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Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων οδεύουν προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό τους εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, καθώς οι πόλεμοι και τα ακραία καιρικά φαινόμενα διαταράσσουν την προσφορά, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό των τροφίμων.

Ο Bloomberg Agriculture Spot Index, ο οποίος παρακολουθεί 10 βασικά αγροτικά προϊόντα, έχει ενισχυθεί περισσότερο από 13% τον Αύγουστο έως την Παρασκευή και βρίσκεται σε τροχιά για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Ιούλιο του 2012.

Το σιτάρι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πίσω από το ράλι, με τις τιμές του να έχουν φτάσει πρόσφατα σε υψηλό τριετίας, καθώς οι επιθέσεις στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας περιορίζουν τις αποστολές από μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές περιοχές του πλανήτη.

Ανοδικά κινούνται επίσης η ζάχαρη και το κακάο, με κέρδη περίπου 20%, καθώς η ενίσχυση του φαινομένου Ελ Νίνιο αυξάνει τις ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες και τις επιπτώσεις τους στις καλλιέργειες.

Φόβοι για ανατιμήσεις από το ψωμί έως τα γαλακτοκομικά

Μπορεί να απαιτείται χρόνος μέχρι οι υψηλότερες τιμές των αγροτικών προϊόντων να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ωστόσο η άνοδος έρχεται να προστεθεί στους ήδη αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας και μεταφορών, οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η συνδυασμένη πίεση ενισχύει τις ανησυχίες για το κόστος βασικών προϊόντων καθημερινής διατροφής, από το ψωμί έως το κρέας και τα γαλακτοκομικά.

Στην περίπτωση του σιταριού, οι εξαγωγές δημητριακών από την Ουκρανία και τη Ρωσία έχουν επιβραδυνθεί, καθώς οι δύο πλευρές εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων της άλλης.

Παράλληλα, η Ρωσία προετοιμάζεται να κλιμακώσει τις επιθέσεις της, έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Η σημασία των εξελίξεων στη Μαύρη Θάλασσα είναι μεγάλη για την παγκόσμια αγορά τροφίμων. Ρωσία και Ουκρανία αντιπροσωπεύουν μαζί περισσότερο από το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού, ενώ διαθέτουν επίσης σημαντική παρουσία στις αγορές κριθαριού, καλαμποκιού και ηλιελαίου.

Οι εναλλακτικές επιλογές για την κάλυψη του κενού είναι περιορισμένες. Απούλητα σιτηρά συσσωρεύονται, ενώ το υπουργείο Γεωργίας της Ουκρανίας αναμένει ότι οι αγρότες θα καλλιεργήσουν λιγότερο χειμερινό σιτάρι για τη σεζόν του 2027.

«Η ποιότητα στην Αργεντινή είναι αμφίβολη, ο Καναδάς έχει περιορισμούς, η Αυστραλία αντιμετωπίζει περιορισμούς στην εξαγωγική δυναμικότητα και το αμερικανικό σιτάρι γίνεται ολοένα και περισσότερο ο ακριβός προμηθευτής τελευταίας επιλογής», ανέφερε η Lachstock Consulting.

«Εάν οι εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα δεν αρχίσουν να ρέουν ξανά, η αγορά φαίνεται ολοένα περισσότερο να βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόβλημα προσφοράς που θα διαρκέσει πολλές καλλιεργητικές περιόδους, παρά με ένα βραχυπρόθεσμο πρόβλημα εφοδιαστικής».

Καύσωνες και Ελ Νίνιο χτυπούν τις καλλιέργειες

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αποτελούν ακόμη έναν σημαντικό πονοκέφαλο για τις αγορές αγροτικών προϊόντων.

Οι σοδειές καλαμποκιού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχουν πληγεί από τους καύσωνες του καλοκαιριού, περιορίζοντας τις προσδοκίες για την παραγωγή.

Ταυτόχρονα, ένα ισχυρό Ελ Νίνιο αναμένεται να δημιουργήσει κινδύνους για τις καλλιέργειες και μέσα στο επόμενο έτος.

Οι φόβοι αυτοί έχουν ήδη ενισχύσει προϊόντα όπως το κακάο, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο το καιρικό φαινόμενο θα επηρεάσει την ανάπτυξη της παραγωγής στη Δυτική Αφρική, τη σημαντικότερη περιοχή καλλιέργειας παγκοσμίως.

Ισχυρό ράλι καταγράφεται και στη ζάχαρη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη έχουν ενισχυθεί περίπου 20% τον Αύγουστο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2015.

Η Ινδία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ζάχαρης στον κόσμο, βρίσκεται αντιμέτωπη με περιορισμένα αποθέματα την ώρα που η ζήτηση αυξάνεται ενόψει της περιόδου των εορτών.

Η κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα στη σπάνια κίνηση να επιτρέψει ορισμένες αδασμολόγητες εισαγωγές ζάχαρης, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Νέα απειλή από ενέργεια και λιπάσματα

Στους κινδύνους για την παγκόσμια αγροτική παραγωγή προστίθεται η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις ροές καυσίμων και λιπασμάτων.

Πρόκειται για δύο κρίσιμες εισροές για τους αγρότες σε όλο τον κόσμο, καθώς οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν τόσο το κόστος παραγωγής όσο και τις μεταφορές, ενώ η επάρκεια λιπασμάτων είναι καθοριστική για τις αποδόσεις των καλλιεργειών.

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων το Σαββατοκύριακο, στην πρώτη στρατιωτική τους ενέργεια εναντίον του Ιράν εδώ και εβδομάδες.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται σε μια ήδη εύθραυστη συγκυρία για τις αγορές τροφίμων. Με τις πολεμικές συγκρούσεις να περιορίζουν τις εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα να απειλούν τις σοδειές σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη, οι πιέσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων ενδέχεται να περάσουν σταδιακά από τις διεθνείς αγορές στο καλάθι των καταναλωτών.

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