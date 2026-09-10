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Σημαντική απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που έχει η κοινωνία για τη βιομηχανία και στην πραγματική πρόθεση απασχόλησης στον κλάδο καταγράφει νέα έρευνα της ΕΤΒΑ σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ).

Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο και θα συνεχιστεί με κυλιόμενες μετρήσεις έως τον Δεκέμβριο, αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό ενημέρωσης σχετικά με τις πραγματικές δυνατότητες που προσφέρει η βιομηχανία σε επίπεδο απασχόλησης, επαγγελματικής εξέλιξης και αποδοχών.

Η πρώτη φάση της έρευνας βασίστηκε σε δείγμα 92 συμμετεχόντων και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Studio στη Θεσσαλονίκη.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Γιώργος Αλοίμονος, ο επίκουρος καθηγητής του ΔΠΘ Αναστάσιος Διαμαντίδης και η συνεργάτιδά του, υποψήφια διδάκτωρ Μαρία Βασιλείου.

Υψηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά περιορισμένη παρουσία στη βιομηχανία

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετείχε διαθέτει σημαντικά προσόντα. Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, ενώ ένα επιπλέον 14% έχει λάβει επαγγελματική κατάρτιση.

Παρά το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η σύνδεση με τη βιομηχανία παραμένει περιορισμένη. Μόλις περίπου το 10% του δείγματος εργάζεται σήμερα στον κλάδο, ενώ 32 άτομα δήλωσαν ότι έχουν εργαστεί στο παρελθόν στη βιομηχανία, έναντι μόλις εννέα που απασχολούνται σήμερα.

Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποτελεί ένδειξη διαρροής εργατικού δυναμικού.

Παράλληλα, καταγράφεται υψηλή αναγνώριση της σημασίας της βιομηχανίας για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ωστόσο, αυτή η θετική αντίληψη δεν μεταφράζεται αντίστοιχα σε επιλογή ενός επαγγελματικού δρόμου στον συγκεκριμένο κλάδο.

Οι μισθοί και οι ευκαιρίες εξέλιξης παραμένουν άγνωστες

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα αφορά την ελλιπή ενημέρωση για τις πραγματικές απολαβές και τις δυνατότητες που προσφέρει η βιομηχανία.

Όπως ανέφερε η Μαρία Βασιλείου, όσο οι ερωτήσεις γίνονται πιο συγκεκριμένες, η πρόθεση εργασίας στον κλάδο μειώνεται. Ενώ αρκετοί συμμετέχοντες θεωρούν γενικά ότι η βιομηχανική εργασία μπορεί να είναι ελκυστική, περιορίζεται η διάθεση να υποβάλουν αίτηση για μια θέση, να εξετάσουν σοβαρά μια επαγγελματική επιλογή ή να προτείνουν τον κλάδο σε κάποιον γνωστό τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το εύρημα ότι το 66,3% των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει πως υπάρχουν θέσεις στη βιομηχανία με υψηλότερες αποδοχές από αντίστοιχες θέσεις γραφείου στον ιδιωτικό τομέα.

Η αντίληψη περί χαμηλών μισθών φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με την έλλειψη πληροφόρησης παρά με την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, περίπου το 72%-73% όσων δεν εργάζονται σήμερα στη βιομηχανία δηλώνουν ότι θα εξέταζαν μια μετακίνηση στον κλάδο εφόσον υπήρχαν καλύτερες αποδοχές.

Εκτός από το μισθολογικό κίνητρο, σημαντικό ρόλο παίζουν οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και η ύπαρξη ενός σύγχρονου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η πρόκληση της προσέλκυσης της Generation Z

Ο Αναστάσιος Διαμαντίδης στάθηκε στη σχέση της βιομηχανίας με την παραμονή των νέων στην περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι η αποβιομηχανοποίηση της Θράκης τα προηγούμενα χρόνια περιόρισε τις διαθέσιμες επαγγελματικές επιλογές.

Παράλληλα, οι νεότερες γενιές έχουν πλέον μεγαλύτερη πρόσβαση σε εικόνες και ευκαιρίες από το εξωτερικό, γεγονός που ενισχύει την τάση αναζήτησης εργασίας εκτός Ελλάδας.

Όπως σημείωσε, η Generation Z έχει διαφορετικές επαγγελματικές προσδοκίες σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Οι νέοι δεν αναζητούν μόνο υψηλότερες αποδοχές, αλλά και προοπτικές εξέλιξης, καλύτερη εταιρική κουλτούρα και διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Περισσότερη επαφή βιομηχανίας, κοινωνίας και πανεπιστημίων

Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε μεγαλύτερο άνοιγμα των βιομηχανικών επιχειρήσεων προς την κοινωνία και τα πανεπιστήμια, μέσα από ημερίδες ενημέρωσης, πρακτική άσκηση και άμεση επαφή με υποψηφίους εργαζομένους.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας σχέσης αμοιβαίου οφέλους, ώστε οι νέοι να βλέπουν περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα και οι επιχειρήσεις να μπορούν να εξασφαλίσουν το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται.

Η Μαρία Βασιλείου χαρακτήρισε ως βασικό συμπέρασμα της έρευνας την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης. Όπως ανέφερε, «υπάρχει άγνοια, όχι έλλειψη κύρους», υπογραμμίζοντας ότι η βιομηχανία χρειάζεται να έρθει πιο κοντά στο κοινό μέσα από επισκέψεις, πρακτική άσκηση και δράσεις γνωριμίας με τον κλάδο.

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