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Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την επιβολή νέων δασμών, καθώς και κατώτατων τιμών, στο εισαγόμενο πολυπυρίτιο που χρησιμοποιείται στους ημιαγωγούς και στα ηλιακά πάνελ, προειδοποιώντας ότι η εξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από ξένες προμήθειες απειλεί την εθνική ασφάλεια.

Βάσει της οδηγίας του Τραμπ, τα εισαγόμενα παράγωγα πολυπυριτίου, συμπεριλαμβανομένων των πλακιδίων πυριτίου (silicon wafers), των φωτοβολταϊκών κυψελών και των φωτοβολταϊκών μονάδων (solar modules), θα υπόκεινται σε δασμούς 15%, με ισχύ από τις 4 Δεκεμβρίου. Ο Πρόεδρος υπέγραψε τη σχετική διακήρυξη την χθες Πέμπτη.

Το μέτρο καθορίζει επίσης ελάχιστες τιμές εισαγωγής ύψους 21 δολαρίων ανά κιλό για το πολυπυρίτιο, 100 δολαρίων ανά κιλό για τα πλινθώματα (ingots) και τα πλακίδια (wafers) πολυπυριτίου, 22 σεντς ανά βατ για τις φωτοβολταϊκές κυψέλες και 38 σεντς ανά βατ για τις φωτοβολταϊκές μονάδες.

Η πρωτοβουλία αυτήν αποσκοπεί στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πολυπυριτίου και των προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτό, συμβάλλοντας ενδεχομένως στην ανάπτυξη μιας αμερικανικής εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βιομηχανία της ηλιακής ενέργειας, η οποία δυσκολεύεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία να εδραιωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μέτρα ακολουθούν μια σειρά εμπορικών υποθέσεων στις ΗΠΑ που οδήγησαν στην επιβολή δασμών στον ηλιακό εξοπλισμό από την Κίνα και ορισμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Έχει διαπιστωθεί ότι ξένοι κατασκευαστές μεταφέρουν την παραγωγή τους από χώρα σε χώρα προκειμένου να παρακάμπτουν τους δασμούς.

Οι νέες επιβαρύνσεις απειλούν επίσης να αυξήσουν το κόστος των φωτοβολταϊκών μονάδων, δημιουργώντας ακόμη ένα εμπόδιο για τους επενδυτές και τους κατασκευαστές έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν την κατάργηση των ομοσπονδιακών επιδοτήσεων και τη στροφή της κυβέρνησης Τραμπ υπέρ των ανταγωνιστικών ορυκτών καυσίμων.

Οι μετοχές εταιρειών που διαθέτουν μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν άνοδο χθες. Η First Solar η μεγαλύτερη κατασκευάστρια φωτοβολταϊκών της χώρας, ενισχύθηκε έως και κατά 8%, ενώ η T1 Energy κατέγραψε άνοδο 6,3%.

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πρωτοπόρες στην παραγωγή πολυπυριτίου στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 2000, οι κινεζικές εταιρείες αναδείχθηκαν σταδιακά κυρίαρχες και, μέχρι το τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, είχαν εξελιχθεί στους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως.

Oι εν λόγω δασμοί προβλέπουν επίσης κίνητρα με στόχο την προσέλκυση παραγωγής πολυπυριτίου και των παραγώγων του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, οι εταιρείες θα μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εξασφαλίζουν απαλλαγές από τους δασμούς, εφόσον αυτές συνδέονται με επενδύσεις που πραγματοποιούν στις Ηνωμένες Πολιτείες — τα λεγόμενα σχέδια επαναπατρισμού της παραγωγής (onshoring), τα οποία θα αξιολογούνται από τον υπουργό Εμπορίου, σύμφωνα με εντολή Τραμπ. Οι επιχειρήσεις των οποίων τα σχέδια εγκριθούν από την κυβέρνηση θα μπορούν να εισάγουν μέρος του απαραίτητου παραγωγικού εξοπλισμού και των πρώτων υλών χωρίς να καταβάλλουν τους νέους δασμούς.

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή των δασμών αποτελεί πλήγμα για τους Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίοι είχαν προειδοποιήσει ότι θα δώσει στους επενδυτές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρόνο να αυξήσουν τις εισαγωγές φθηνού εξοπλισμού και να δημιουργήσουν αποθέματα απαλλαγμένα από δασμούς. Ωστόσο, η διακήρυξη του Τραμπ αναφέρει ότι η κυβέρνηση θα επιτηρεί το εμπόριο και θα λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών από εταιρείες που θα διαπιστωθεί ότι αποθεματοποιούν πολυπυρίτιο ή παράγωγά του.

«Αποφασιστική νίκη»

Η κίνηση χαιρετίστηκε από συμμάχους της αμερικανικής μεταποίησης.

«Για πρώτη φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες προστατεύουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της ηλιακής ενέργειας με μία μόνο ενέργεια — επιβραβεύοντας παράλληλα τους κατασκευαστές που παράγουν στις ΗΠΑ — ενώ ταυτόχρονα κάνουν ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας ημιαγωγών. Έτσι επαναπατρίζεται μια βιομηχανία», δήλωσε ο Τζον Τούμι, πρόεδρος της Coalition for a Prosperous America.

Αμερικανικές εταιρείες παραγωγής φωτοβολταϊκών, μεταξύ των οποίων οι First Solar, T1 Energy και Hanwha QCells, επαίνεσαν την πρωτοβουλία του Τραμπ. Ο διευθύνων σύμβουλος της T1 Energy, Νταν Μπαρσέλο, χαρακτήρισε την απόφαση «αποφασιστική νίκη για την προηγμένη αμερικανική μεταποίηση και τις επενδύσεις στις εγχώριες εφοδιαστικές αλυσίδες ενέργειας».

Η διακήρυξη του Τραμπ ανοίγει επίσης τον δρόμο για άμεσες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών κυψελών και πλακιδίων πυριτίου. Στο παρελθόν οι ΗΠΑ είχαν υιοθετήσει άλλες πολιτικές για την ενίσχυση αυτής της παραγωγικής ικανότητας, μεταξύ των οποίων φορολογικές πιστώσεις-μπόνους για επενδυτές που εγκαθιστούσαν φωτοβολταϊκό εξοπλισμό αμερικανικής κατασκευής, όμως τα κίνητρα αυτά έχουν πλέον καταργηθεί σταδιακά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το πολυπυρίτιο ηλιακής ποιότητας (solar-grade) και το πολυπυρίτιο ηλεκτρονικής ποιότητας (electronics-grade) — εξευγενισμένοι κρύσταλλοι πυριτίου που χρησιμοποιούνται ευρέως στις τεχνολογίες που στηρίζουν τη σύγχρονη ζωή. Το πολυπυρίτιο ηλεκτρονικής ποιότητας αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία της αλυσίδας παραγωγής ημιαγωγών και είναι αναντικατάστατο δομικό υλικό για τα μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ο ιατρικός εξοπλισμός, τα κατευθυνόμενα όπλα ακριβείας και τα συστήματα ελέγχου πτήσης.

Το πολυπυρίτιο ηλιακής ποιότητας — το οποίο είναι λιγότερο καθαρό αλλά πολύ πιο διαδεδομένο — αποτελεί το βασικό πρώτο υλικό για την κατασκευή κρυσταλλικών φωτοβολταϊκών πάνελ πυριτίου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δασμοί αποτελούν το αποτέλεσμα έρευνας του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του περασμένου έτους και κάλυψε τόσο την πρώτη ύλη όσο και τα παράγωγά της, εκθέτοντας ένα ευρύ φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας στο ενδεχόμενο επιβολής δασμών και περιορισμών στις εισαγωγές. Πρόκειται για μία από τις πολλές έρευνες που διεξάγονται βάσει του Άρθρου 232 του Νόμου περί Επέκτασης του Εμπορίου του 1962, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την εγχώρια μεταποιητική παραγωγή και να διαφοροποιήσει τις αμερικανικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο Τραμπ σχεδιάζει επίσης την επαναφορά ενός ευρύτερου συστήματος παγκόσμιων δασμών, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομο το πρώτο κύμα δασμών που είχε επιβάλει βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act).

Οι υποστηρικτές της εγχώριας παραγωγής πολυπυριτίου υποστηρίζουν ότι η παραγωγή πολυπυριτίου ηλιακής ποιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σήμερα κερδοφόρα στις ισχύουσες τιμές χωρίς κάποια μορφή εμπορικής προστασίας. Παράλληλα, προέτρεψαν την κυβέρνηση να επικεντρώσει τα μέτρα προστασίας στο υλικό που προέρχεται από ή συνδέεται με την Κίνα, η οποία είναι ο κυρίαρχος προμηθευτής παγκοσμίως. Όπως υποστηρίζουν, στόχος θα πρέπει να είναι η επιβολή δασμών αρκετά υψηλών ώστε να αντισταθμίσουν την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα και τις τιμές κάτω του κόστους που εφαρμόζει η Κίνα.

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