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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την εκτέλεση όσων διαρρέουν πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον της επικριτικής, όπως τη χαρακτήρισε, δημοσιογραφικής κάλυψης του πολέμου στο Ιράν.

«Κατά τη γνώμη μου, όσοι διαρρέουν πληροφορίες πρέπει να τουφεκίζονται. Πρέπει να τουφεκίζονται. Παλαιότερα, εκτελούσαμε όσους έκαναν διαρροές», δήλωσε ο Τραμπ σε προεκλογική εκδήλωση στο Μπούλχεντ Σίτι της Αριζόνα.

«Όσοι διαρρέουν πληροφορίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με πολύ, πολύ αυστηρό τρόπο. Υπάρχουν πραγματικά τέτοιοι άνθρωποι. Για μένα, είναι τα αποβράσματα της κοινωνίας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε την Τετάρτη σε αυτό που περιέγραψε ως στρατιωτικό πλήγμα εναντίον του Ιράν, στο οποίο επρόκειτο να συμμετάσχουν αμερικανικά στρατιωτικά μέσα από το Μιζούρι, υποστηρίζοντας ότι η διαρροή κρίσιμων λεπτομερειών τον ανάγκασε να αλλάξει τον προγραμματισμό της επιχείρησης.

Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν διευκρίνισε σε ποια στρατιωτική επιχείρηση αναφερόταν, ούτε παρουσίασε άμεσα αποδεικτικά στοιχεία ότι κάποια διαρροή προς τα μέσα ενημέρωσης είχε πράγματι αναγκάσει το Πεντάγωνο να τροποποιήσει τα στρατιωτικά του σχέδια.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η σύγκρουση με τα ΜΜΕ

Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του καταφέρονται εδώ και καιρό εναντίον της δημοσιογραφικής κάλυψης του πολέμου στο Ιράν, την οποία θεωρούν δυσμενή για την κυβέρνηση.

Πρόκειται για μια σύγκρουση που ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι θα διαρκούσε μόλις λίγες εβδομάδες και για την οποία εξακολουθεί συχνά να διαβεβαιώνει ότι πλησιάζει στο τέλος της. Ωστόσο, ο πόλεμος βρίσκεται πλέον στον όγδοο μήνα του, χωρίς να διαφαίνονται ενδείξεις επικείμενης λήξης.

Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ χαρακτηρίζονται συχνά από μακροσκελείς και αυθόρμητες ομιλίες, που ξεπερνούν κατά πολύ τη μία ώρα και επικεντρώνονται σε ζητήματα κοινωνικών και πολιτισμικών αντιπαραθέσεων, με στόχο την κινητοποίηση της εκλογικής του βάσης.

Παρότι ο Τραμπ φροντίζει πάντοτε να προβάλλει τις οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησής του και να υπερασπίζεται τις πολιτικές του επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των δασμών, συχνά παρεκκλίνει σε θέματα που δεν συνδέονται άμεσα με τα οικονομικά προβλήματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους.

Ωστόσο, η επιμονή του στο ζήτημα των διαρροών, όπως και σε άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων η απαίτησή του να υποβληθούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων, κινδυνεύει να αποσπάσει την προσοχή από το βασικό προεκλογικό του μήνυμα.

Και αυτό σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενδιάμεσες εκλογές αναμένεται να κριθούν σε μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια και την κατάσταση της οικονομίας.

Προεκλογικός μαραθώνιος ενόψει της 3ης Νοεμβρίου

Οι επισκέψεις του Τραμπ στην Αριζόνα και τη Μοντάνα εντάσσονται σε μια προεκλογική εκστρατεία διάρκειας ενός μήνα, με στόχο την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Οι δύο συγκεντρώσεις ήταν η τρίτη και η τέταρτη μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από προηγούμενες στάσεις στο Οχάιο και την Αλάσκα.

Περισσότερες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για το υπόλοιπο της εβδομάδας και την επόμενη, μεταξύ άλλων στην Τζόρτζια, με τον Πρόεδρο να σχεδιάζει να συνεχίσει τις περιοδείες του μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

Τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του Τραμπ έχουν δυσκολέψει την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών σε πολλές πολιτείες, καθώς οι ψηφοφόροι εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της οικονομίας και την αύξηση των τιμών των τροφίμων και των καυσίμων, η οποία οφείλεται εν μέρει στον πόλεμο με το Ιράν.

Πληθωρισμός και καύσιμα στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Απρίλιο, κυρίως εξαιτίας της απότομης ανόδου του κόστους των καυσίμων.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε νωρίτερα την Τετάρτη η αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία Εργασίας (BLS) έδειξαν ότι οι ανατιμήσεις διαβρώνουν την αγοραστική δύναμη των μισθών, ενισχύοντας παράλληλα τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τους επόμενους μήνες.

Ο Τραμπ, αντίθετα, έχει καλέσει τη Fed να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Κάλισπελ της Μοντάνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε ότι «έχουμε πολύ μικρό πληθωρισμό», απορρίπτοντας παράλληλα την άποψη ότι οι δασμοί που επέβαλε συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών καταναλωτή.

Παρά τις ανησυχίες για τις δημοσκοπικές του επιδόσεις, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τους υποστηρικτές του να συμπεριφερθούν σαν να είναι ο ίδιος υποψήφιος στις εκλογές, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενες νίκες των Δημοκρατικών θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εφαρμογή της πολιτικής του ατζέντας.

Την ίδια στιγμή, επιχειρεί να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους για την πορεία της οικονομίας, η οποία αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα της εκλογικής αναμέτρησης.

Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, υποστήριξε επανειλημμένα ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν μόλις ολοκληρωθεί ο πόλεμος με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται σαφής διέξοδος από τη σύγκρουση. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νέα επενδυτικά σχέδια.

Ωστόσο, το οικονομικό του μήνυμα δυσκολεύεται να βρει ανταπόκριση σε ένα εκλογικό σώμα που επικεντρώνεται περισσότερο στις καθημερινές δαπάνες και στην εξέλιξη των μισθών.

Στη Μοντάνα, ο Τραμπ πρόβαλε επίσης την απόφασή του να επιτρέψει στους οδηγούς φορτηγών να χρησιμοποιούν αφορολόγητο ντίζελ, το οποίο συνήθως προορίζεται για αγρότες και ιδιοκτήτες σκαφών.

Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα συμβάλει ουσιαστικά στην άμεση μείωση των τιμών των καυσίμων.

Το πυκνό πρόγραμμα προεκλογικών περιοδειών του Τραμπ, με επισκέψεις κυρίως σε ιδιαίτερα συντηρητικές περιοχές της χώρας, αναδεικνύει το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται σε θέση άμυνας ακόμη και σε πολιτείες που αποτελούν παραδοσιακά προπύργιά τους ή στις οποίες είχε επικρατήσει ο Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με τον Τύπο

Ο Τραμπ βρίσκεται εδώ και χρόνια σε σύγκρουση με τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας συχνά τα επικριτικά δημοσιεύματα ως «ψευδείς ειδήσεις» (fake news).

Ωστόσο, κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία έχει κλιμακώσει τις προσπάθειές του να στραφεί εναντίον του Τύπου, φτάνοντας στο σημείο να απαγορεύσει σε δημοσιογράφους των MS Now, Politico και CNN την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος αυτό που περιέγραψε ως δυσμενή δημοσιογραφική κάλυψη.

Τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη εναντίον του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε τα δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, εξασφαλίζοντας προσωρινή δικαστική προστασία.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε ότι οι δημοσιογράφοι των τριών μέσων μπορούν να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στους χώρους του Λευκού Οίκου, όσο εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία κατά της κυβέρνησης.

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