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Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Amazon για το ενδεχόμενο να επιβάλλει αθέμιτους περιορισμούς σε επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω της πλατφόρμας της.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απευθύνει ερωτήματα σε τρίτους πωλητές σχετικά με το κατά πόσο έχουν επηρεαστεί από τους λεγόμενους περιορισμούς «ισοτιμίας τιμών» (price parity restrictions), οι οποίοι φέρεται να τιμωρούν επιχειρήσεις που προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου ή στις δικές τους ιστοσελίδες, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και έγγραφα που επικαλείται το Bloomberg.

Ένας από τους πωλητές που επικοινώνησε με την Κομισιόν ήταν ο Τζακ Νεχάλα, εφευρέτης του Bed Scrunchie, μιας συσκευής που κρατά τα σεντόνια σταθερά πάνω στα στρώματα.

Ο ίδιος δήλωσε στο Bloomberg ότι, εάν η εταιρεία του προσφέρει το προϊόν σε χαμηλότερη τιμή μέσω της δικής της ιστοσελίδας, η Amazon θα μπορούσε να περιορίσει την προβολή του προϊόντος στην πλατφόρμα της, επιτρέποντας στον αμερικανικό κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου «να επηρεάζει τις τιμές σε ολόκληρο το διαδίκτυο».

Η έρευνα της ΕΕ, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act – DMA), βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Ωστόσο, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πλήρη έρευνα εφόσον οι ευρωπαϊκές αρχές εντοπίσουν στοιχεία για πιθανές παραβάσεις, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες δήλωσε ότι η Κομισιόν βρίσκεται σε «τακτικό διάλογο με την Amazon και τους επιχειρηματικούς πελάτες της, προκειμένου να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την απαίτηση απαγόρευσης των ρητρών ισοτιμίας» που προβλέπει ο DMA.

Η Amazon, από την πλευρά της, ανέφερε σε δήλωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι «δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τον DMA και συμμετέχει εποικοδομητικά στη συνεχιζόμενη ρυθμιστική εποπτεία της Επιτροπής».

Εκπρόσωπός της πρόσθεσε στη συνέχεια ότι ο μηχανισμός τιμολόγησης «αναφέρεται αποκλειστικά στις τιμές που καθορίζονται ανεξάρτητα από ανταγωνιστές τρίτους λιανοπωλητές» και ότι ένας πωλητής «μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τις τιμές του στη δική του ιστοσελίδα και σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, χωρίς αυτό να επηρεάζει την επιλεξιμότητά του για την Προτεινόμενη Προσφορά)».

Ο DMA, ο οποίος επιβάλλει μια σειρά από υποχρεώσεις και απαγορεύσεις στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, έχει ήδη οδηγήσει σε αρκετές υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή το 2023. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες όπως η Apple, η Meta και η Google της Alphabet.

Οι κυρώσεις αυτές έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Λευκού Οίκου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και έχουν προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο έντασης στις ήδη δύσκολες εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.

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