες ότι η Ουάσιγκτον δεν προσανατολίζεται σε ουσιαστική δημοσιονομική σύσφιξη.

Ωστόσο, ο Μπέσεντ έχει δεσμευθεί ότι θα παρουσιάσει τους επόμενους μήνες ένα σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης, το οποίο επεξεργάζεται μαζί με τον διευθυντή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Russ Vought.

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